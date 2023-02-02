«Было так тяжело, что я плакала»: мать двоих детей — о том, что помогло ей похудеть, когда вес стоял на месте

42-летняя менеджер Анна Зайцева из Ярославля, сколько себя помнит, всегда была худышкой. В детстве по этому поводу у нее даже были комплексы. Ноги были слишком худые, а грудь долго не формировалась. Тогда как почти все одноклассницы уже носили бюстгальтеры. Всё изменилось после второго декрета. Вес Анны резко пошел вверх. Женщина и не заметила, как перестала влезать в любимые вещи. Тогда она решила — надо что-то менять.
«Это был шок!»
— У меня двое детей. Когда второму исполнился год, я уже пришла в хорошую форму, была стройной. Вес скакнул, когда я после второго декрета вышла на работу. Тогда я поправилась с 52 до 62 килограммов. Осознание пришло не сразу. Два с половиной года назад перед своим днем рождения я стала примерять наряды, которые планировала надеть. Я обнаружила, что вещи, которые буквально месяц назад мне были в самый раз, я с трудом натянула на себя! Вот это был шок! Тогда я осознала, как сильно поправилась. Было так тяжело, что я даже плакала, — рассказала Анна журналисту 76.RU.
Еду пришлось взвешивать
Летом 2020 года Анна в общей компании познакомилась с девушкой, которая работала фитнес-тренером. Она рассказала, что сейчас ведет проект, где помогает женщинам прийти в форму. Старт следующего потока начинался в сентябре. Тогда-то Анна и решила, что обязательно примет в нём участие. В проект входили не только тренировки, но и рекомендации по питанию.
— Сложно было то, что порции были намного меньше, чем те, к которым я привыкла. Раньше я вечером могла себе позволить макароны, картошечку тушеную, и накладывала себе от души. Во время участия в проекте мне пришлось купить кухонные весы, всё взвешивать. Разрешалось, например, 20 граммов орехов в день. И ни грамма больше. Я это себе отвешивала и брала на работу как перекус, — рассказывает героиня.
Вес стоял на месте
Сложно дался и отказ от сладкого. Анна вспоминает: первое время, когда сидела на работе, безумно хотелось съесть шоколадку. Но она не бежала в магазин, а писала тренеру и спрашивала: что делать?
— Тренер была всегда на связи. Это меня спасало. Она мне советовала купить сухофрукты, рассказала, какие можно есть и в каком количестве, — рассказывает Анна.
Несмотря на то, что женщина начала себя ограничивать в еде, перестала есть вредную пищу, первый месяц вес стоял на месте. Объемы уходили, но вот ненавистные килограммы никак не хотели таять. Это напрягало больше всего. Но когда перед Новым годом организаторы фитнес-проекта устроили праздничную фотосессию, Анна увидела себя со стороны и поняла, как сильно она изменилась.
Похудела до 50 килограммов
— На фотографиях был другой человек. Было ощущение, что не стало половины меня. Как будто бы я сдулась, как шарик. Результат был потрясающий, — вспоминает Анна.
Следующие два сезона фитнес-проекта Анна пропустила. Но при этом она продолжала соблюдать правильное питание. Настолько Анна к нему привыкла. Спустя полгода она вернулась к тренировкам.
— В 2022 году я отходила все сезоны проекта. На последнем сезоне у меня была мотивация, хотелось добиться своего комфортного веса — 50 килограммов. И у меня это получилось. Для меня это был рекорд — с 62 до 50 килограммов. Постепенно и не вредя организму, — рассказывает Анна.
Невозможно так похудеть
Преображение Анны заметили все окружающие. Особенно коллеги и семья. На работе Анну хвалили, делали комплименты.
— Мама, муж и дети были в восторге. Дочь и сын спортсмены, занимаются акробатикой, поэтому они больше всех меня поддерживали. Те, кто меня встречал после долгого перерыва, даже не верили, что это я. Реакции были иногда неоднозначные. Бывало подруги, увидев меня, говорили, что невозможно так похудеть, — вспоминает Анна.
Кстати, несмотря на то что наша героиня набрала достаточно большой вес за короткий срок, муж ни разу не упрекнул жену.
— Ему даже нравилось, что есть, скажем так, за что потрогать, — смеется Анна. — Но в итоге, конечно, был очень доволен, когда я похудела.
После того как Анна занялась спортом, она поняла, что двигаться нужно обязательно. Что работой и домом жизнь не ограничивается. За эти два с половиной года женщина попробовала еще и растяжку, и даже танцы на пилоне.
Совет тем, кто в начале пути
Анна считает, что самое главное в похудении — наладить питание. Не нужно отказываться сразу от всего — иначе срывов не избежать. Нужно отдавать себе отчет в том, что и когда можно съесть. И позволять себе маленькие радости в виде десертов.
— Я хочу дать совет тем, кто в начале пути. Да, будет тяжело, особенно перестроить питание, но надо помнить, что всё это у нас в голове. Нужно месяц перетерпеть, но добиться хотя бы какого-то результата. А дальше будет проще. Я вспоминаю по себе, как продолжала заниматься, скидывать отчеты по питанию даже тогда, когда вес стоял на месте. Потому что была настроена изменить себя, свое тело и свою жизнь, — говорит Анна.
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