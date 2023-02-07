Почти все зараженные — дети: в России вдвое выросла заболеваемость коклюшем. Почему это случилось именно сейчас

— У детей вакцина обеспечивает защиту на четыре-пять лет, что покрывает наиболее опасный период и, самое важное, создает прослойку вокруг самых уязвимых детей раннего возраста. Изначально эффективность вакцины составляет 85–90%, но постепенно она снижается, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Вакцинировать можно и взрослых, но само заболевание для них значительно менее опасно.



Союз педиатров России предупреждает, что развивающееся у младенцев апноэ может приводить к крайне тяжелым последствиям: на фоне дефицита кислорода происходит поражение жизненно важных органов и систем, у малыша развиваются отклонения в психическом, умственном и физическом развитии. Возможен и летальный исход.