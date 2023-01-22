Продукты и напитки, которые опасно сочетать с алкоголем. Что говорят врачи

Впрочем, если соблюдать нехитрые правила врачей, то можно уберечь себя не только от наступления алкогольной зависимости, но и вообще от проблем со здоровьем.



Помните, что спиртное лучше разбавлять, добавляя в него как можно больше льда или негазированной минеральной воды. Чем больше разбавлено спиртное, тем меньшее его количество попадет в кровь, тем меньше вероятность любого отравления. И потом, чем больше желудок наполнен водой, тем меньше у вас желания пить и есть.



Есть еще одно нехитрое правило от наркологов — создавать перед любым возлиянием в желудке кислую среду. Добавляйте в воду лимон. Это снизит вред от употребления алкоголя.

