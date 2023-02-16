«Заболеваемость растет»: онколог рассказал, из-за чего на самом деле появляются опухоли

В некоторых регионах России начала расти заболеваемость раком. Неприятный показатель, по мнению онколога Руслана Зукова, связан с ростом выявляемости опухолей на ранних стадиях — в период пандемии коронавируса онкологическая диагностика просела, а теперь снова возвращается на допандемийный уровень.
Почему популярные тесты на онкомаркеры не всегда выявляют рак? В каком возрасте чаще всего выявляют онкологию? И влияет ли наследственность на развитие болезни? Ответы экспертов смотрите в видеосюжете чуть выше.
— Безусловно, экологический фактор входит в перечень факторов риска развития злокачественных образований. Но он не на первом месте. Есть данные, подтвержденные крупными рандомизированными клиническими исследованиями. В рейтинге ведущие позиции занимают факторы, связанные с образом жизни. Это гиподинамия (малоподвижный образ жизни — Прим. ред.), ожирение, вредные привычки, профессиональные факторы. И уже после этого идут экологические проблемы, — объясняет Руслан Зуков. Наследственность в развитии онкологии, по его словам, занимает всего лишь от 3 до
Что касается диагностики, самым эффективным способом является банальная диспансеризация. Причем нужно не лениться и проходить ее как можно чаще — раз в год. Услуга доступна бесплатно в любой поликлинике и занимает один день. А вот популярные анализы на онкомаркеры, которые предлагают пациентам почти в каждой частной клинике, оказывается, вовсе не эффективный метод.
— Повышение любого онкомаркера — это не значит, что у пациента есть злокачественная патология. Онкомаркер может повыситься фактически из-за любого воспаления в организме. К примеру, есть выраженное воспаление в кишке, онкомаркеры, которые соответствуют заболеванию кишечника, конечно, будут повышены, — объяснил нашим коллегам из NGS24.RU заведующий поликлиникой Красноярского краевого онкологического диспансера Эдуард Семенов.