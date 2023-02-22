У меня сбой? Неочевидные симптомы, что у вас проблемы с гормонами. Многие просто не обращают внимание — проверьте себя

Обычно проблемы с гормонами себя обнаруживают, когда начинают сказываться на внешности. Тревожность усиливается от набранных за короткий срок лишних килограммов, высыпания на лице тоже расстраивают, как и внезапно выросший ус над губой. В этом случае логично заподозрить у себя гормональный сбой. Наши коллеги из Wday.ru описали симптомы, а эксперты Городских порталов объяснили, к какому специалисту обратиться и как справиться с проблемой.
Гормональный дисбаланс
Гормоны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
Если говорить простыми словами — гормоны помогают контролировать многие из основных процессов вашего организма, включая обмен веществ и размножение. Гормональный дисбаланс говорит о том, что в организме слишком много или слишком мало определенного гормона. Даже крошечные изменения могут привести к серьезным последствиям во всем теле.
Многие думают, что гормональный сбой может случиться только у женщин после менопаузы, но специалисты говорят, что сейчас есть тренд на нарушения и у молодых девушек.
— В данном случае могут возникнуть такие заболевания, как поликистоз, который обычно выявляется на УЗИ органов малого таза. На подобные гормональные нарушения могут указывать некоторые жалобы: болезненность во время менструаций, нечеткость цикла (разное количество дней и различный период между менструациями), акне (особенно в области усов и бороды), рост жестких черных волос в зоне усов, высыпания в области декольте и межлопаточном пространстве, — объясняет врач-дерматолог Мария Бондарева.
Причины гормонального сбоя
Врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет, что гормональный сбой — это широкое понятие. В организме очень много гормонов с разными уровнями их регуляции: как в головном мозге, так и в периферических органах эндокринной системы. Основные причины сбоя — это наследственная предрасположенность, стресс, травма органа, нарушение пищевого поведения (истощение или алиментарное ожирение от переедания). Часто причинами гормонального сбоя являются физиологические изменения организма: половое созревание (у обоих полов), беременность и менопауза у женщин.
— Самые серьезные гормональные сбои у обоих полов касаются функции щитовидной железы: гипотиреоз (снижение функции) и тиреотоксикоз (повышение функции); поджелудочной железы (диабет 1 и 2-го типа); гипофиза: гиперпролактинемия на фоне избыточной продукции или по причине аденомы гипофиза; надпочечника: гипер- и гипофункция органа, феохромоцитома, — говорит врач.
Почему из-за сбоя гормонов набирается лишний вес
— В наборе лишнего веса могут быть виноваты следующие гормоны: эстрогены (избыток приводит к повышению аппетита), серотонин (дефицит приводит к депрессии и желанию есть сладкое), грелин, лептин, глюкагон, пролактин и нейропептид Y. Грелин решает, что вы голодны, и он весьма злопамятен: даже спустя год после окончания низкокалорийной диеты его уровень будет повышен (организм будет откладывать жир «про запас»). При избытке нейропептида Y жировые отложения скапливаются в области поясницы, бедер и ягодиц, появляются растяжки. При повышении пролактина у женщин кроме набора веса появляется пушок по всему телу, могут вырасти усики, возникают перебои в менструальном цикле. У мужчин избыток пролактина вызывает рост грудных желез, — объясняет Евгения Пекарева.
Кроме того, причиной избыточной массы тела может быть инсулинорезистентность — нечувствительность клеток организма к гормону поджелудочной железы — инсулину. Если клетки не чувствительны к инсулину, то они не впускают в себя глюкозу. Если глюкоза не поступает в клетки, то они продолжают посылать сигналы о том, что голодны. В ответ на голод поджелудочная железа продуцирует еще больше инсулина, который по-прежнему не замечают голодные клетки, хотя в крови циркулирует уже избыточное количество глюкозы, которое с удовольствием употребляют неприхотливое клетки жировой ткани. Получается порочный круг, разорвать который может только эндокринолог и сахароснижающие препараты.
Что такое гормональный животик?
Особый тип ожирения, при котором увеличивается именно объем живота, вызван избыточным синтезом гормонов АКТГ и тестостерона надпочечниками. Избыточный синтез андрогенов (группа стероидных половых гормонов. — Прим. ред.) может происходить и в яичниках при поликистозе.
К отложению жировой ткани преимущественно на животе приводит снижение выработки гормона Т3 щитовидной железой. Нередко после сильной кровопотери при родах страдают клетки гипофиза, продуцирующие важные гормоны. При их дефиците происходит увеличение количества жира в области живота, груди и плеч.
Гормональный живот может развиваться при избыточном синтезе инсулина — это состояние наблюдается у больных сахарным диабетом 2-го типа, когда клетки устойчивы к гормону поджелудочной железы.
