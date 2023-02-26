«Уважение вызывают те, кто признает, что не стоит». Фармацевт — о тех, кто чаще заглядывает за виагрой

Стабильно приходящих таких клиентов у меня, может, человек 10, ну понятно, что живут все в одном районе города и ходят в ту аптеку, к которой привыкли. Со многими клиентами мы уже знакомы, люди вообще любят поболтать с фармацевтами.



И мне так забавно наблюдать за тем, как ко мне приходят именно знакомые и берут такие таблетки, конечно же, не для себя. Попросил друг, брат, сват и даже сосед. Причем просят они их об этом почему-то регулярно. Мужчины, не нужно перед фармацевтом оправдываться, нам дела нет, чей половой орган вы собираетесь этим вечером оживлять, это просто лекарство, которое улучшает качество жизни. Хотя понятно, что такая деликатная проблема по самооценке мужиков бьет.

