Еще кусочек? 2 простые привычки, из-за которых вы едите больше, чем хотите на самом деле

Обычно если человек решился худеть, то он встает на этот путь с непоколебимой уверенностью и готов поменять все свои пищевые привычки буквально за несколько дней. А через 48 часов приходит расплата за дерзость: организм так бунтует, что кажется, ну его, это похудение, и так поживу. Секрет успеха в деле эффективного похудения — плавность и... хитрость. Если постепенно вводить полезные пищевые привычки, заменяя ими вредных предшественников, сами не заметите, как окажетесь на 5 кг легче без стресса. Наши коллеги из Woman.ru и редакция Городских порталов выяснили, почему мы постоянно переедаем и как этого избежать.
Холодная еда в неправильной тарелке
Если вы только что плотно поужинали, но через 15–20 минут снова хотите перекусить, возможно, всё дело в ваших пищевых привычках (а совсем не в том, что вы просто любите поесть).
Например, если вы едите мало горячей пищи и часто заменяете салатом или закуской основной прием пищи, это может быть одной из причин переедания. Дело в том, что когда человек потребляет горячие и теплые блюда, до мозга быстрее доходит сигнал о насыщении организма. Отличный вариант — начать прием пищи с теплого бульона.
Вторая неочевидная причина может крыться в тарелке. Дело в том, что вид крупной посуды с едой дает мозгу сигнал о том, что нужно съесть всё без остатка. И даже если вы наелись половиной порции, мозг будет убеждать вас отправить в рот еще пару кусочков, ведь всё это великолепие только для вас.
Это работает и в случае, если в большую тарелку вы положили небольшую порцию еды. Визуальное восприятие может сыграть с вами злую шутку: если тарелка слишком большая, мозг может решить, что на ней слишком мало еды. И решит, что надо положить добавки. С маленькой тарелкой такого не случится. Если есть медленно, не спеша, вы наедитесь меньшим количеством пищи — и мозг бунтовать не будет. Понимаете, почему в ресторанах почти всегда тарелки просто гигантские? Чтобы захотелось заказать что-нибудь еще.
Кстати, цвет тарелки тоже имеет значение. Красная и оранжевая посуда возбуждающе действует на аппетит, а вот фиолетовый отбивает его напрочь.
Еще привычки, которые незаметно подарят вам лишние килограммы
Пропускать завтрак
То, что завтрак лучше не пропускать, — аксиома. По словам диетологов, если это правило игнорировать, можно вообще всё испортить. Например, люди, пропускающие завтрак, съедают на 40% больше сладостей в течение дня. А у тех, кто с детства плохо ест по утрам, может увеличиться риск метаболического синдрома. Также пропуск завтрака связывают с повышенной опасностью инсульта.
В одном из исследований ученые выяснили, как завтрак и отказ от него влияют на здоровье людей с лишним весом. В ходе исследования ученые разделили тучных участников возрастом 21–60 лет на две группы: одна из них завтракала, а другая пропускала утренний прием пищи (до полудня им разрешалось пить только воду).
К 11 утра людям из группы завтракающих необходимо было съедать не менее 700 ккал, причем по меньшей мере половина из них потреблялась в течение первых двух часов после пробуждения. Спустя шесть недель эксперимента выяснилось, что завтрак не влиял на похудение, но зато благодаря ему возрастал уровень физической активности в утренние часы, что полезно для здоровья.
Другое исследование показало, что пропуск завтрака трижды в неделю приводит к тому, что люди чаще потребляют лишние калории. У них усиливается желание перекусить, что приводит к увеличению дневной калорийности. Как результат — набор веса.
Худеть в короткие сроки и с максимальным результатом
Если вы постоянно худеете к праздникам или важным событиям, а потом снова набираете вес, ничего хорошего из этого не выйдет.
— В ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Ежедневные изнуряющие тренировки — это всё стресс для организма, а во время стресса организм не готов отдавать его стратегические запасы. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но это очевидно. Но потом будет срыв, вес вернется с лихвой, — считает диабетолог, диетолог и эндокринолог Ирина Татарникова.
Если диета и имеет место быть, то она должна быть сбалансированной, а человек — сытым. Если дефицит будет излишним, снижение веса будет некачественным. При недостатке белка мы будем терять мышцы, а не жир.
Невнимательно относиться к «случайным» калориям
Никто не будет бегать с калькулятором и постоянно подсчитывать калории в каждом перекусе. Но можно узнать хотя бы примерный калораж того, что вы в себя отправили. Выглядит и звучит всё это очень аппетитно и вкусно, но грустно. А всё дело в скрытых калориях.
— Есть продукты, которые содержат скрытую калорийность. Это те продукты, которые мы едим и, не замечая, съедаем слишком много, — объясняла врач и фитнес-тренер Виктория Яблокова. — Это могут быть различные напитки. Мы не задумываемся, сколько калорий в обычном компоте с сахаром. Это незримые калории. Казалось бы, мы ничего не съели, а приобрели калории. Соусы тоже имеют калорийность.
