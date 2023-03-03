Дома начнем? Почему нельзя разогреваться алкоголем перед походом в бар — отвечает нарколог

Любителей выпить дома перед походом в клуб или бар немало. У многих это наследие из студенческого прошлого, когда запал был большой, а возможности более чем скромными. С этих времен мы с вами постарели, но иногда по привычке продолжаем придерживаться молодежных паттернов поведения. А зря. По наблюдениям эксперта, этот путь не ведет к экономии, а скорее... наоборот. Наши коллеги из «Вокруг Света» узнали, чем грозит пропустить бокальчик дома перед вечеринкой.
Психолог, специалист по алкогольной и наркотической зависимостям Ким Колдуэлл пишет в своей статье в журнале The Conversation, что люди решают начать выпивать дома по нескольким причинам. Одна из них — на поверхности: алкоголь в барах и ресторанах обычно значительно дороже, чем в супермаркете. Таким образом многие надеются сэкономить. Особенно если человек планирует выпить много.
Также распространена версия, что людям может нравиться приходить на вечеринку уже навеселе, чтобы дальше градус веселья только повышался. Еще одна возможная причина — надежда, что, выпив дома, будешь меньше пить в течение остального вечера.
По мнению эксперта, у «предварительной выпивки» есть свои риски. Дело в том, что алкоголь подавляет способность контролировать импульсивное поведение. Придя в клуб или на вечеринку уже навеселе, вам будет сложнее устоять перед соблазном и вы с большей вероятностью выпьете больше, чем выпили бы без разогрева. Получается, вся экономия коту под хвост, а вы уже в начале вечера пьяны вдрызг.
Чтобы снизить риск такого развития событий, Колдуэлл рекомендует, во-первых, ограничить порции спиртного во время разогрева. Во-вторых, не торопиться — не нужно стараться выпить всё одним махом, напротив, увеличьте промежутки между рюмками или бокалами. Так интоксикация будет нарастать медленнее. Кроме того, даже просто разогреваясь перед вечеринкой, не стоит пить без закуски.
Портрет типичного алкоголика
Ученые из Высшей школы экономики описали портрет типичного россиянина, склонного к злоупотреблению алкоголем. Это мужчина 30–39 лет, без высшего образования, не слишком добросовестный и дисциплинированный, но при этом общительный и импульсивный. Статья исследователей опубликована в Journal of Comparative Economics.
В ней ученые проанализировали данные о более чем 10 тысячах россиян, участвовавших в опросе, проводившемся в 2016–2018 годах. Участников также тестировали на ряд личностных качеств:
- открытость новому опыту (любознательность, креативность);
- ответственность (добросовестность, самодисциплина);
- экстраверсия (общительность, уверенность в себе, активность);
- доброжелательность (готовность сотрудничать, идти на компромиссы);
- эмоциональная стабильность (уровень тревожности, импульсивность).
Исследование показало, что с учетом крепости напитков мужчины в России пьют вчетверо больше женщин, чаще всего алкоголь употребляют люди в возрасте 30–39 лет, а отсутствие диплома о высшем образовании повышает вероятность того, что человек будет злоупотреблять спиртными напитками.
Что касается личностных качеств, то, когда речь идет об отношении к алкоголю, именно они играют определяющую роль, причем у представителей обоих полов. На то, как часто и в каких количествах человек будет пить, влияют его общительность, добросовестность и самодисциплина. Чем более общительный и активный человек, тем выше вероятность злоупотребления спиртным. А чем больше ответственности и дисциплинированности, тем ниже риск алкоголизма и выше вероятность полного отказа от спиртного.
Например, участники исследования, которые вошли в четверть наиболее добросовестных, пили в среднем вдвое меньше тех, кто по этим качествам оказался в последней четверти.
Кроме того, имеет значение степень эмоциональной стабильности человека. Чем менее стабильна психика, тем выше риск злоупотребления спиртным.
Как отмечают исследователи, проблему пьянства в России часто пытаются решить, повысив уровень образования населения. Итоги нового исследования поставили под сомнение такую стратегию.
Когда бокал вина за ужином становится проблемой? Разбираемся с наркологом
Алкоголизм — это хроническое заболевание. Специалисты считают, что отношение к алкоголю формируется традициями в семье и обществе. Когда мы говорим про алкоголиков, то чаще всего представляем опустившихся людей и попрошаек на улице, но страдать от этого заболевания могут даже самые успешные люди.
Редакция 59.RU поговорила об этом с наркологом, руководителем проектов фонда «Зеркало» Ларисой Юрковой.
Портрет алкоголика: физические и психологические признаки
Обозначим сразу: универсального портрета алкоголика нет, но есть определенные признаки, по которым можно выявить зависимость.
Первый и яркий признак — это тяга к алкоголю и поиск повода выпить. Например, за приезд или отъезд знакомых, повышение на работе или неудачу в личной жизни. Также лояльное отношение к алкоголю может формироваться традициями в семье и обществе — бокал вина после еды и желание отметить пятницу. Но когда алкогольные планы срываются, зависимый человек становится агрессивным и раздражительным.
