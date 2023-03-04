Стодневный кашель, пневмонии и отит: врачи — о том, как и чем сейчас болеют новосибирцы

В Новосибирской области в последнюю неделю ежедневно фиксируют около
Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин считает, что после пандемии коронавируса люди стали внимательнее относиться к своему самочувствию и здоровью окружающих: сотрудники не допускаются на рабочее место при признаках ОРВИ, соответственно, частота обращений в поликлиники увеличилась.
При этом, замечает он, текущая эпидемиологическая обстановка в регионе не самая простая:
— В поликлиниках и стационарах врачи начали отмечать довольно быстрое появление осложнений на фоне острых респираторных вирусных инфекций. Они выявляются не только в верхних дыхательных путях (назофарингиты, ларингиты, трахеиты, синуситы, отиты у детей), но и всё больше данных появляется об осложнениях на нижние дыхательные пути — это очаговые и полисегментарные пневмонии.
Клиническая картина воспаления легких довольно стертая, добавляет врач: нет лихорадки и тяжелого кашля.
— Самые частые симптомы, заставляющие врача-клинициста заподозрить это серьезное осложнение: сильная слабость, вечерняя и ночная потливость и боль в груди, чаще — в области развития воспалительного процесса, — говорит Максим Маскин.
В целом период течения заболевания стандартный — 7–10 дней, но количество осложнений достаточно велико, поэтому создается ощущение, что сам вирус в организме остается продолжительное время.
Врачи отмечают, что пациентам дольше приходится принимать лекарства, устраняющие внешние симптомы болезни и облегчающие общее состояние.
— Кроме того, наблюдается большее количество осложнений и госпитализаций, но говорить о более затяжном течении заболеваний пока рано: данные разнятся. Вспышки воспаления легких как осложнения ОРВИ случаются, к сожалению, довольно регулярно. Последняя была осенью
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков напоминает, что зимой и ранней весной респираторных вирусных заболеваний в принципе значительно больше, чем летом:
— Плюс идет медленный подъем заболеваемости ковидом. Соответственно, чем чаще регистрируется то или иное заболевание, тем больше будут отмечаться негладкое течение, затяжные формы, осложнения и так далее. Традиционно в холодное время года в абсолютных числах ОРЗ с осложнениями или затяжным течением всегда больше, чем летом.
Он уточняет, что косвенно свою роль играет дефицит витаминов.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова подтверждает, что сейчас наблюдается подъем вирусных заболеваний, но, по ее словам, сказать, что это конкретно — грипп, ковид или какой-то другой вирус, очень сложно. Потому что для того же ковида сейчас нет специфических жалоб, которые были до этого: потеря обоняния и вкуса, одышка, длительный сухой кашель.
— Например, для гриппа в декабре была характерна температура под 40 и тоже сухой кашель или боль в горле, но сейчас ко мне приходят пациенты с неспецифичными признаками ОРВИ. Температура есть, но не под 40, боль в горле иногда встречается, кашель тоже присутствует, но не всегда. Пациенты сейчас крайне редко сдают мазки. Если сдают, то 30% из них оказываются положительными. Хотя отрицательный мазок не отрицает на 100% коронавирусную инфекцию, — уверена Ирина Аманатова.
По ее словам, в общем анализе крови тоже не так часто видны специфические изменения, которые были характерны для ковида или гриппа. То есть по анализам заболевания чаще похожи на обычные ОРВИ.
— Еще одна особенность — в последнее время болезнь осложняется отитом, но не всегда, — отмечает врач.
Терапевт Варвара Веретюк говорит, что она на приеме чаще видит пациентов с ОРВИ или гриппом:
— Действительно, по сравнению с 2020–2021 годами сейчас наблюдается несколько больше бактериальных осложнений вирусных инфекций. Это объяснимо, поскольку при гриппе такие риски выше — по разным данным, от 15 до 35%. И в клинический картине пациентов периодически наблюдается подтверждение этой статистике.
Она напоминает, что заранее с профилактической целью назначать антибиотик при вирусной инфекции, в том числе при гриппе, нецелесообразно. Это как нанести на кожу солнцезащитный крем сегодня в ожидании, что в мае вы будете загорать на даче, приводит пример Варвара Веретюк.
— Также нельзя забывать и про бактериальные инфекции. Например, в последнее время периодически обращаются пациенты, у которых ретроспективно был заподозрен коклюш. К сожалению, не было возможности точно установить диагноз, потому что прошло много времени от начала заболевания, и посев или ПЦР из носоглотки уже неинформативен, но анализ на антитела делает диагноз вероятным, — объясняет терапевт.
Она подчеркивает, что риск заболеть коклюшем немал: с одной стороны, все меньше привитых детей из-за предубеждений некоторых родителей против вакцинации. С другой, у взрослых, которые были привиты от коклюша в детстве, снижается уровень защиты, и при контакте с больным ребенком они могут заболеть в более легкой форме.
— В США эту болезнь называют «стодневный кашель» именно потому, что она характеризуется затяжным течением. Начинается как ОРВИ: насморк, першение в горле, сухой кашель, может быть повышение температуры. А далее сохраняется длительный кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты, в виде приступов, которые беспокоят днем и особенно ночью, может усиливаться при резких запахах, на холоде. Как видите, нас окружают различные микроорганизмы, в том числе и способные вызвать болезни. Тема инфекций практически никогда не теряет актуальности, — подытоживает Варвара Веретюк.
Ранее мы рассказывали, почему в Новосибирске растет заболеваемость коклюшем и на какой кашель нужно обратить внимание.
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