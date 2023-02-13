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Взрыв газа на Линейной

После взрыва на Линейной в больницах остаются шесть человек

Врачи отметили, что состояние пациентов улучшается

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Во взрыве погибли 14 человек

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В новосибирских больницах находятся 6 человек, пострадавших от взрыва газа на улице Линейной 9 февраля. У них наблюдается положительная динамика.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, пострадавших распределили по четырем лечебным учреждениями. Это Горбольница № 1, больница № 4, Областная клиническая больница и НИИТО.

— У всех состояние с положительной динамикой. Один пациент из больницы № 34 будет переведен на амбулаторное лечение. Троих пациентов, которые находятся в отделении реанимации, после утренних консилиумов планируется перевести в отделения по профилю, — рассказал Константин Хальзов на оперативном совещании 13 февраля.

Еще трое пострадавших находятся на амбулаторном лечении. За их состоянием наблюдают в поликлиниках.

Сегодня утром стало известно, что число погибших во время взрыва — 14 человек. Подробности этой трагедии НГС собрал в онлайн-трансляции и специальном сюжете.

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