«Осколочные ранения получили те, кто проходил мимо»: на помощь пострадавшим при взрыве пришли и медики частной клиники

Частная клиника «Претор» в Новосибирске помогла пострадавшим при взрыве дома на Линейной. Детский филиал медучреждения находится в шаговой доступности от места ЧП.
— Наши сотрудники первыми оказались в эпицентре события, потому что рабочий день у всех начинается рано. Взрыв прогремел в 07:39, на работе уже были врачи, охранник и сотрудники информационного центра, — уточнила журналисту НГС руководитель детской больницы «Претор» Ирина Гаврилова.
После взрыва, по словам руководителя, специалисты больниц сначала осмотрели свое здание и убедились, что все сотрудники целы, а потом выбежали на улицу:
— Увидели дым и пламя, вызвали службы экстренной помощи и начали принимать пострадавших. Организовали здесь экстренный пункт. По прибытии машин скорой помощи государственных служб мы сообщили, что готовы принимать у себя пациентов, чем мы и занимались всё утро. Когда услышали информацию о том, что есть пациенты, которым нужна операция, подготовили оперблок и вызвали подкрепление из взрослого госпиталя, — описала журналисту НГС Ирина Гаврилова.
Большая операционная не пригодилась, а маленькая — да. Ирина Гаврилова говорит, что были пациенты с осколочными ранениями, ожогами и в шоковом состоянии.
— Всем — а это порядка 18 человек — оказали специализированную помощь. Осколочные ранения в основном получили те, кто проходил мимо. Тем, кто находился в доме, требовалась другая помощь: и торакальная, и нейрохирургия. При необходимости скорые «Претора» госпитализировали пациентов в государственные больницы, — отметила Ирина Гаврилова.
Кроме того, клиника предоставляла чай сотрудникам экстренных служб.
Заведующая отделением скорой помощи «Претора» Юлия Хаданова уточнила журналисту НГС, что ее сотрудники госпитализировали в больницы города 2 человека.
Официально Минздрав региона сообщил на текущий момент о 8 погибших.
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