После взрыва на Линейной в больницах остаются шесть человек

В новосибирских больницах находятся 6 человек, пострадавших от взрыва газа на улице Линейной
По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, пострадавших распределили по четырем лечебным учреждениями. Это Горбольница
— У всех состояние с положительной динамикой. Один пациент из больницы
Еще трое пострадавших находятся на амбулаторном лечении. За их состоянием наблюдают в поликлиниках.
Сегодня утром стало известно, что число погибших во время взрыва — 14 человек. Подробности этой трагедии НГС собрал в онлайн-трансляции и специальном сюжете.