Врачи не знают, как будут с ним прощаться. История 17-летнего Вовы, который всю жизнь живет в больнице, но скоро должен ее покинуть

Для 17-летнего подростка Вовы Ларионова родным домом стала краевая детская больница в Красноярске. В лечебнице парень безвылазно живет уже несколько лет. Его ежедневный маршрут — от кровати до процедурных кабинетов и обратно. Чтобы скрыться от этого однообразия, Вова со своими скромными пожитками раз в месяц переезжает из одной палаты в другую. Наши коллеги из NGS24.RU съездили в гости к вечному пациенту и очень удивились его отношению к жизни и к окружающим людям.
Вова живет в нефрологическом отделении Красноярской краевой детской больницы. Здесь лежат пациенты с нарушением функции почек. Ко встрече с журналистами парня принарядили местные работники. Вова встречает нас в джинсах и белой рубашке. Длинные волосы, как сейчас модно у молодежи, собраны в хвост. Впереди виднеется мелированная прядка.
— Вы бы знали, как мы ему тут вещи собираем. Буквально приносим, у кого что есть. У него же еще размер маленький, совсем детский. А чтобы подстричься, приходится делать вылазки в парикмахерскую. Раньше она была в больнице, но потом ее закрыли, — рассказывает воспитатель-педагог учреждения Екатерина Комарова.
Мальчик здоровается спокойно и вежливо, голос у него совсем детский. В свои 17 с половиной лет он и выглядит гораздо моложе своего реального возраста, максимум на девять. Из-за сильного повреждения почек у таких пациентов происходит задержка в физическом и половом развитии. А вот эмоционально и интеллектуально Володя ничем не отличается от других людей. Может, только чуть более наивный и отзывчивый. Он всё понимает о состоянии своего здоровья, смирился с ним и старается смотреть на мир оптимистично. Парень уверен, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, а окружающие люди добры. Первым делом он проводит экскурсию по своему маленькому миру:
— Вот здесь у нас игровая. В этой комнате мы собираемся с другими ребятами и общаемся. А вот это моя личная тумбочка. Здесь у меня стоит чемоданчик-копилка. Это фонарик, но он уже не светится. И вот мой маленький кактус, живой, настоящий, — Вова берет в ладоши маленький горшочек с колючим питомцем.
Особенный пациент живет в больнице с двух лет. Оставить его без медицинского наблюдения невозможно. Три раза в неделю он ходит в кабинет диализа и проводит на процедуре по 4 часа. Потом у ребенка наступает такая давящая слабость, что большую часть дня приходится лежать в постели.
Уголок мальчика ничем не отличатся от коек других пациентов: такое же казенное покрывало, больничная подушка. Под ней спрятан новенький ноутбук, который парню подарили спонсоры. А в изголовье расставлены мягкие игрушки.
— Все эти игрушки принес Дед Мороз. Только одну, я вам ее сейчас покажу, подарил близкий для меня человек, — Вова достает медвежонка, обшитого переливающимися пайетками. — Это подарок от моей подруги Насти, она самая лучшая. Раз в полгода она лежит в больнице. Мы с ней очень подружились.
Если пообщаться не с кем и временные пациенты попались недружелюбные, Вова любит спрятаться с ноутбуком под одеялом и смотреть приключенческие фильмы. Интернет на подаренном ноутбуке и смартфоне ему тоже оплачивают волонтеры. Но живое общение не заменишь ничем, поэтому Вова помнит каждого ребенка, который стал для него товарищем хотя бы на короткий период.
— Вы же понимаете, что не каждый из детей, которые попадают к нам, хочет играть и проводить время с таким, как Вова. К сожалению, это так. Поначалу над ним издевались, оскорбляли, унижали. Он приходил ко мне со слезами на глазах. Я старалась приглашать ребят в кабинет и объяснять, что Вове и так тяжело, нужно относиться к нему с уважением. Сейчас ситуация с общением складывается гораздо лучше, — говорит Екатерина Комарова.
— Я быстро привыкаю к людям, и потом мне очень тяжело расставаться, — признается сам Вова — Как-то я подружился с мальчиком и с девочкой. Мы хорошо общались. И ни с того, ни с сего на четвертый день их внезапно выписали. А я был на диализе в это время. И, получается, не знал. Прихожу, а их нет. Было грустно и обидно, что не успел попрощаться. Они мне ничего не сказали даже и номер телефона не оставили.
Новый год, самый семейный праздник, Вова всегда отмечает в отделении. В предновогодние дни, признается он, труднее всего совладать со своим настроением. Большинство пациентов выписывают, а персонал, за исключением дежурных, расходится по домам. Чаще всего он ложится спать еще до боя курантов.
— В прошлом году вообще тяжело было. А в этот раз я у себя на странице во «ВКонтакте» выставил фотографии у новогодней елки, и немного из-за этого появилось праздничное ощущение, — рассказывает он.
