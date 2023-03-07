Доктор Аслан. Как живет лучший по версии читателей НГС педиатр — ради работы он трижды поступал в мед

Амбулатория, где работает Аслан, новая: врачи переехали сюда почти год назад, до этого специалисты ютились в маленьком здании в центре Верх-Тулы. Здесь лечат жителей не только этого поселка, но и соседних, входящих в Верх-Тулинский сельсовет.

Помещение разделено на отделения для детей и взрослых, в педиатрическом, где работает Аслан, стены выкрашены в светло-зеленый, на полу плитка, похожая на мрамор, и специальные указатели для людей с нарушением зрения, в кабинетах новое оборудование и удобные мягкие сиденья для пациентов.