Когда мы испытываем стресс, даже самый, казалось бы, незначительный, нашим организмом в большом количестве вырабатывается гормон кортизол, который ответственен за отложение жировой ткани преимущественно в области живота. Чтобы предотвратить выработку кортизола и сократить количество стресса для организма, врачи рекомендуют спать хотя бы 8 часов в день.
— После родов живот быстрее уходит у тех мам, которые не находятся в постоянном стрессе и спят положенное количество часов, — замечает Евгения Пекарева. — А кормящей маме похудеть мешает гормон пролактин, отвечающий за лактацию.
Многие женщины страдают от лишнего веса, не подозревая, что причина этому — гормональный сбой. Например, 38-летняя Ольга Будяк из Челябинска до беременности весила 58 килограммов при росте 176 см. Через девять месяцев рожать она пошла уже в весе 130 кг. Такую колоссальную прибавку врачи объясняли именно проблемами с гормонами. Потом у Ольги появился второй ребенок, и она стала 150 кг. Говорит, всё устраивало, думала, что муж любит ее и такой. Но вскоре супруги развелись, и жизнь женщины изменилась кардинально. Ольга поступила в педуниверситет на психолога, стала обучаться моделингу, сниматься для журналов, открыла свою практику и сменила 66-й размер на 48-й, похудев на 80 килограммов. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.
Еще симптомы гормонального сбоя
Чрезмерное выпадение волос могут спровоцировать гормоны щитовидной железы и тестостерон. Несмотря на то что для мужчин тестостерон полезен, у женщин же изобилие этого гормона приводит к облысению: при определенных условиях он уничтожает волосяные фолликулы.
Чаще всего женщина может есть очень много, но чувство насыщения к ней не приходит. Это и является сигналом того, что произошел сбой. Всё дело в том, что в момент дисбаланса уровень гормонов грелин и лептин снижается, а именно они отвечают за пищевое поведение. Также распознать гормональный сбой можно по нарастающей забывчивости.
— Не могли вспомнить, где вы оставили ключи от вашего автомобиля? Может быть, виноват более низкий эстроген. Туманное мышление также может быть вызвано низким уровнем кортизола. Хронический стресс может привести к тому, что надпочечники не смогут продолжать производить кортизол. Стресс производит кортизол, который в небольших дозах полезен для организма, но хронически высокий кортизол может привести к истощению надпочечников, — объясняет врач-эндокринолог Анна Беляева.
Бессонница также может стать причиной недостатка гормона прогестерона. Доктор Трэйси Джонсон, американский ученый и специалист по сну, уверена, что этот гормон является природным релаксантом и помогает человеку расслабиться и наладить сон. Ученые считают, что снижение сна появляются у женщин в результате гормональных изменений, а точнее после 50 лет, однако сейчас случаи появления этого признака у более молодых особ резко возрастают.
Чем еще опасен гормональный сбой
— Повышение уровня гормона тестостерона и его предшественников (состояние гиперандрогении) может вызывать поражения кожи и ее придатков (себорея, акне, гирсутизм, алопеция). У 70–86% пациентов с акне по данным лабораторных анализов выявляется гиперандрогения. Причина повышения мужских половых гормонов в крови женщины может крыться в работе яичников (СПКЯ) и надпочечников, а также в нарушении работы рецепторов к тестостерону. Решением этой проблемы может стать прием КОК и рекомендации дерматокосметолога. Ситуация, как правило, врожденная. Можно скомпенсировать состояние гиперандрогении и ее побочных эффектов, но навсегда устранить редко удается, — говорит врач Евгения Пекарева.
Главный специалист, который занимается гормональными нарушениями, — это эндокринолог. Его помощником для женщин может быть гинеколог. Для постановки диагноза и назначения лечения нужен осмотр пациента и данные лабораторных анализов на гормоны. На что именно обследоваться, определяет врач согласно фенотипу пациента и его жалоб.
— Симптомы гормонального сбоя невероятно разнообразны и зависят от возраста пациента, состояния организма, наличия хронических заболеваний, а также от основной причины, которая спровоцировала дисбаланс. Может повышаться АД, случаются перебои в работе сердца, повышенная потливость, быстрая утомляемость и резкая смена настроения, изменение веса, нарушение потенции у мужчин и менструального цикла у женщин, появление угревой сыпи и избыточного оволосения, полиурия и жажда. Очень важно не запускать свое плохое самочувствие и при первых тревожных симптомах обращаться к врачу, пока проявления гормонального сбоя не превратились в снежный ком и не начали усугублять друг друга. Чем позднее пациент обращается к врачу, тем сложнее определить, что было первопричиной сбоя в эндокринной системе, — заключает врач.
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