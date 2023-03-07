Доктор Аслан. Как живет лучший по версии читателей НГС педиатр — ради работы он трижды поступал в мед

Аслан Мухамедсалимов больше пяти лет работает педиатром в амбулатории в поселке Верх-Тула Новосибирской области. Он устроился сюда по программе «Земский доктор», но решил остаться. Мужчина с детства мечтал стать врачом, с третьей попытки поступил на бюджет в университет и работал фельдшером в скорой помощи, где однажды принимал роды. Педиатр уверен, что работать с детьми интересно, а маленькие пациенты общаются с ним на «ты» и считают своим другом. В голосовании НГС Аслан занял первое место среди педиатров, поэтому мы решили узнать о нем больше. О жизни и работе лучшего педиатра Новосибирска по версии наших читателей — в материале.
Амбулатория, где работает Аслан, новая: врачи переехали сюда почти год назад, до этого специалисты ютились в маленьком здании в центре Верх-Тулы. Здесь лечат жителей не только этого поселка, но и соседних, входящих в Верх-Тулинский сельсовет.
Помещение разделено на отделения для детей и взрослых, в педиатрическом, где работает Аслан, стены выкрашены в светло-зеленый, на полу плитка, похожая на мрамор, и специальные указатели для людей с нарушением зрения, в кабинетах новое оборудование и удобные мягкие сиденья для пациентов.
В коридоре рядом с кабинетом Аслана Мухамедсалимова ждут приема несколько пациентов. Самые маленькие — с родителями, а подростки пришли уже сами. Прием у доктора закончился примерно 30 минут назад, но в кабинет продолжают заходить дети.
— Как ребенка не принять? Многие пришли без родителей. Бывает, поругаешься: «В следующий раз придешь без записи — не приму». Но дети ждали, если сидят, то всегда приму, — позже объяснил Аслан.
По коридору то и дело проходят работники, здороваются с врачом через открытую дверь, а мамы, отвечая на вопросы журналиста, признаются, что в восторге от нового доктора. Они рады, что больше пяти лет назад к ним в поселок приехал работать профессионал.
— Пока, Аслан, — произносит маленький мальчик, выходя из кабинета.
Улыбаясь, Аслан объяснил, что с ним пациенты общаются и на «ты», и на «вы» — они все друзья.
Прием начался в 09:00, закончился примерно в 14:00, но по графику должен был завершиться в 13:00. При этом работа врача не заканчивается в поликлинике: если потребуется, то надо будет выехать к пациентам на дом, осмотреть новорожденных и обязательно заполнить отчеты.
Работал в скорой и принимал роды
Аслану Мухамедсалимову 35 лет, он родился в Карасукском районе и всегда мечтал стать врачом. Его мама — учитель русского языка и литературы, папа работал в колхозе, сейчас он на пенсии.
— Мама отговаривала поначалу, предлагала пойти учиться на педагога, но если душа не лежит, то зачем?
С первого раза поступить на бюджет в университет в Новосибирске у Аслана не получилось — не хватило баллов, поэтому он пошел учиться в медицинский колледж на фельдшера. После колледжа решил во второй раз попытаться поступить в университет, но на бюджет снова не попал. Тогда будущий врач на время оставил идею о высшем образовании и устроился фельдшером в скорую помощь на Ленинскую подстанцию.
Спустя время с третьей попытки Аслан поступил в университет на бюджетную основу на педиатрический факультет. На время учебы он перевелся на Центральную подстанцию, чтобы место работы было ближе к университету.
— Учился и работал в скорой помощи. Дежурства были сутки через двое: утром учился, вечером работал в ночь. В выходные были суточные дежурства, в воскресенье заступал на сутки, а потом на учебу шел. Помню, когда только пришел работать, то часто болел, сейчас выработался иммунитет.
Во время работы в скорой, по словам Аслана, было много неотложных вызовов. Один раз ребенок качался на качелях и сломал руку так, что она у него сложилась. Дети ошпаривались кипятком дома, случались судороги, падал сахар во время комы.
— Помню, вызов был осенью, тогда я впервые принимал новую жизнь. У роженицы были первые роды, я приехал один. Были я, папа и водитель, переживали все. Волновался не из-за страха, а из-за большой ответственности, переживал за здоровье малыша, потому что многие травмы центральной нервной системы зависят от того, как протекают роды. Всё прошло хорошо.