Несмотря на жизненные обстоятельства, Вова непроизвольно умеет расположить к себе многих людей. И вовсе не манипулируя жалостью к себе. Годами на его глазах, как в калейдоскопе, меняются лица маленьких пациентов и их родителей. Со всеми он добр и приветлив, открыт и внимателен. Временные соседи по отделению, которые нашли с ним общий язык, уже не забывают своего больничного друга и, если уж не получается общаться лично, переписываются с ним в социальных сетях, созваниваются, присылают подарки. А волонтеры, которые знакомятся с Вовой, так проникаются его историей, что готовы помогать финансово и создавать для своего подопечного интересный досуг.
— У Вовы характер даже слишком мягкий для мальчика. Он всех жалеет, со всеми ласков. Понимаете, когда человек имеет столько проблем в своей жизни, ему жалко других, он хочет им помочь. Если у него что-то есть, он обязательно этим поделится. Все свои новогодние сладкие подарки Вова раздал другим детям, — говорит больничный педагог. — Есть девушка-волонтер Сардана, она приехала из Улан-Удэ и так влюбилась в нашего Вову, прямо вцепилась в него. Она приезжает, отпрашивает его на прогулки, дарит подарки.
Из-за изнуряющего организм гемодиализа Вова перестал учиться. К тому же не было рядом человека, который помог бы ему преодолеть лень и учебную запущенность. Поначалу к нему приходили учителя, потом школа стала виртуальной, связь с педагогами держали онлайн. В конце концов занятия прекратились вовсе.
— Иногда с диализа его привозят на коляске, настолько он физически истощен. На учебу сил у него не оставалось совсем, — комментирует состояние пациента Екатерина Комарова.
— В школе мне нравилась биология. Это понятный, интересный предмет. Про растения, про животных, про цветы очень увлекает. Но с уроками что-то подзабросили меня. Волонтеры мне предложили начать учить английский язык, чтобы хоть что-то я умел. Это дополнительный предмет, как я понял, он платный. Подумают еще, сказали. Конечно, я хотел бы попробовать, но боюсь, что это сложно для меня будет, — откровенно признается Вова.
Помимо многих посторонних людей, которым Вова небезразличен, есть у него и ближайшие родственники — сестра и бабушка. Вова и его сестра Диана родились не в самой благополучной семье в поселке Чечеул Канского района. Когда сестра стала совершеннолетней, она оформила опекунство на себя, но возможности заботиться о больном брате у нее не было. Так Вова стал постоянно жить в больнице. Диана — мать-одиночка с двумя детьми. И все-таки отказываться от брата она не собирается. Девушка надеется, что после его
Мальчику, как сироте, положена личная квартира от государства, он получает выплаты, которые не растрачиваются попусту, а отложены на будущие нужды. Единственное, чего не хватает семье, — водителя-помощника, который после наступления совершеннолетия смог бы регулярно возить мальчика на гемодиализ и по другой необходимости в Канскую районную больницу.
— Самостоятельно он жить не сможет. Мне сложно представить, как он будет уезжать из нашей больницы после стольких лет, это такая тяжелая для всех нас тема, — со слезами на глазах говорит воспитатель-педагог Екатерина Комарова.
Улучшить состояние здоровья Вовы Ларионова тоже практически невозможно. Врачи Красноярской краевой детской больницы ежегодно подают заявки на пересадку почки ребенку, но раз за разом получают отказ из-за тяжелых сопутствующих заболеваний пациента.
— Вова перенес несколько операций на кишечнике, потом у него резко ухудшилось состояние почек. Без постоянной медицинской помощи он жить не сможет. Ему нужно получать гемодиализ через день. Психологически он смирился со своим состоянием, но всё же иногда ему бывает грустновато. Придешь, побудешь с ним, поплачет маленько. Мы все, весь медперсонал нашего отделения, стараемся быть ему семьей, — говорит врач-нефролог Лада Попова.
В апреле Володе Ларионову исполнится 18 лет. Он больше не сможет жить в детской больнице и отправится в пугающую, неопределенную взрослую жизнь, о которой сам боится даже думать. При мысли о будущем даже у стойкого и выдержанного Вовы выступают на глазах слезы:
— У меня много друзей и знакомых, но о будущем все равно думать тяжело. Я бы хотел остаться в Красноярске, но пока нет такой возможности, — говорит он и опускает глаза.
P. S. После выхода видеоролика про нашего героя в редакцию NGS24.RU посыпались десятки сообщений с вопросом, какая материальная помощь требуется Вове. Поясняем: кроме водительских услуг, которые в будущем пригодятся семье парня, он не нуждается в материальном обеспечении. Медицинскую помощь он также получает в достаточном объеме, исходя из его состояния и физических возможностей. Мы можем только надеяться, что Вова Ларионов никогда не будет одинок, обделен любовью и вниманием близких и обретет людей, которые будут бескорыстно заботиться о нём так, как это умеет делать он сам.
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