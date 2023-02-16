«Его сердце слишком долго пытались запустить»: 23-летний парень умер после простейшей операции

«Сказали, что он вообще не жилец»

Ивану Троневу стало плохо 17 января. Заболел живот и стало понятно, что без помощи врачей не обойтись. Родственники отвезли его в больницу № 15 Красноармейского района Волгограда, откуда парня отправили в дежурную больницу № 22 . Ночь молодой человек провел в больничной палате, а утром написал своей девушке, что его везут на операцию.

Операция уже завершалась, как вдруг сердце Ивана остановилось. Реаниматологу удалось его «запустить», но в сознание Иван больше не пришел.

