«Люди связывают с прививками наступление рака и аутизма»: Борис Бриль раскритиковал антиваксеров. Каких болезней ждать?

Дело в том, что вирус имеет 100-процентную восприимчивость: если человек не болел и не прививался, то при контакте с больным он точно заразится. А еще вирус кори способен разноситься по многоквартирному дому через лестничные клетки и вентиляционную систему.

Увы, в одной из семей отказались от иммунизации, несмотря на все уговоры. Вскоре у ребенка из этой семьи тоже диагностировали корь.

А недавно в Роспотребнадзоре сообщили, что в России пройдет «подчищающая иммунизация» против кори, чтобы привить тех, кто не был охвачен ранее.