Еще кусочек? 2 простые привычки, из-за которых вы едите больше, чем хотите на самом деле

Холодная еда в неправильной тарелке

Если вы только что плотно поужинали, но через 15–20 минут снова хотите перекусить, возможно, всё дело в ваших пищевых привычках (а совсем не в том, что вы просто любите поесть).

Например, если вы едите мало горячей пищи и часто заменяете салатом или закуской основной прием пищи, это может быть одной из причин переедания. Дело в том, что когда человек потребляет горячие и теплые блюда, до мозга быстрее доходит сигнал о насыщении организма. Отличный вариант — начать прием пищи с теплого бульона.