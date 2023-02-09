«Осколочные ранения получили те, кто проходил мимо»: на помощь пострадавшим при взрыве пришли и медики частной клиники

После взрыва, по словам руководителя, специалисты больниц сначала осмотрели свое здание и убедились, что все сотрудники целы, а потом выбежали на улицу:



— Увидели дым и пламя, вызвали службы экстренной помощи и начали принимать пострадавших. Организовали здесь экстренный пункт. По прибытии машин скорой помощи государственных служб мы сообщили, что готовы принимать у себя пациентов, чем мы и занимались всё утро. Когда услышали информацию о том, что есть пациенты, которым нужна операция, подготовили оперблок и вызвали подкрепление из взрослого госпиталя, — описала журналисту НГС Ирина Гаврилова.

