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«Я — ворона»: мама двух детей, весившая 150 килограммов, развелась и похудела в два раза

Ольга Будяк рассказала, как боролась с лишним весом

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Ольга признается, что всю жизнь чувствует себя вороной

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38-летняя Ольга Будяк из Челябинска до беременности весила 58 килограммов при росте 176 см. Через девять месяцев рожать она пошла уже в весе 130 кг. Такую колоссальную прибавку врачи объясняли гормональным сбоем. Потом у Ольги появился второй ребенок, и она стала 150 кг. Говорит, всё устраивало, думала, что муж любит ее и такой. Но вскоре супруги развелись, и жизнь женщины изменилась кардинально. Ольга поступила в педуниверситет на психолога, стала обучаться моделингу, сниматься для журналов, открыла свою практику и сменила 66-й размер на 48-й, похудев на 80 килограммов. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

«Отличаюсь от других»

Спрашиваем Ольгу про ее тату на руке.

— Почему ворона? Потому что я считаю себя вороной, я отличаюсь от других людей, я с детства себя ощущала какой-то не такой. И когда весила 150 килограммов, тоже это ощущала. Но если вы заметили — сначала ворона толстенькая, а потом она поднимается выше — и уже стройная. А потом здесь будет сидеть еще ворон, и они полетят вместе, — рассказывает Ольга.

На руке вытатуировано несколько ворон: внизу сидит толстая, а вверху парит уже стройная птица

На руке вытатуировано несколько ворон: внизу сидит толстая, а вверху парит уже стройная птица

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Мы встречаемся с ней в небольшой комнате в центре Челябинска, которую она арендует, чтобы проводить занятия с детьми. Ольга — логопед-дефектолог, нейропедагог, психолог. Это сейчас она стройная в обтягивающих леггинсах, но еще пару лет назад комплекция девушки позволяла носить костюм Деда Мороза — так она подрабатывала в Новый год.

В этой комнате Ольга занимается с детьми, которым требуется логопедическая коррекция

В этой комнате Ольга занимается с детьми, которым требуется логопедическая коррекция

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Ну, красотка же!

Ну, красотка же!

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— До первой беременности я весила 58 килограммов, а через девять месяцев уже стала 128, произошел гормональный сбой, — вспоминает Ольга. — У меня была семья, муж любил меня и такой, поэтому мне было вполне комфортно. Ничего со своим весом я делать не хотела. Потом родила второго ребенка и стала — 150 кг. Затем появились проблемы с мужем, мы развелись, старшая дочка стала меня стесняться перед сверстниками, и тогда я начала задумываться о похудении. Стала смотреть онлайн-тренировки, занималась каждый день дома по два часа. Узнала про кето-диету (режим питания с низким содержанием углеводов. — Прим. ред.), но мне она не подошла, потому что у меня язвенный гастрит. Но благодаря ей я отказалась от многих углеводов, например картошку не ем до сих пор. Я начала тщательно разрабатывать себе питание, сдала много анализов. Сначала всё было жестко, во всем себя ограничивала. Затем поняла, что если что-то безумно хочется съесть, надо позволить себе это. Я просто знаю, что если я сейчас не куплю этот сырок, то потом куплю десять сырков. Мозг надо успокаивать. Захотелось шоколадку — съела дольку. Надо слышать свой организм. Нет смысла пить чай с конфеткой, если ты ее сейчас не хочешь.

До и после

До и после

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«Тебе нужен бокс»

После всех этих усилий вес Ольги стал уменьшаться, но не так быстро, как ей хотелось бы. Тогда она решила заняться спортом с инструктором, выбрала бокс.

После похудения Ольга пошла учиться в модельное агентство. На спине — кельтский крест как символ новой жизни

После похудения Ольга пошла учиться в модельное агентство. На спине — кельтский крест как символ новой жизни

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— Сижу с подружкой, говорю, что хочу попробовать йогу, а она говорит: «Оля, тебе нужен бокс». Ну, я купила себе розовые перчатки и пошла со ста килограммами заниматься боксом, — улыбается Ольга. — Сбросила хорошо, но потом поняла, что боксом, например, я не уберу диастаз (растяжение линии живота. — Прим. ред.). Записалась на фитнес, ходила туда и туда. Подтянула проблемную часть. Потом пошла в плавание — оно хорошо подтягивает руки и грудь. Плюс стала бегать — так качаются ноги. Втянулась и стала участвовать даже в Таганайском марафоне и во многих других.

«Рассадила тараканов по банкам»

На то, чтобы носить 48-й размер, у Ольги ушло три года. И чем стройнее становилась наша героиня, тем насыщеннее оказывалась ее жизнь. Она поступила в педуниверситет на психолога, записалась в модельное агентство, стала сниматься для журналов.

Обложка журнала Le Desir

Обложка журнала Le Desir

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Съемки для журнала проходили на набережной озера Смолино

Съемки для журнала проходили на набережной озера Смолино

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— Благодаря психологии я стала ковыряться в голове, рассадила своих тараканов по банкам, поняла, что нужно делать, чтобы не набирать вес снова, — продолжает Ольга. — Многие деструктивные установки — родом из детства. И с этим надо работать в первую очередь при желании похудеть. Безусловно, не исключая спорт и правильное питание. Если мы уберем все наши затыки из головы, то мы все будем красивые. Чтобы вы поняли о чем речь, приведу такой пример: я всю жизнь часто хотела что-нибудь жирненькое. Стала с этим разбираться и пришла к тому, что в детстве у нас дома всегда была домашняя жирная сметанка, молочко, сливки. И мне постоянно говорили, что я должна это есть.

Ольга готова делиться знаниями, поэтому разработала свою методику похудения:

— Проблема лишнего веса и психология очень связаны между собой. При нарушении пищевого поведения мы, конечно же, не должны бежать в спортзал, садиться на диеты, проходить марафоны. В первую очередь надо менять отношение к пище. Если этого не сделать, то как бы вы ни худели, всё равно спустя время вес вернется.

Сейчас наша героиня нашла для себя новое увлечение — горы. За прошлый год она покорила практически все вершины Южного Урала.

От себя добавим: «Уже не ворона, а орлица».

Сильным покоряются не только вершины

Сильным покоряются не только вершины

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