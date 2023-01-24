Утонут все! Какой цвет глаз самый притягательный для противоположного пола — вы удивитесь

«А твои глаза цвета виски, от меня они близко-близко...» и еще примерно миллион песен, воспевающих глаза, которые, как вы помните, считаются «зеркалом души». Бессознательно цвет глаз важен для восприятия человека в целом и может даже влиять на симпатию или антипатию к вам окружающих. Мы узнали, как именно распределились симпатии противоположного пола по цвету глаз. Конечно, на эти данные влияли и другие факторы, но посмотреть результаты всё равно интересно.
Самый привлекательный цвет глаз
Давно известно, что именно глаза — одно из первых, на что мы обращаем внимание при знакомстве. Про это написано много песен и романтических историй, вспомните даже заезженное «не могу забыть твои глаза».
Наши коллеги из MarieClaire опубликовали результаты исследования — оказалось, мужчины с голубыми глазами привлекают самый большой процент женщин. Фото модели мужского пола с этим цветом глаз набрало 47 из 173 совпадений, то есть 27,17% из общего числа. Следующим по популярности цветом был коричневый с 21,97% голосов, за ним следуют зеленый с 16,76%, ореховый с 15,03% и черный с 10,98%. А вот фиолетовый, который не входит в число естественных оттенков, получил самый низкий балл с 8,09% от всех совпадений.
Мужчины чаще отдают предпочтение женщинам с карими глазами. 65 мужчин из 322 опрошенных скорее выберут при прочих равных кареглазую девушку. Удивительно, что в отличие от женщин, мужчин не смутил неестественный фиолетовый оттенок — этот цвет получил всего на одно совпадение меньше, чем карий, что составляет 19,88% от общего количества симпатий, и занял второе место. Несмотря на распространенный миф о том, что голубоглазые блондинки — это мужской фетиш, его выбрали всего 17,39% опрошенных. Ореховые глаза нравятся 13,35% мужчин. А зеленоглазые красотки оказались в пролете — только 11,49% голосов.
Самый редкий цвет глаз
Всего около 1% от всех людей на планете имеют серый цвет глаз. Согласно данным World Atlas, больше всего в мире людей с коричневыми глазами — от 70–79% от всего населения планеты. Голубоглазых тоже много — примерно 8–10%.
Прежде всего, цвет глаз зависит от концентрации меланина. Это тот пигмент, который окрашивает кожу и волосы.
— Если человек живет в южных широтах, где больше солнца, то его глаза будут темными, потому что глазам нужно выработать защиту от ультрафиолетового излучения, поэтому нужно больше меланина, — объясняет нейрохирург, пластический хирург и кандидат медицинских наук Илья Алмазов нашим коллегам из «Вокруг Света».
В северных широтах в основном встречается голубой цвет глаз — потому что там мало солнца и столько меланина человеку просто не нужно.
А вот серым цветом глаз обладают люди, у которых в наружном слое радужки меньше меланина, чем во внутреннем, то есть радужка у них окрашена не равномерно, а слоями. Причем женщины имеют глаза серые с оттенком голубого, а у мужчин обычно серые глаза с оттенком зеленых.
Люди с разными глазами
Гетерохромия — это различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или разная окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. Такое явление возникает из-за неравномерного распределения в оболочке меланина.
Мы писали историю Ольги и Лилии — у этих женщин разноцветные глаза с рождения. Они рассказали, как им живется с такой особенностью.
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