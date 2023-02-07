Почти все зараженные — дети: в России вдвое выросла заболеваемость коклюшем. Почему это случилось именно сейчас

Самой обсуждаемой инфекцией последних лет наверняка можно назвать ковид — его появление затмило проблемы распространения других болезней. Но уже в 2022 году коронавирус стал пугать значительно меньше, а в то же время устремилась вверх заболеваемость другими инфекциями. Одна из них — коклюш, согласно данным Росстата, в октябре она была в 2,7 раза выше прошлогоднего показателя, а в августе — почти в 5 раз. Сейчас опубликованы данные только за 10 месяцев прошлого года, однако уже по ним виден существенный рост — с января по октябрь в России было выявлено 2200 случаев коклюша — в два раза больше, чем за весь 2021 год.
Коклюш — давно известная бактериальная инфекция, передается от человека к человеку, животные им не болеют. Люди же могут болеть в любом возрасте, но для взрослых болезнь не так опасна, как для детей. При этом болеют обычно именно дети: по данным Росстата, в прошлом году 97–98% пациентов с коклюшем были несовершеннолетними.
— Классическая клиническая картина у детей представляет собой приступы кашля, которые заканчиваются характерным шумным вдохом с послекашлевой рвотой, — пишет Всемирная организация здравоохранения. — Однако у детей раннего младенческого возраста коклюш может изначально проявляться в виде апноэ (остановка дыхания) или эпизодов развития цианоза (синюшность до появления кашля). В развитых странах у 6% непривитых детей могут наблюдаться осложнения, такие как бронхопневмония, при более высокой частоте среди детей раннего младенческого возраста.
Поскольку наиболее тяжелые формы, осложнения и летальные исходы встречаются именно у детей, как раз детей стараются оградить. Существует поливакцина от нескольких заболеваний — коклюш, дифтерия, столбняк, сокращенно ее называют АКДС. В России первую прививку этой вакциной делают детям в три месяца.
— У детей вакцина обеспечивает защиту на четыре-пять лет, что покрывает наиболее опасный период и, самое важное, создает прослойку вокруг самых уязвимых детей раннего возраста. Изначально эффективность вакцины составляет 85–90%, но постепенно она снижается, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Вакцинировать можно и взрослых, но само заболевание для них значительно менее опасно.
Союз педиатров России предупреждает, что развивающееся у младенцев апноэ может приводить к крайне тяжелым последствиям: на фоне дефицита кислорода происходит поражение жизненно важных органов и систем, у малыша развиваются отклонения в психическом, умственном и физическом развитии. Возможен и летальный исход.
По данным Всемирной организации здравоохранения, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать 2–3 миллиона случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. Однако в последние годы темпы вакцинации стали снижаться, и это беспокоит врачей.
— Доля детей, получивших три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС-3), что является показателем охвата иммунизацией на национальном и глобальном уровнях, в период с 2019 по 2021 год снизилась на 5% и составляет в настоящее время 81%, — пишет ВОЗ. — Таким образом, только в 2021 году 25 миллионов детей не получили одну или более доз АКДС в рамках плановой иммунизации. Это на 2 миллиона больше, чем число детей, не охваченных иммунизацией в 2020 году, и на 6 миллионов больше, чем в 2019 году, что свидетельствует о росте числа детей, подверженных риску тяжелых заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин.
Всемирная организация здравоохранения считает, что снижение охвата вакцинацией связано со многими факторами, среди которых конфликты и нестабильность (проживающие в таких условиях дети не могут получить вакцину), проблемы, связанные с COVID-19, и рост уровня дезинформации. Иммунолог Николай Крючков говорит, что в России на рост заболеваемости коклюшем также влияют несколько факторов.
— У нас сейчас практически нет эпидемических исследований, более-менее налажен мониторинг среди детей. Мониторинг не заменяет эпидисследования, он охватывает только некоторые грани эпидпроцесса, а многие аспекты мы не можем правильно замерить и оценить. Я полагаю, что имеет место возврат к доковидной норме с некоторым захлестом, но он временный — потом он естественным образом вернется на прежний уровень, — говорит Крючков.
По словам иммунолога, в период ковидных ограничений отмечалось снижение заболеваемости и коклюшем, и многими другими инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.
— У нас есть статистика и по другим вирусным инфекциям, которые имеют схожий путь передачи — например, ветряная оспа, краснуха. Мы видим, что количество заражений увеличилось по сравнению с ковидным временем. Есть несколько причин, но ключевая — во время ковида применялись меры профилактики, в первую очередь в виде масок, и дистанцирование, и ограничение транспортных потоков, и меньше времени люди проводили на учебе и работе. Всё это способствовало тому, что по ряду инфекций мы видели снижение заболеваемости, — говорит он.
Динамика влияния противоковидных мер на заболеваемость другими инфекциями стала видна еще в первые полгода пандемии. Например, тогда резко снизились продажи препаратов, которые применяются при симптомах кишечных инфекций, заболеваемость упала почти в два раза.
— Второй момент, он и к другим инфекциям относится, вся эта ситуация возможна только потому, что у нас нельзя сказать, что хороший охват вакцинационной программой, особенно взрослого населения. Есть значительная группа противников прививок, которая распространяет информацию, привлекает сомневающихся, а государство не прилагает усилий, чтобы изменить эту ситуацию, — считает иммунолог. — При этом технически мы способны обеспечить эффективную вакцинную программу, но спрос на вакцины у населения недостаточный.
Движение антипрививочников стало широко известно во время пандемии, однако существовало оно и до появления вакцин от ковида — в Омске, например, несколько лет назад врачи даже судились с антипрививочниками и выиграли суд. А исследуя детей, которые переболели коронавирусной инфекцией, врачи обнаружили, что большинство из них не имели необходимых прививок от других болезней.
Впрочем, рост заболеваемости отмечается не только среди тех инфекций, от которых можно привиться — в 2022 году из разных регионов России стали поступать сообщения о росте заболеваемости сифилисом. При этом в Москве осенью прошлого года уровень заболеваемости сифилисом был в 4,6 раза выше среднероссийского показателя.