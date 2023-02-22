У меня сбой? Неочевидные симптомы, что у вас проблемы с гормонами. Многие просто не обращают внимание — проверьте себя

Гормональный дисбаланс

Гормоны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Если говорить простыми словами — гормоны помогают контролировать многие из основных процессов вашего организма, включая обмен веществ и размножение. Гормональный дисбаланс говорит о том, что в организме слишком много или слишком мало определенного гормона. Даже крошечные изменения могут привести к серьезным последствиям во всем теле.