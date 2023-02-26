«Уважение вызывают те, кто признает, что не стоит». Фармацевт — о тех, кто чаще заглядывает за виагрой

Фармацевт из Казани рассказал нашим коллегам из 116.RU, кто чаще всего приходит в аптеки за таблетками для потенции и почему такие препараты покупают не только мужчины в возрасте. Далее — его рассказ от первого лица.
«Меня сосед попросил купить»
— Начнем с того, что препараты для повышения потенции изначально были придуманы для повышения давления, а побочным действием оказалась эрекция. Стоимость таких таблеток варьируется от
Если говорить о клиентах, которые приходят за подобными препаратами, чаще всего это мужчины. Причем разного возраста. Раньше такие таблетки в основном покупали молодые, чтобы эффект от секса был поярче, теперь чаще берут мужчины постарше.
Стабильно приходящих таких клиентов у меня, может, человек 10, ну понятно, что живут все в одном районе города и ходят в ту аптеку, к которой привыкли. Со многими клиентами мы уже знакомы, люди вообще любят поболтать с фармацевтами.
И мне так забавно наблюдать за тем, как ко мне приходят именно знакомые и берут такие таблетки, конечно же, не для себя. Попросил друг, брат, сват и даже сосед. Причем просят они их об этом почему-то регулярно. Мужчины, не нужно перед фармацевтом оправдываться, нам дела нет, чей половой орган вы собираетесь этим вечером оживлять, это просто лекарство, которое улучшает качество жизни. Хотя понятно, что такая деликатная проблема по самооценке мужиков бьет.
Напротив, уважение вызывают те, кто, совершенно не стесняясь, признает, что у него не стоит. Они спокойно приходят, покупают, что им нужно, и уходят. А есть еще и те, кто прямо в аптеке может позвонить по телефону, сказать, что он всё купил и уже готовый идет домой. Но это те, кто еще и на прощание фармацевту подмигнет.
Отдельная категория мужчин, которые и вовсе оправдываются, что их заставила купить жена. Мол, мне это и не надо, жена ворчит, что я не уделяю ей времени в спальне.
«Умереть на любовнице не хотелось бы»
Есть еще отдельная категория людей, которая покупает такие препараты просто так. Как раз для ярких ощущений, ну, или потому что им посоветовали и они решили попробовать. У таких людей важно спрашивать как раз про давление. И если оно повышенное, то такие таблетки им противопоказаны.
Пришел как-то зимой томным вечером выходного дня мужчина. Знаете, обычный такой работяга, будто только сошел с вахтового автобуса. Я уже собиралась закрывать аптеку, полы намыты, я на низком старте. Он заходит, направляется в кассу, оставляя позади себя мокрые следы на чистом полу.
— А есть у вас вот такое средство? — спрашивает таблетки для потенции. — Мне посоветовали мужики.
— А у вас с этим проблемы?
— Нет, мужики сказали, надо испробовать, мол, с этим вообще круто. У меня жена как раз уехала.
Я ему говорю, что препарат повышает давление и гипертоникам его пить нельзя. Он расстроился, потому что от импотенции он не страдал, а вот высокое давление его мучает давно.
— Ну да, умереть прям на любовнице не хотелось бы, — сказал он и оставил после себя лишь грязные следы на полу и ноль рублей в моей кассе.
Любовные драмы на фоне препаратов
Женщины брали такие препараты на моей истории нечасто. Но одна из них однажды закатила в аптеке целый скандал. Ее муж стабильно покупал таблетки для потенции, а однажды он сломал ногу и послал с коробкой из-под таблеток жену. Так позже выяснилось, что всё это время он брал их вовсе не для секса с женой, а для утех с любовницей.
Причем любовница эта, как оказалось, постоянно писала его жене, присылала их совместные фотографии из постели и унижала, мол, муж-то вот тебя не любит, со мной спит. И всё бы ничего, если бы эти дамы однажды не встретились в моей аптеке.
Так эта любовница, назовем ее Маша, стояла на кассе и покупала таблетки. А жена этого мужика, пусть будет Света, стояла за ней в очереди. И как только она ее заметила, так давай на всю аптеку причитать: «Вынарядилась тут, шамотра, выгнали тебя с одной работы, тебя и с другой выгонят. Напишу я еще на тебя жалобу, узнаешь!».
Потом Света подходит к кассе и всю душу мне изливает, мол, ладно муж изменяет с соседкой по дому, так эта, как она выразилась, шамотра еще и шлет ей постоянно их совместные фотографии. А мне вот как постороннему человеку будто есть дело до их любовного треугольника.
Потом муж Светы ко мне пришел лишь раз, спрашивал, почему его жена тут скандалила. Ну, а я что могу ответить, говорю, не было никакого скандала. После этой истории я его не видела и за таблетками для потенции они ко мне больше не ходили.
Эрекция длиною в три дня
Но хочу сказать, что все эти скандальные истории не всегда кончаются простыми обидами супругов. Коллеги-медики рассказывали, что однажды на скорой привезли мужика с лютым стояком. Спрашивают у него, в чём дело. А он сам не знает, с чего бы такая реакция.
На второй день его эрекции жена призналась, что нашла у него в кармане таблетки для потенции, а секса у них не было давно — значит налево ходит. Ну она со злости растолкла всю пачку таблеток и в еду ему сыпанула.