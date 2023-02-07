В больницах младенцам ставили бракованные катетеры. Кусочки пластика отрывались и «пропадали» в вене

Судя по документам, которые есть у обеих семей, катетеры были из одной партии. После обращения родителей в отношении производителя комплектов для проведения инфузии с катетером, компании «Матрикс», была проведена внеплановая проверка. Изделия из двух партий отправили на экспертизу. Она показала, что комплект является недоброкачественным, его безопасность не подтверждена, есть угроза здоровью, но отсутствует угроза жизни. Производителю приказали изъять из обращения и уничтожить ту самую партию изделий.