Продукты и напитки, которые опасно сочетать с алкоголем. Что говорят врачи

Не зря у нас в народе январь называют пьяным месяцем, именуя пьянварем. Начинается он длинными новогодними каникулами, которым предшествуют декабрьские застолья и корпоративы, потом наступает старый Новый год, православные праздники, длящиеся от Рождества до Крещения. Не забудем мы и Новый год по восточному календарю. Нынче он наступит 22 января, а отмечают его тоже не меньше недели, так что поводов хоть отбавляй. И если учитывать мнение наркологов про то, что если пьешь два раза в неделю, уже можно говорить о признаках зависимости, то зависимыми можно считать чуть ли не каждого россиянина.
Впрочем, если соблюдать нехитрые правила врачей, то можно уберечь себя не только от наступления алкогольной зависимости, но и вообще от проблем со здоровьем.
Помните, что спиртное лучше разбавлять, добавляя в него как можно больше льда или негазированной минеральной воды. Чем больше разбавлено спиртное, тем меньшее его количество попадет в кровь, тем меньше вероятность любого отравления. И потом, чем больше желудок наполнен водой, тем меньше у вас желания пить и есть.
Есть еще одно нехитрое правило от наркологов — создавать перед любым возлиянием в желудке кислую среду. Добавляйте в воду лимон. Это снизит вред от употребления алкоголя.
И еще о чём не следует забывать по мнению наркологов: если вы уже начали пить и напитки приходится принимать разные, то лучше принимать их, повышая градус (крепость), но ни в коем случае не наоборот.
Еще одна тема, которая многих мучает уже после того, как прошли все зимние праздники, — не под ту закуску выпивали, потому и самочувствие не очень, и лишних килограммов набрали слишком много. Если учитывать, что закусывать мы любим жирным салом или салатом оливье, а пиво — заедать соленой рыбой, то и правда получается слишком тяжеловато для желудка. Хотя в каждой стране свои традиции.
В Европе чаще всего спиртное вообще ничем не закусывают, могут взять, к примеру, одни орешки, нет особых предпочтений и в Китае. Там огромный выбор всевозможных закусок: от жареного арахиса и креветок до консервированных яиц в имбирном соусе и тушеных свиных ножек в соевом соусе.
«Доктор Питер» спросил у врачей, с какими продуктами лучше не сочетать алкоголь и какую закуску можно считать правильной. По словам Алексея Лодягина, руководителя Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи, антидотом алкоголя токсикологи считают качественную, плотную закуску.
Алексей Лодягин — руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Петербурга.
— Такая закуска должна состоять из мясных блюд, продуктов, богатых клетчаткой. На полный желудок алкоголь будет всасываться в кровь постепенно, что снизит вероятность тяжелого отравления и сильного алкогольного опьянения. Однако надо помнить, что обилие еды вместе со спиртным создает большую нагрузку на поджелудочную железу, печень, поэтому надо стараться не переедать.
В общем, во всём нужно знать меру.
4 совета от токсиколога:
- Не сочетайте алкоголь с лекарствами. Заранее посоветуйтесь об этом с лечащим врачом или внимательно изучите инструкцию к препарату. Лекарства, как и этанол, метаболизируются в организме различными ферментными системами, большинство из которых сосредоточено в печени — основном органе, отвечающем за детоксикацию. Поэтому в некоторых ситуациях между этанолом и лекарствами может начаться конкурентная борьба за метаболизм, иногда с образованием даже более токсичных веществ. В целом следует отказаться от горячительного при приеме большинства препаратов, но особенно чревато для здоровья сочетание алкоголя с антибиотиками, антидепрессантами, седативными и антигистаминными препаратами. Они могут усиливать действие друг друга и вызывать тяжелые последствия — вплоть до комы.
- Еще одно плохое сочетание — алкоголь плюс некоторые виды неблагородных грибов (например сморчки, строчки). Эти грибы обладают тетурамоподобным действием. Раньше это вещество использовалось в лечении алкоголизма — оно блокирует ферменты альдегиддегидрогеназы, которые участвуют в выведении алкоголя из организма. Для человека это сочетание чревато появлением тетурамовых реакций: артериальное давление снижается, появляется слабость, кожа краснеет.
- В хорошей закуске должно быть меньше жареного, острого, соленого. Острые и соленые блюда стимулируют выработку пищеварительных соков и желчи, которые раздражают слизистую оболочку органов ЖКТ. Алкоголь сам по себе тоже обладает раздражающим действием.
- Не сочетайте алкоголь со сладкими и газированными напитками. Они будут способствовать более быстрому всасыванию этанола и, как следствие, наступлению быстрого опьянения.
Какую закуску можно считать идеальной
Психиатр-нарколог Илья Кислер тоже считает, что запивать алкоголь сладкими напитками — плохая привычка. А иногда, по словам специалиста, закуска и вовсе не нужна, главное — не превышать допустимую норму.
Илья Кислер — психиатр-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП), руководитель медицинского центра «Елизавета» и онлайн-клиники доктора Кислера.
— Согласно рекомендациям ВОЗ, употребление более двух доз алкоголя чаще, чем 2 раза в неделю, — признак зависимости. Одна доза — это 40 граммов крепкого алкоголя / 150 граммов вина или шампанского / 0,33 грамма пива. И это не зависит от закуски. А в целом нет каких-то единых правил по поводу неудачных сочетаний алкоголя и закуски и быть не может.
В России почти нет культуры употребления алкогольных напитков, и это очень печальный факт, — рассуждает специалист, опять же, приводя в пример Европу, где спиртное почти не закусывают, потому что тем самым желают распробовать букет вина, которое пьют в небольших количествах.
3 совета от специалиста
- Людям с проблемами с ЖКТ (гастриты, дуодениты, панкреатиты, холециститы) строго не рекомендуется закусывать крепкий алкоголь едой жареной, острой, со специями. Нарушение этого правила грозит обострением имеющихся проблем. Идеальный вариант — нежирный белок (например, говядина, рыба, морепродукты, лучше в запеченном или вареном виде), а также обработанные овощи.
- Не запивать крепкий алкоголь сладкими напитками. Алкоголь конкурирует с глюкозой за пути расщепления. Кроме того, такое сочетание дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу: одно дело бедной поджелудочной переварить алкоголь, а другое — в нагрузку еще и сахар (углеводы).
- Принятое в России сочетание пива с соленой рыбой — одно из самых убийственных. Помимо того, что пиво и так создает приличную жидкостную нагрузку на организм, так еще и соль задерживает жидкость, что чрезвычайно вредно. К пиву в качестве закуски лучше подходят морепродукты (но не соленые), запеченная рыба.