Виктория Яблокова — врач — анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.
Скрытые калории есть даже в жвачке. В среднем — 3,6 ккал в двух подушечках. В соках порой тоже скрывается немало калорий. Самый низкокалорийный — томатный: 15 ккал на 100 граммов. Ежевичный и морковный от него недалеко ушли, но есть и абсолютные рекордсмены.
— В литре виноградного сока содержится 1100 калорий, а в яблочном — около 900 на литр, — говорит диетолог Александра Кириленко. — Сахар (глюкоза, фруктоза) опасен не только для нашей фигуры (а соки, помимо всего прочего, еще и разжигают аппетит), но и для здоровья в целом — он может привести к диабету. Ситуация с пакетированными соками еще грустнее — маленькая упаковка 0,33 л может содержать до шести ложек сахара.
Александра Кириленко — врач-диетолог, кандидат медицинских наук, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики.
Добавьте в свое меню орехи, фрукты, соусы (особенно кетчуп и майонез) — и вот вы незаметно съедаете между делом примерно четверть суточной нормы калорий.
— Сто граммов сливочного соуса — это 400 ккал! А 100 граммов натурального томатного соуса с зеленью, не уступающего по вкусу, займет в рационе всего 80 ккал. Даже покупной томатный кетчуп гораздо менее калориен, чем майонез и сливки, — говорит Виктория Яблокова.
А вот вредные и полезные пищевые привычки существуют. Давайте разберемся, какие распространенные ошибки особенно сильно вредят здоровью и портят фигуру.
Есть слишком быстро
Вы всегда заканчиваете обедать первым? Возможно, стоит есть помедленней. У тех, кто спешит за столом, могут возникать проблемы с желудком. Кроме того, такие торопыжки часто съедают больше, чем нужно. Их мозг просто не успевает получить информацию о том, что желудок уже полон. Как известно, чувство сытости при приеме пищи появляется примерно через 15–20 минут.
Курить после еды
Курить вообще вредно, но, как выяснили ученые, сигарета, выкуренная после обеда, по влиянию на организм равна нескольким сигаретам.
Пить мало воды
Советы о том, что нужно пить достаточно воды, мы видим повсюду, об этом говорят врачи. Обезвоживание разрушает наше здоровье.
Если вы пьете слишком мало, то, скорее всего, будете чувствовать себя усталым, начнет болеть голова, станут беспокоить запоры. Кроме того, без достаточного количества воды вы точно не похудеете.
Эксперты говорят, что нужно пить примерно 30–60 мл на 1 кг веса человека. То есть если вы весите 60 кг, то пить нужно примерно 1,5–2 литра воды в день.
Слишком много кофе
Ученые уже давно выяснили, что этот напиток имеет массу полезных свойств для организма. Однако тут тоже важно соблюдать меру. Пять и больше чашек в день навредят сердечно-сосудистой системе, сделают вас тревожным.
Переедать на выходных
Такая проблема есть у многих: всю неделю мы ограничиваем себя, а в выходные устраиваем праздник живота. Такой подход сбивает режим питания и вредит вам. Поэтому лучше не запрещать себе вкусную еду каждый день, просто помнить о мере.
Заедать плохое настроение
Невозможно жить, не испытывая иногда давления и стресса. Очень многие пытаются не проживать негативные эмоции, а просто заедать их. Однако совсем не обязательно объедаться пирожными после неудачного дня, есть и другие способы справляться со стрессом. А если очень хочется чего-то пожевать на эмоциях, можно похрустеть яблоком, морковью или огурцами, а не чипсами.
Слишком много сахара
Вреден именно переизбыток этого продукта: если добавленного сахара слишком много, то возрастает риск ожирения, кариеса, развития диабета. Совсем же отказываться от сахара не стоит, если вам не хочется.
Есть перед гаджетами
Если даже во время еды вы смотрите сериалы или листаете ленту новостей, вы просто не заметите, как съедите больше нужного. Лучше есть неторопливо, сосредоточившись на еде. Эту полезную привычку стоит ввести и закрепить.
Добавлять в рацион слишком много полезных продуктов
Орехи, авокадо, оливковое и кокосовое масла, цельнозерновая мука и крупы — эти продукты действительно полезны, богаты витаминами, минералами и питательными веществами. Но, по мнению нутрициолога Наты Гончар, избыточное употребление полезных продуктов тоже может стать причиной лишнего веса.
Ната Гончар — президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).
Насыщенные жиры имеют большую калорийность. Например, чайная ложка оливкового масла содержит 119 калорий. В салат вы можете добавить несколько ложек, а среди ингредиентов салата может быть жирное авокадо и семена. Полезный салат превысит допустимую норму жиров и отнимет большую часть дневной калорийности рациона.
В течение дня вы можете перекусить полезным ореховым батончиком, а на ужин — съесть тост из цельнозернового хлеба с лососем.
Подсчитайте примерное количество съеденных жиров, белка и углеводов: вы явно переели, и полезные продукты помогают вам набирать лишние килограммы, а не улучшить состояние здоровья.
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