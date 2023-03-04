Стодневный кашель, пневмонии и отит: врачи — о том, как и чем сейчас болеют новосибирцы

Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин считает, что после пандемии коронавируса люди стали внимательнее относиться к своему самочувствию и здоровью окружающих: сотрудники не допускаются на рабочее место при признаках ОРВИ, соответственно, частота обращений в поликлиники увеличилась.



При этом, замечает он, текущая эпидемиологическая обстановка в регионе не самая простая:



— В поликлиниках и стационарах врачи начали отмечать довольно быстрое появление осложнений на фоне острых респираторных вирусных инфекций. Они выявляются не только в верхних дыхательных путях (назофарингиты, ларингиты, трахеиты, синуситы, отиты у детей), но и всё больше данных появляется об осложнениях на нижние дыхательные пути — это очаговые и полисегментарные пневмонии.

