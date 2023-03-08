Витамин D надо пить всем? А омега-3? Эндокринолог рассказала, полезны ли БАДы на самом деле

Йод

По словам эксперта, на территории Российской Федерации вообще нет территорий, где не было бы йододефицита.

—По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ. — Прим. авт.), более двух миллиардов людей на планете живут в условиях йододефицита, — объясняет Яна Королёва.

Между тем йод правда является важным микроэлементом. Йод необходим для нормальной функции щитовидной железы, а она обеспечивает полноценное развитие, формирование и функционирование организма. Наибольшая опасность — недостаточное поступление во время беременности. Это может привести к необратимым дефектам в интеллектуальном и физическом развитии детей, так как гормоны щитовидной железы играют ключевую роль в формировании центральной нервной системы.