«Вечно злая, грустная, депрессивная»: история девушки, которую врачи заставили похудеть, несмотря на вес в 54 кило

7 правил, чтобы похудеть

Первое: запретных продуктов дома быть не должно. Представьте себе вечер, вы захотели сладкое. И чтобы его съесть, вам нужно одеться, дойти до магазина по холодной слякотной темноте и топать обратно домой. Конечно, вы никуда не пойдете и ничего не съедите. А если, открывая холодильник, ваш взгляд будет постоянно натыкаться на любимый десерт, а вы будете говорить себе: «Я смогу, я сильный, я не сдамся», то рано или поздно можно заработать психическое расстройство пищевого поведения.



Второе: овощей мало не бывает. Никогда. Овощей должно быть не меньше 50% тарелки. С этим можно не соглашаться, но я полностью убедилась в необходимости этого.



Третье: старую привычку исправить труднее, чем сформировать новую. Я всегда пила чай с вкусняшками, теперь я пью чай с яблоком. Три раза в день чай после еды — и каждый раз с яблоком, ибо пустой чай я пить не могу.



Четвертое: готовьте сами. Да, этот процесс отнимает много времени, но зато вы точно будете знать, из чего сделано ваше блюдо. В прошлом году я посетила мастер-класс у шеф-повара достаточно элитного и дорогого ресторана, на вопрос — добавляют ли они в блюдо глутамат натрия для усиления вкуса, он ответил положительно. Я была удивлена, ибо считала, что в ресторане такого не может быть, но, видимо, может. И да, в готовых магазинных продуктах много сахара.