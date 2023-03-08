Витамин D надо пить всем? А омега-3? Эндокринолог рассказала, полезны ли БАДы на самом деле

Чтобы быть энергичным, здоровым и молодым, так и хочется попить каких-нибудь витаминов или добавок. Реклама говорит, что таблеточки с витамином C защитят нас от простуд, йод сделает умнее, а витамин D и омега-3 вообще нужны для нормальной работы всех клеток. Журналист 59.RU поговорила с диетологом, эндокринологом, ассистентом кафедры эндокринологии и клинической фармакологии Пермского государственного медицинского университета имени академика
Йод
По словам эксперта, на территории Российской Федерации вообще нет территорий, где не было бы йододефицита.
—По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ. — Прим. авт.), более двух миллиардов людей на планете живут в условиях йододефицита, — объясняет Яна Королёва.
Между тем йод правда является важным микроэлементом. Йод необходим для нормальной функции щитовидной железы, а она обеспечивает полноценное развитие, формирование и функционирование организма. Наибольшая опасность — недостаточное поступление во время беременности. Это может привести к необратимым дефектам в интеллектуальном и физическом развитии детей, так как гормоны щитовидной железы играют ключевую роль в формировании центральной нервной системы.
— Согласно рекомендациям ВОЗ, везде должна проводиться массовая профилактика йододефицитных заболеваний. К ней относится употребление йодированной соли. В такую соль добавляют йодат калия. Это соединение безопасно для организма и вполне может восполнить дефицит этого микроэлемента, — считает эксперт.
По словам Яны Королёвой, по существующим нормам взрослые должны употреблять в сутки 150 микрограммов йода, а беременные и кормящие женщины — 250 микрограммов. В каждом грамме соли около 40 микрограммов этого микроэлемента, также он есть в морепродуктах, водорослях, молочных изделиях, яйцах, фейхоа, хурме. Если покупать йодированную соль и включать в рацион продукты, богатые йодом, можно вполне набрать дневную норму. Только следите за маркировкой соли, на упаковке должно быть написано «йодированная». Срок годности такого продукта — не более года.
Бояться передозировки йодом при употреблении рыбы, морской капусты или любого другого продукта не стоит. Но и идти в аптеку за препаратами йода, не имея назначения врача, не нужно.
— Лекарственные препараты мы назначаем по определенным показаниям — для лечения диагностированных йододефицитных заболеваний и в качестве профилактики в группах риска. В группу риска входят дети до двух лет, подростки, беременные и кормящие женщины, — говорит диетолог-эндокринолог. — Несмотря на дефицит микроэлементов в почве, все остальные могут получить необходимое количество йода благодаря употреблению йодированной соли.
Чтобы организму хватало витаминов и микроэлементов, специалист советует употряблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день (может не подойти только людям с болезнями желудочно-кишечного тракта). Это также поможет пищеварению, потому что в таких продуктах много клетчатки.
Витамин С
— Витамин С — это водорастворимый витамин, который участвует во многих обменных процессах. В том числе он благоприятно влияет на иммунную систему, но противовирусным эффектом он не обладает и не является средством для лечения вирусных инфекций. Тем не менее потребность организма в нем при вирусных инфекциях увеличивается, — рассказывает Яна Королёва.
Эксперт уверена, что суточную норму витамина С также можно получить из овощей и фруктов. Им богаты все виды капусты, в том числе квашеная белокочанная, салатные листья, цитрусовые, клубника.
По мнению эндокринолога, в сезон простуд не нужно покупать биодобавки с витамином С — лучшей профилактикой является здоровое питание, регулярные физические нагрузки и полноценный сон. Это будет куда эффективнее, чем прием любых БАДов для поддержания иммунитета.
— Мы вполне можем благодаря питанию восполнить все водорастворимые витамины, — утверждает эксперт.
Витамин D
— Есть два источника поступления витамина D — с едой и ультрафиолетовыми лучами, — перечисляет доктор. — Мы недополучаем витамин обоими этими путями. Получить достаточное количество витамина D c едой просто невозможно. Он содержится в жирах. Около восьми пачек сливочного масла надо съесть, чтобы получить норму. С ультрафиолетом мы тоже получаем недостаточное количество витамина D даже летом.
Недостаток витамина D организму совсем не полезен, ведь D является важным биологически активным веществом для организма, отвечает за усвоение кальция (по словам эксперта, у тех, кто недополучает витамин D, увеличивается риск переломов и заболеваний опорно-двигательного аппарата), участвует в холестериновом обмене и не только.
Яна Королёва говорит, что у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, неалкогольной жировой болезнью печени, заболеваниями репродуктивной сферы прием витамина D может улучшить состояние. Также это будет полезно для пациентов с избыточным весом и ожирением, поскольку у них чаще выявляется дефицит витамина D.
