«Я — ворона»: мама двух детей, весившая 150 килограммов, развелась и похудела в два раза

— До первой беременности я весила 58 килограммов, а через девять месяцев уже стала 128, произошел гормональный сбой, — вспоминает Ольга. — У меня была семья, муж любил меня и такой, поэтому мне было вполне комфортно. Ничего со своим весом я делать не хотела. Потом родила второго ребенка и стала — 150 кг. Затем появились проблемы с мужем, мы развелись, старшая дочка стала меня стесняться перед сверстниками, и тогда я начала задумываться о похудении. Стала смотреть онлайн-тренировки, занималась каждый день дома по два часа. Узнала про кето-диету (режим питания с низким содержанием углеводов. — Прим. ред.), но мне она не подошла, потому что у меня язвенный гастрит. Но благодаря ей я отказалась от многих углеводов, например картошку не ем до сих пор. Я начала тщательно разрабатывать себе питание, сдала много анализов. Сначала всё было жестко, во всем себя ограничивала. Затем поняла, что если что-то безумно хочется съесть, надо позволить себе это. Я просто знаю, что если я сейчас не куплю этот сырок, то потом куплю десять сырков. Мозг надо успокаивать. Захотелось шоколадку — съела дольку. Надо слышать свой организм. Нет смысла пить чай с конфеткой, если ты ее сейчас не хочешь.