— В компаниях заметно, как повышается настроение в ожидании пьянки, — поясняет Лариса Владимировна. — Такие люди начинают организовывать пьянки, занимаются покупкой алкоголя. Запас алкоголя должен быть: «Лучше купить больше, чтобы два раза не бегать». Человек стремится выпить самый первый, говорит бесконечные тосты, он, как правило, мало ест и много пьет. Исчезает как контроль дозы, так и ситуативный контроль, например может прийти с похмелья на работу и ищет оправдание своим поступкам.
Следующий признак — употребление алкоголя в одиночку, хотя окружающие могут не догадываться, что человек пьет.
Еще один признак — повышение толерантности к алкоголю, что характерно для второй стадии. Люди с растущей переносимостью спиртосодержащих напитков начинают гордиться тем, что могут много выпить и долго не пьянеть.
Под воздействием алкоголя человек начинает терять свой человеческий облик: становится менее требовательным к внешнему виду, к гигиене и постоянно что-то забывает. На более поздних стадиях появляется юмор ниже пояса.
Появление такого юмора связано с алкогольной деградацией личности. Как объяснила Лариса Юркова, этот процесс связан с энцефалопатией — это разрушение клеток головного мозга под воздействием алкоголя. Проявляется она психическими и неврологическими изменениями, например снижением интеллектуальной деятельности.
— Снижение интеллекта ведет к неспособности оценить ситуацию, уместность высказываний, снижению и огрублению чувства юмора, — рассказала нарколог. — Остроумие — признак острого ума, а именно с этим и возникли проблемы в связи с гибелью в результате длительного отравления того, что и должно быть острым.
Психологические проявления алкоголизма — раздражительность, плаксивость, агрессия, упадок сил, лживость, а физические проявления — потливость, появление на коже, в том числе на лице, красных звездочек, дрожь во всём теле. Люди могут попадать в аварии, ввязываться в конфликты, так как в состоянии алкогольного опьянения снижаются скорость реакции и способность принятия решений.
«От одного алкоголика к другому»: что такое созависимые отношения с зависимым человеком
Созависимость — это вид нездоровых отношений, в которых партнеры зависят друг от друга. В отношениях с алкоголиком это проявляется так: один из партнеров зависим от алкоголя, а другой зависим от него. Такие люди потенцируют друг друга. Тот, кто пьет, находит тысячу оправданий своему алкоголизму и получает определенные выгоды: сначала — удовольствие от выпитого, а после — удовольствие от того, что его поведение поощряют (прощают проступки) или он избегает наказания. Тот, кто живет с алкоголиком, живет интересами зависимого человека, подстраивает под него свою жизнь и пытается установить над ним контроль.
Заметим, что люди в принципе зависят от окружения и общества, но здоровый человек способен жить в этой ситуации, сохраняя себя, а нездоровый испытывает психологические и физические трудности и меняет образ жизни, себя в угоду ситуации (в данном случае ради зависимого человека).
— Чем страшна созависимость? Возьмем классический случай (хотя может быть и обратный): жена мучается с пьяным мужем. Женщине говорят [окружающие]: «Что ты мучаешься? Уходи!» — но на самом деле она получает вторичную выгоду. Мало того что женщина контролирует мужчину и получает удовольствие, потому что ее жалеют, идут навстречу и помогают решать жизненные вопросы, — объясняет нарколог. — Также женщина удерживает алкоголика рядом с собой. Девушки, уйдя от одного алкоголика, находят другого — это постоянная роль жертвы. И когда муж говорит: «Я пью, потому что ты такая», а жена отвечает: «Почему я должна ходить к психологу? У него проблемы, пусть и лечится! Я здоровая». На самом деле нет, если женщина живет в этих нездоровых отношениях и получает, как бы это странно ни звучало, выгоду от них, надо с психологом разбираться в причинах нахождения в этих отношениях.
Почему, говоря «алкоголик», мы представляем только человека под забором
По словам Ларисы Юрковой, проблема российского общества в том, что алкоголиков поддерживают и покрывают. Это поведение связано с разными традициями, одна из них — жалостливость. Всегда жалко убогого. И алкоголики ассоциируются с несчастными людьми, неспособными справляться с трудностями.
— Алкоголику надо, чтобы его жалели: чем больше вы поддерживаете [его желание пить], тем больше он будет употреблять. Общество не воспринимает алкоголика как человека успешного, а это могут быть министры, актеры, великие спортсмены, но они не ассоциируются с алкоголиками, пока не начнут падать. Алкоголик может быть внешне сохранен, но способен навредить [окружающим] гораздо больше, чем человек, упавший под забор, — печально делится специалист.
Поощрение алкоголиков не считается зазорным, а заболевание воспринимается как слабость.
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