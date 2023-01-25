Врачи не знают, как будут с ним прощаться. История 17-летнего Вовы, который всю жизнь живет в больнице, но скоро должен ее покинуть

Новый год, самый семейный праздник, Вова всегда отмечает в отделении. В предновогодние дни, признается он, труднее всего совладать со своим настроением. Большинство пациентов выписывают, а персонал, за исключением дежурных, расходится по домам. Чаще всего он ложится спать еще до боя курантов.

— В прошлом году вообще тяжело было. А в этот раз я у себя на странице во «ВКонтакте» выставил фотографии у новогодней елки, и немного из-за этого появилось праздничное ощущение, — рассказывает он.

Несмотря на жизненные обстоятельства, Вова непроизвольно умеет расположить к себе многих людей. И вовсе не манипулируя жалостью к себе. Годами на его глазах, как в калейдоскопе, меняются лица маленьких пациентов и их родителей. Со всеми он добр и приветлив, открыт и внимателен. Временные соседи по отделению, которые нашли с ним общий язык, уже не забывают своего больничного друга и, если уж не получается общаться лично, переписываются с ним в социальных сетях, созваниваются, присылают подарки. А волонтеры, которые знакомятся с Вовой, так проникаются его историей, что готовы помогать финансово и создавать для своего подопечного интересный досуг.