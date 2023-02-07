В больницах младенцам ставили бракованные катетеры. Кусочки пластика отрывались и «пропадали» в вене

В уральских больницах новорожденным детям ставили бракованные катетеры — во время процедур силиконовый кончик катетера отламывался и оставался в вене младенцев. Известно уже о нескольких пострадавших. В их числе — маленькая Даша Зырянова из города Заречный. Девочка 9 месяцев живет с кусочком катетера в сердце. Как это выяснилось — смотрите в видеосюжете наших коллег из Е1.RU.
— Ложимся спать и не знаем, проснется у нас завтра ребенок или нет, — говорит Анастасия Зырянова, мама Даши.
Девочка появилась на свет 30 апреля 2022 года в НИИ ОММ (научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества) с помощью кесарева сечения на
Как и многим недоношенным детям, девочке хотели установить венозный катетер для дальнейших процедур, но силиконовый кончик оборвался и остался в вене у младенца.
— Мне об этом сообщили, когда я отошла от наркоза, — рассказывает Анастасия Зырянова. — Что с этим делать, нам никто не сказал: оперировать они не будут, где находится катетер — неизвестно, сделали флюорографию, УЗИ. Катетер «поймать» не успели, когда он был в руке и в ноге. А следующая остановка катетера — это, получается, сердце.
Медики заверили молодую маму, что катетер закапсулируется и не будет мешать ребенку. По прогнозам врачей, это должно было произойти в срок до полугода, но малышке уже восемь месяцев, катетер «пошел» дальше по организму. Если в мае он был в сердце, то в конце июня он оказался в легочной артерии.
И это не единственная история. В январе этого года другая семья из Свердловской области обратилась к главе Следственного комитета России, чтобы добиться наказания медиков Областной детской клинической больницы (ОДКБ). История как под копирку: малыш родился недоношенным, его поместили в реанимацию, поставили капельницу и в первый же день кончик силиконового катетера длиной около пяти сантиметров отломился и остался в вене, а потом оказался в сердце.
Судя по документам, которые есть у обеих семей, катетеры были из одной партии. После обращения родителей в отношении производителя комплектов для проведения инфузии с катетером, компании «Матрикс», была проведена внеплановая проверка. Изделия из двух партий отправили на экспертизу. Она показала, что комплект является недоброкачественным, его безопасность не подтверждена, есть угроза здоровью, но отсутствует угроза жизни. Производителю приказали изъять из обращения и уничтожить ту самую партию изделий.
После общественной огласки делом заинтересовался Александр Бастрыкин. В конце января следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.