Утонут все! Какой цвет глаз самый притягательный для противоположного пола — вы удивитесь

Самый привлекательный цвет глаз

Давно известно, что именно глаза — одно из первых, на что мы обращаем внимание при знакомстве. Про это написано много песен и романтических историй, вспомните даже заезженное «не могу забыть твои глаза».

Наши коллеги из MarieClaire опубликовали результаты исследования — оказалось, мужчины с голубыми глазами привлекают самый большой процент женщин. Фото модели мужского пола с этим цветом глаз набрало 47 из 173 совпадений, то есть 27,17% из общего числа. Следующим по популярности цветом был коричневый с 21,97% голосов, за ним следуют зеленый с 16,76%, ореховый с 15,03% и черный с 10,98%. А вот фиолетовый, который не входит в число естественных оттенков, получил самый низкий балл с 8,09% от всех совпадений.