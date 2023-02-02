«Было так тяжело, что я плакала»: мать двоих детей — о том, что помогло ей похудеть, когда вес стоял на месте

Похудела до 50 килограммов

— На фотографиях был другой человек. Было ощущение, что не стало половины меня. Как будто бы я сдулась, как шарик. Результат был потрясающий, — вспоминает Анна.



Следующие два сезона фитнес-проекта Анна пропустила. Но при этом она продолжала соблюдать правильное питание. Настолько Анна к нему привыкла. Спустя полгода она вернулась к тренировкам.



— В 2022 году я отходила все сезоны проекта. На последнем сезоне у меня была мотивация, хотелось добиться своего комфортного веса — 50 килограммов. И у меня это получилось. Для меня это был рекорд — с 62 до 50 килограммов. Постепенно и не вредя организму, — рассказывает Анна.