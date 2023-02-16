«Его сердце слишком долго пытались запустить»: 23-летний парень умер после простейшей операции

12 февраля в селе Дубовый Овраг под Волгоградом похоронили 23-летнего Ивана Тронева. Еще недавно он был госпитализирован с подозрением на аппендицит, но после простой, на первый взгляд, операции так и не вышел из-под наркоза и впал в кому. Спустя три недели он умер. Что стало причиной трагедии и кто в ней виновен — сейчас выясняет следствие и проверяющие облздрава. Профессор-реаниматолог с многолетним стажем, в свою очередь, считает, что это стало результатом так называемой постреанимационной болезни — страшном осложнении, которое может возникнуть даже при простейшем операционном вмешательстве. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
«Сказали, что он вообще не жилец»
Ивану Троневу стало плохо 17 января. Заболел живот и стало понятно, что без помощи врачей не обойтись. Родственники отвезли его в больницу
Операция уже завершалась, как вдруг сердце Ивана остановилось. Реаниматологу удалось его «запустить», но в сознание Иван больше не пришел.
— Он поступил в больницу с острым аппендицитом, — рассказала мама молодого человека Елена Тронева. — На следующий день ближе к вечеру нам сообщили, что он не приходит в себя. Врачи сказали, что во время операции произошла остановка сердца, и после этого Ваня находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Друзьям молодого человека удалось восстановить хронологию событий. Они рассказывают, что в 23:50 17 января его привезли в больницу. Операция началась на следующее утро — в 08:20. В 09:25 у Ивана остановилось сердце. Запустили его в 09:32 — через 7 минут. Еще через 8 минут операция закончилась. В сознание парень с тех пор больше не приходил.
— Две недели нам говорили, что его стабилизировали, давление выровняли, температуру сбили, он под ИВЛ в искусственной коме, — рассказывала Елена Тронева. — Мне объясняли, что ждут сигнала от мозга на восстановление дыхания, после чего Ивана повезут на МРТ. А потом врач проговорился, что кома не медикаментозная и что впал он в нее на операции, после остановки сердца. Я подписала согласие на установку трахеостомы. Это было лучшим решением для него на тот момент. А потом он резко начал худеть. От него остались одни кости. Спрашиваю: почему так получилось? Отвечают: остановка сердца вызвала полиорганную недостаточность, из-за которой в том числе пострадала кора головного мозга, и вообще он не жилец. Ему вводили какие-то лекарства, ставили капельницы, чтобы поднять давление, рухнувшее несколько дней назад. Но врачи говорят: всё, состояние критическое, началась необратимая реакция мозга.
9 февраля в 02:40 сердце Ивана окончательно остановилось. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, дежурная бригада врачей констатировала смерть.
— За пару дней до смерти у него начало падать давление, — рассказывает Елена Тронева. — В ту ночь мы были на телефоне, постоянно звонили в больницу. Трубку брал какой-то мужчина, говорил, что врач не может подойти, что он не отходит от Ваньки, пытается поднять ему давление. А в 02:40 нам позвонили и сказали, что его больше нет.
Проверки человека не вернут
В реанимации больницы
— Пациент был доставлен в стационар с подозрением на острую хирургическую патологию. С момента госпитализации назначено и проведено обследование, в том числе ультразвуковая диагностика, ЭКГ и биохимические анализы крови, — объяснили смерть Ивана Тронева в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области. — Во время операции состояние пациента резко ухудшилось, после ее завершения пациент находился в реанимации, где ежедневно консультировался главными внештатными специалистами региона. К сожалению, несмотря на усилия врачей по сохранению жизни пациенту, он скончался 9 февраля. По факту возникшего осложнения проводятся проверочные мероприятия.
Заявил о начавшейся проверке и Следственный комитет.
— По факту гибели мужчины после операции по удалению аппендикса начата доследственная проверка, — говорится в сообщении СУ СК России по Волгоградской области. — Действиям медицинских работников будет дана юридическая оценка по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Вещь известная, с тяжелыми последствиями
Доктор медицинских наук, профессор Михаил Стаценко предположил, что во время операции возник комплекс проблем, получивший название постреанимационная болезнь. А к летальному исходу привел затяжной период клинической смерти, после которого проблемы в организме начали нарастать как снежный ком.
— Что же касается комы, то я как человек, проработавший 18 лет в кардиореанимации, могу сказать, что такие моменты бывают. Проявляется так называемая постреанимационная болезнь, — размышляет профессор Стаценко. — Она может возникнуть даже после успешных реанимационных мероприятий. Сердце перестало биться, кровь не поступает никуда. Возникает тотальная гипоксия, в первую очередь — самого крупного потребителя, головного мозга. Поэтому следует кома. Если человек находится длительное время в состоянии гипоксии, то страдают все органы, развивается полиорганная недостаточность. Кроме того, разрушаются клетки. И когда сердце снова запускается, токсические вещества снова попадают в кровоток, дополнительно повреждая органы и системы. Это и называется постреанимационной болезнью.
Семь минут, что не работало сердце Ивана во время операции, по мнению профессора Стаценко, стали катастрофичны для организма.
— Далеко не всем пациентам удается перезапустить сердце. Этому парню удалось через 7 минут. Но необратимые изменения в мозге начинаются через 3–5 минут, — сетует Михаил Стаценко. — Считается, что реанимация эффективна и проходит без последствий для человека, если выполняется в течение именно этого времени. Конечно, описаны случаи и большего времени, например, когда человек утонул в холодной воде. В этом случае происходит охлаждение мозга, и у врачей есть больше шансов спасти человека. Семь минут — это очень много. Возможны специфические осложнения, связанные с ишемией тканей. Далее возникает синдром восстановления кровотока, ДВС-синдром, полиорганная недостаточность, гипоперфузия тканей, увеличение концентрации ферментов в крови, повреждающих органы и ткани. Хорошо известная в медицине вещь, она описана, но последствия ее, к сожалению, очень тяжелые. Именно постреанимационная болезнь, скорее всего, и спровоцировала кому, полиорганную недостаточность и смерть. Почему она возникает? Нужно смотреть конкретную ситуацию. Иногда она начинается непредсказуемо, но с ней сталкиваются во всем мире. И результат чаще всего трагичен.