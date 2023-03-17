«Люди связывают с прививками наступление рака и аутизма»: Борис Бриль раскритиковал антиваксеров. Каких болезней ждать?

Известный израильский врач и эксперт в области доказательной медицины Борис Бриль поделился с NGS24.RU мнением об учащающихся отказах от традиционных прививок. Журналисты специально не касались темы ковида, а говорили только о вакцинации против давно известных всем болезней. Поводом для разговора стал недавний случай в Красноярске, связанный с отказом от вакцинации.
Предыстория: в конце февраля — начале марта двое живущих в Красноярске детей заразились корью. Для сравнения приведем статистику Роспотребнадзора: в 2019 году во всем Красноярском крае был выявлен один больной корью, в 2020 и 2021 годах — ни одного, а в 2022 году зафиксировано три случая, но все привозные: болели дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья. Случаи заболевания уже наблюдаются по всей стране.
21 февраля 2023 года стало известно, что четырехлетний ребенок из Красноярска съездил с родителями в другой регион, а вернулся уже с корью. Когда ему поставили диагноз, специалисты Роспотребнадзора немедленно обошли все квартиры в подъезде и предложили привиться всем жильцам. Такая экстренная иммунизация проводится в течение 72 часов после выявления случая кори.
Дело в том, что вирус имеет 100-процентную восприимчивость: если человек не болел и не прививался, то при контакте с больным он точно заразится. А еще вирус кори способен разноситься по многоквартирному дому через лестничные клетки и вентиляционную систему.
Увы, в одной из семей отказались от иммунизации, несмотря на все уговоры. Вскоре у ребенка из этой семьи тоже диагностировали корь.
А недавно в Роспотребнадзоре сообщили, что в России пройдет «подчищающая иммунизация» против кори, чтобы привить тех, кто не был охвачен ранее.
Разумеется, согласие на прививку было и остается сугубо добровольным.
Об этом мы и решили поговорить с Борисом Брилем: почему некоторые люди отказываются от вакцинации и как это может отразиться на обществе в целом? Приводим его мнение целиком.
— Сейчас проблема не носит массового характера, но уже вредит конкретным детям и взрослым. А если когда-нибудь процент людей, отказавшихся от прививок, дойдет до пяти... Что ж, надо будет срочно просвещать население. Полузабытые человечеством болезни в отсутствие вакцинации могут вспыхнуть заново.
Теоретически может вернуться всё: корь, краснуха, натуральная оспа, туберкулез. Сейчас туберкулез есть, но совсем не в той форме, в какой он был в «допрививочную» эпоху. Вы сейчас практически нигде не встретите костный туберкулез. Он просто исчез на 97–98% благодаря массовой вакцинации.
Если бросить прививаться, то увеличится число случаев гепатита, а с ним и число случаев рака печени. В странах с развитой медициной заболеваемость раком шейки матки снизилась на 80% после распространения прививок, это огромный показатель. Но и это достижение сойдет на нет, если антипрививочное движение будет развиваться.
Люди говорят: «Почему вы не научились лечить?» Да много чего научились лечить, но не всё можно вылечить. Это всё равно что сказать: «Научитесь делать так, чтобы человек прыгнул с высоты без парашюта, а вы его потом вылечили». А зачем, если есть парашют? Дешевый хороший способ, чтоб не разбиться.
Порой люди связывают с прививками наступление рака и аутизма. Но давайте разберемся, как проходит настоящее исследование. Берется 100 тысяч детей, которые вакцинированы, и 100 тысяч детей, которые не вакцинированы. И смотрим, сколько случаев рака или аутизма в той и другой группе. И мы видим, что цифры не различаются. Либо даже видим, что среди вакцинированных случаев рака меньше.
Люди совершают логическую ошибку, они не учитывают, что основная масса человечества вакцинирована, поэтому они рассуждают так: «Я знаю заболевших раком, они все были от чего-либо привиты, значит, прививка вызывает рак».
В таких вопросах нужно смотреть статистику на больших выборках, а не опираться на рассказы знакомых или блогеров. Если сравнивать две значительные и равные по количеству группы привитых и не привитых от, например, менингита, то во второй группе заболевших менингитом обязательно будет больше. То же самое с любой болезнью, от которой есть вакцина.
Я сам вакцинирован, детей прививаю и буду продолжать в том же духе. Календарь прививок в Израиле немного отличается от российского, но основная масса прививок одна и та же.
Аргументы антипрививочников, как правило, основаны на мифах. Но давайте признаем — у каждого человека есть неотъемлемое право быть глупым. Это право, которое вы никакими законами забрать не можете. Люди так устроены, что 80% из них имеют ограничения в способности оценить ситуацию и критическом мышлении, даже если это люди с учеными степенями. 80% людей проще поверить в бред, если этот бред сказан уверенно, лаконично и подкреплен легкими для запоминания фейк-фактами, если его произносит правильно одетый человек с приятным голосом. Это намного больше производит впечатление, чем если самый именитый и заслуженный профессор будет читать лекцию и объяснять механизм того или иного явления. Человек эту лекцию просто не воспримет. Поэтому людям проще верить в фейки, чем разбираться в каком-то вопросе. И это касается всех аспектов жизни, не только медицины.