— Прежде чем принимать витамин D, нужно обратиться к врачу и определить его уровень в крови, — инструктирует врач. — Нормальным уровнем считается — от 30 нанограммов на миллилитр. Если выявлена недостаточность или дефицит, то назначаются лечебные дозы. Назначать самостоятельно витамин D не нужно, потому что он относится к жирорастворимым, имеет свойство накапливаться. При неконтролируемом приеме есть риск передозировки.
Полезные жиры
Слышали про омега-3, омега-6 и омега-9? Это самые известные полезные жирные кислоты, которые часто входят в состав биодобавок. Яна Королева считает, что эти вещества действительно нужны организму, ведь они обладают антиоксидантным эффектом (то есть помогают организму нейтрализовать и выводить продукты распада, которые образуются в процессе жизнедеятельности), стабилизируют клеточные мембраны и делают их устойчивее, влияют на состояние сердечно-сосудистой (даже предотвращают появление атеросклеротических бляшек и нормализуют сердечный ритм!), репродуктивной и других систем, кожи, волос и так далее.
— Полиненасыщенные жирные кислоты тоже нужно стараться получать из еды. Они содержатся в любой рыбе — необязательно покупать красную, отлично подойдет и скумбрия, нерафинированные растительные масла, орехи и семена, — делится Яна Королева. — При наличии показаний необходим лекарственный препарат на основе омега-3. К БАДам отношусь с осторожностью.
Цинк
В интернете часто пишут, что прием цинка помогает похудеть, но на самом деле он нужен организму вовсе не для этого. По словам Яны Королёвой, цинк — это структурный компонент многих ферментов, благодаря которому усваиваются жирорастворимые витамины A, D, E и К и осуществляются биохимические процессы.
Как и витамины и минералы, о которых мы говорили ранее, цинк лучше получать с пищей (он есть в мясе, морепродуктах, яйцах, зерновых, бобовых, орехах, семени и так далее).
Кальций
Кальций нужен для зубов и костей, нормального проведения нервных импульсов, регуляции кровяного давления и многих других задач, но это не повод бежать в аптеку за таблетками с этим микроэлементом.
— Первое, что нужно сделать, чтобы восполнить дефицит кальция, — нормализовать уровень витамина D. Это является обязательным условием для усвоения кальция, — объясняет собеседница. — Второе — начать ежедневно съедать не менее трех порций продуктов, содержащих кальций, — к их числу относится кисломолочная продукция, сыр, кунжут, орехи, миндаль, брокколи, клубника, апельсины. Также есть растительное молоко, обогащенное кальцием.
Чистки организма от зашлакованности
В аптеках и сетевых компаниях по продаже товаров для здоровья можно встретить огромное количество БАДов для очистки организма и выведения шлаков. В описаниях к ним сказано, что такие таблетки помогут организму избавиться от всего ненужного, что накопилось за годы жизни, и повысят степень усвоения витаминов и минералов. Но врач говорит, что всё это — всего лишь маркетинг.
— В медицине нет такого понятия, как шлаки. При нормальном функционировании печени и почек организм полностью справляется с работой, продукты распада выводятся из организма, — прокомментировала Яна Королёва. — А при хронических заболеваниях — необходимо наблюдение врача и коррекция состояния.
Еще несколько важных моментов
Чтобы организму хватало витаминов и минералов, эндокринолог советует разнообразно и полноценно питаться. Для этого каждую неделю в рационе должно присутствовать как минимум 20 разных продуктов. Жесткие ограничения в употреблении каких-то продуктов не нужны. В разумных пределах можно есть и сахар, и фрукты, и картофель, и макароны — запретить какой-то продукт может только врач при наличии медицинских показаний. Например, сахар рекомендуют не есть людям с сахарным диабетом второго типа (он не является врожденным и приобретается в течение жизни) и гестационным диабетом (его выявляют во время беременности).
— Самая лучшая профилактика всех болезней — полноценное здоровое питание, регулярная физнагрузка, здоровый сон, гигиена, лечение источников хронических инфекций, в том числе регулярные осмотры у стоматолога и других специалистов, наблюдение у врачей, если есть хронические заболевания, — перечислила доктор.
Если здоровое питание кажется вам невкусным, доктор советует искать альтернативы не понравившимся продуктам. Например, вместо нелюбимой капусты есть цитрусы и листовой салат. Зимой можно частично заменить свежие овощи (в этот сезон они обычно менее вкусные) замороженными. При термической обработке часть полезных веществ разрушится, но далеко не все.
У тех, кто курит и употребляет алкоголь, витамины и минералы могут усваиваться хуже, поэтому при обнаружении дефицитов стоит задуматься об отказе от этих привычек.
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