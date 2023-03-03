Дома начнем? Почему нельзя разогреваться алкоголем перед походом в бар — отвечает нарколог

Психолог, специалист по алкогольной и наркотической зависимостям Ким Колдуэлл пишет в своей статье в журнале The Conversation, что люди решают начать выпивать дома по нескольким причинам. Одна из них — на поверхности: алкоголь в барах и ресторанах обычно значительно дороже, чем в супермаркете. Таким образом многие надеются сэкономить. Особенно если человек планирует выпить много.

Также распространена версия, что людям может нравиться приходить на вечеринку уже навеселе, чтобы дальше градус веселья только повышался. Еще одна возможная причина — надежда, что, выпив дома, будешь меньше пить в течение остального вечера.