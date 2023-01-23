СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 68.67
eur 74.34
СрочноТаксист найден мертвым
Все новости
Все новости

Последний перепрофилированный ковид-госпиталь прекратил работу в Новосибирске

Городская больница № 4 работала с заболевшими коронавирусом с октября 2020 года

345

Теперь всех заболевших ковидом будут лечить в инфекционной больнице № 1

Поделиться

23 января в Новосибирске закрыли последний перепрофилированный коронавирусный госпиталь. Стационар будет работать по прежним профилям: хирургическому и терапевтическому.

Городская больница № 4 работала с ковидными больными без перерывов с октября 2020 года.

— Сегодня стационар городской больницы № 4 начал принимать профильных пациентов, таким образом, в Новосибирске не осталось ни одного перепрофилированного в инфекционный госпиталь стационара. Всех жителей областного центра с ковидом будут госпитализировать в специализированную больницу, — сообщается в официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области.

По данным областного Минздрава, впервые с апреля 2020 года мощности городской инфекционной больницы № 1 достаточно для работы с больными ковидом. Максимальное количество перепрофилированных частично или полностью организаций работало в Новосибирской области в июле 2021 года. Их было 53, коечный фонд составлял 6582 места. До последнего времени пациентов с тяжелым течением ковида госпитализировали в инфекционную больницу и в стационар в Пашино.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области с декабря выявили 65 заболевших корью. 30 из них — дети.

По теме

КоронавирусКовидный госпитальКовид
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter