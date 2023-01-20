«Вечно злая, грустная, депрессивная»: история девушки, которую врачи заставили похудеть, несмотря на вес в 54 кило

27-летняя Анастасия Бергер из Ярославля похудела на 10 килограммов. На диету пришлось сесть не из-за лишнего веса — она никогда не была толстой — а из-за проблем со здоровьем. Девушка долгое время болела. Для выздоровления врач прописала ей особую диету. После нее Анастасия сильно похудела. Она признается: это было очень сложно. Первое время были сильные перепады настроения, а от нововведений в приемы пищи порой воротило. Историю Анастасии рассказывают наши коллеги из 76.RU.
«Аутоиммунный протокол»
— Я никогда не считала себя толстой, и никто из знакомых меня тоже такой не считал. Я похудела случайно. Вернее, как случайно? Всё было закономерно. Когда я заболела, врач прописал мне диету «аутоиммунный протокол». Если кратко, то мне можно было есть только мясо, рыбу, овощи (кроме картошки, помидоров и баклажанов) и фрукты. И гречку по выходным. Ни орехов, ни мучного, ни яичного, ни молочного, ни зернового. Ничего. Обязательным условием было употребление 300 г сырых овощей перед приемом пищи и отказ от сладкого. Кстати, физическая нагрузка мне была запрещена, кроме ходьбы. Так что основное в похудении — это еда, — рассказывает Анастасия.
Аутоиммунный протокол — специальная диета, направленная на уменьшение выраженности аутоиммунных реакций. Является логическим продолжением (ужесточением) так называемой палеодиеты (палеонтологической). Палеодиета предписывает питаться так, как это делали в эпоху палеолита, начавшегося около 2,5 миллиона лет назад. Тогда люди питались мясом, рыбой, овощами, фруктами, а такие продукты, как молоко, зерновые, бобовые были введены в рацион значительно позже. Аутоиммунный протокол предусматривает отказ от глютена, молока и рафинированного сахара. Предписывается элиминация пищевых групп, включая зерновые, бобовые, пасленовые, молочные продукты, яйца, кофе, алкоголь, орехи и семена, рафинированные/обработанные сахара, масла и пищевые добавки.
Анастасия села на диету в феврале 2022 года. На тот момент она весила
Питалась вкусно, но бесполезно
— Самое сложное — принять, что раньше ты питался вкусно, но бесполезно. Сейчас я стала потихоньку смотреть на свой организм, как на машину, требующую конкретный вид бензина (тот, который подойдет лично мне, другим может подойти другой), смазки для работы различных механизмов, лаковое покрытие без царапин, приводящих к ржавлению капота. И если я хочу, чтобы в течение жизни мой организм был для меня комфортным и приятным средством передвижения и существования, мне необходимо о нем заботиться должным образом. Вторым неприятным моментом стала нехватка времени на приготовление домашних блюд (иногда на этого уходило 3–4 часа, а съедалось в этот же день) и на прием пищи. Было сложно отказаться от сладостей, сыра, майонеза, фастфуда (очень люблю чипсы). Наверное, самое трудное и неприятное было перейти на сырые овощи в 300 граммов перед каждым приемом пищи — пресные, требующие усиленного жевания, на которое уходило порой по полчаса. Как видите, неприятного и трудного в диете много, — рассуждает Анастасия.
Пройдя долгий путь, девушка с уверенностью может рассказать о том, что нужно делать, чтобы скинуть лишний вес.
7 правил, чтобы похудеть
Первое: запретных продуктов дома быть не должно. Представьте себе вечер, вы захотели сладкое. И чтобы его съесть, вам нужно одеться, дойти до магазина по холодной слякотной темноте и топать обратно домой. Конечно, вы никуда не пойдете и ничего не съедите. А если, открывая холодильник, ваш взгляд будет постоянно натыкаться на любимый десерт, а вы будете говорить себе: «Я смогу, я сильный, я не сдамся», то рано или поздно можно заработать психическое расстройство пищевого поведения.
Второе: овощей мало не бывает. Никогда. Овощей должно быть не меньше 50% тарелки. С этим можно не соглашаться, но я полностью убедилась в необходимости этого.
Третье: старую привычку исправить труднее, чем сформировать новую. Я всегда пила чай с вкусняшками, теперь я пью чай с яблоком. Три раза в день чай после еды — и каждый раз с яблоком, ибо пустой чай я пить не могу.
Четвертое: готовьте сами. Да, этот процесс отнимает много времени, но зато вы точно будете знать, из чего сделано ваше блюдо. В прошлом году я посетила мастер-класс у шеф-повара достаточно элитного и дорогого ресторана, на вопрос — добавляют ли они в блюдо глутамат натрия для усиления вкуса, он ответил положительно. Я была удивлена, ибо считала, что в ресторане такого не может быть, но, видимо, может. И да, в готовых магазинных продуктах много сахара.
Пятое: читайте состав. Когда я начала посещать магазины во время диеты, то с ужасом поняла, что мне просто нечего купить. Оказывается, сахар есть в кетчупе, горчице, йогуртах, консервированных овощах, готовых супах и мясных полуфабрикатах. И даже в гематогене — с ним вообще ничего не поняла, там сплошной сахар.
Шестое: в магазин нужно ходить сытым. В состоянии голода хочется схватить всё, что видишь. Лично мне трудно сосредоточиться на чтении состава продуктов, когда я голодная. С голодухи можно схватить йогурт, пирожок, печеньки, а потом стоять с полным желудком и грустить, что ничего полезного мой организм так и не получил.
Седьмое: сидеть на кухне и смотреть во время еды в тарелку. Смешно, наверное, звучит, но если вы едите перед телевизором, компьютером, экраном телефона, просмотром фильма или выполнением рабочих дел, то вы неосознанно съедаете больше необходимого. Насыщение в таком случае приходит поздно, и к этому времени ваш желудок уже распирает от переизбытка. Это касается и чая. Лично я раньше съедала по целым пачкам конфет и печенья, работая за компьютером.
— Наверное, это универсальные правила, которые укоренились в нашей семье. Питайтесь домашней разнообразной едой, полной белка и витаминов. Уверена, излишний вес уйдет сам собой. Если не ушел — значит, не лишний! И не применяйте на себе диету «аутоиммунный протокол», не посоветовавшись с врачом. Она подойдет далеко не каждому, — говорит Анастасия.
Исчезли перепады настроения
После перехода на специальную диету девушка изменилась не только внешне. У нее полностью прошли боли в суставах (после ковида), прошел дерматит на руках, с которым она отчаянно боролась много лет. Она стала более бодра и подвижна.
— Мною было замечено следующее: при отказе от сахара мои перепады настроения исчезли, теперь настроение всегда ровное, позитивное (на начало диеты были перепады настроения, уныние и постоянная усталость, ничего не радовало и не заряжало, даже отдых, могла спать по
«Я была некрасивой»
Отдельно девушка отметила и самый болезненный для многих женщин вопрос: свое отражение в зеркале.
— Я всегда любила свой образ в зеркале. Внешне я считаю себя достаточно привлекательной сейчас и год назад. Я искренне верю, что здоровье важнее красоты. Если вы будете здоровыми — вы будете красивыми. Думаю, в феврале 2022 года я была очень некрасивой. И дело не в лишнем весе. Я часто была в дурном настроении, не могла себя заставить что-либо сделать. Всё, что я носила в себе, — были злость (из-за бессилия) и зависть (к тем, кто здоров и что-то делает). Мой организм трещал по швам и кричал о помощи. Разве вечно злую, грустную, депрессивную личность можно назвать красивой? Бывают очень худые девушки, которые едят очень мало, чтобы кому-то понравиться. Они могут быть худыми из-за постоянного стресса и нехватки времени на полноценный прием пищи. Со временем их организм, не получивший достаточно питательных веществ для своего существования, начнет разрушаться. Хорошо, если будет возможность, средства и сила воли это исправить, но когда твое тело в безволии — сделать что-либо трудно. Карьера, семейные отношения, дружба мигом пойдут на спад, а обессиленный организм лишь зевнет и отвернется от вас. Если вы хотите творить свою судьбу, то питайтесь правильно, занимайтесь физическими упражнениями и вовремя посещайте врачей, — рассуждает Анастасия.
На данный момент девушка весит 45 килограммов, с сентября
Ранее мы рассказывали про самую тяжелую женщину в России, которая смогла похудеть на 200 килограммов. Уже к 15 годам Кристина весила около 180 кило, а к неполным тридцати ее вес превышал уже 260 килограммов. Ее историю можно прочитать здесь.