«На работе много переживаю»
В Верх-Тулу Аслан пришел работать по программе «Земский доктор», по ней государство выдает специалисту однократно один миллион рублей, а он должен отработать пять лет в учреждении. Педиатр уже в сентябре прошлого года отработал положенное время, но решил остаться в сельской поликлинике.
— Я часто проезжал по федеральной трассе, и меня всегда привлекало название Верх-Тула, при этом удобно, что близко к городу. Я отправил резюме, прошел собеседование, теперь пошел уже шестой год, как я работаю здесь.
Аслан вместе с семьей живет в Новосибирске, на работу приезжает каждый день. Говорит, что привык, но тяжело добираться по пробкам.
Педиатр на приеме работает в две смены: в понедельник, среду и пятницу с 09:00 до 13:00, во вторник и четверг — с 15:00 до 19:00. Но часто — дольше, как и в день нашего разговора. Аслан признается, что от детей не устает, но работать тяжело в эмоциональном плане.
— С детьми работать кайфово, — говорит врач и извиняется за такое слово. — Они самые искренние, чувствуют настроение. Но много переживаю о здоровье детей, особенно если случаи тяжелые.
Самое сложное в работе, по словам Аслана, — не ошибиться в диагнозе, в тактике лечения и сделать так, чтобы твое решение помогло ребенку, не усугубило ситуацию. Педиатр — первичное звено, врач широкого профиля, который дает направление к узким специалистам. Он должен определить, какие необходимо сдать анализы, какому врачу показать ребенка, чтобы не было лишних обследований и походов по кабинетам.
— Мы эмоционально проникаемся проблемами, выслушиваем, пытаемся помочь. Всем медработникам тяжело, пациенты рассказывают то, что их беспокоит, а мы пропускаем это через себя, поэтому с детьми особенно трудно работать.
В кабинете педиатра дети плачут не очень часто, но если вдруг такое случается, то врачи придумывают, как отвлечь маленького пациента.
— Завлекаем детей, придумываем отвлекающие маневры, например я слушаю ребенка, а Ольга Владимировна, моя медсестра, бегает с игрушками, — улыбается врач.
Большую часть своих пациентов Аслан помнит не только внешне, но по имени, фамилии и адресу проживания. В поселке здороваются часто, а все медработники на виду. Жители звонят или пишут врачу в нерабочее время, если у детей случаются проблемы.
Жена-медсестра и трое детей
Дети окружают Аслана не только на работе, но и дома. Сейчас у него трое детей: старшему сыну десять лет, средней дочери пять, а младшей — два года. Средняя дочка говорила, что хочет стать ветеринаром, а недавно заявила, что будет лечить людей.
— Я не против, но врачом работать тяжело. Выберут сами, захотят — будут врачами.
С женой педиатр познакомился, когда работал в скорой помощи, она пришла на практику на четвертом курсе колледжа. Женщина работает медсестрой в областной больнице, сейчас находится в декретном отпуске. Своих детей врач лечит редко, чаще этим занимается жена. По его мнению, с пациентами работать проще и легче определить заболевание.
С тремя детьми на зарплату врача жить непросто, признается Аслан. Денег хватает, но приходится планировать бюджет.
— Зарплата складывается из многих показателей, обычно это от
После разговора Аслан предлагает показать новую поликлинику. Некоторые кабинеты еще пустуют, потому что не хватает врачей. После переезда штат сотрудников увеличился. Есть кабинет, который сам врач называет самым интересным, на двери написано: фильтр-бокс. Здесь пациенты с признаками сыпи, с проявлениями ОРВИ, высокой температурой, избегая контакта с другими пациентами, могут войти через специальный вход с улицы и попасть на прием к педиатру.
О том, что читатели НГС выдвинули кандидатуру Аслана, выбирая лучшего педиатра, врач узнал от своей коллеги и сильно удивился. После победы его похвалили в поликлинике, но сам доктор уверен, что все специалисты у них лучшие.
— Спасибо большое пациентам, жителям Верх-Тулы, которые голосовали за меня. Люди доверяют мне, а это очень важно.
Аслан Мухамедсалимов стал лучшим педиатром по версии читателей НГС в рамках нашего нового проекта «Кто лучше?». Каждую неделю мы проводим голосование за выдающихся профессионалов разного профиля, чтобы вместе определить самых достойных. Вы сами выдвигаете кандидатов в наших социальных сетях, а после голосуете за лучших специалистов. Так жители Новосибирска уже выбрали топ-10 педиатров, мастеров маникюра и массажистов.