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Девушки 70+: как пенсионерки сохраняют красоту и здоровье благодаря зимним купаниям

Наши героини плавают в ледяной воде даже в морозы

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Северянки уже много лет занимаются моржеванием

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Возраст — это всего лишь цифра. Это доказывают жительницы Архангельска Надежда Ворошилова и Анна Карельская. Северянкам уже за 70, но чувствуют они себя намного моложе. Всё потому, что занимаются моржеванием — без страха окунаются в ледяную воду. Они рассказали нашим коллегам из 29.RU, почему решили закаляться и что еще делают для того, чтобы сохранить здоровье и красоту.

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Северянки купаются в проруби по 2–3 раза в неделю. Их не пугают никакие морозы. Наоборот, чем ниже температура, тем лучше.

— И в -36 купалась. Прорубь замерзала прямо при нас. В любую погоду купаюсь. Чем сильнее мороз — тем лучше для нас. Больше кайфа получаешь. Это вообще непередаваемо, надо это ощутить, понимаете, из проруби выходишь, тепло тебе, как из парилки, — говорит Надежда.

Надежда купается в ледяной воде уже 23 года

Надежда купается в ледяной воде уже 23 года

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Сейчас нашей героине 70 лет, но она говорит, что чувствует себя на 50. Раньше работала мастером в салоне красоты. Моржеванием занимается уже 23 года.

На вопрос: «Как правильно назвать женщину, которая купается в проруби?» она ответила: «Красивая женщина, красивая моржиха».

Благодаря закаливанию северянка чувствует себя моложе

Благодаря закаливанию северянка чувствует себя моложе

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О закаливании Надежда начала задумываться, когда стала замечать, что «где-то хрустит, а где-то тянет». К моржам присоединилась после того, как увидела их по телевизору.

— Я хотела найти людей, которые занимаются чем-то таким, экстремальным. Именно в проруби купаются. И позже я случайно увидела их по телевизору — сразу побежала! Потом и подружек привела сюда. Сейчас это мой образ жизни. Всегда прихожу с хорошим настроением, — говорит северянка.

Еще для здоровья женщина каждый день ходит пешком по 1–1,5 часа и каждую неделю парится в бане.

Регулярно она проходит и медкомиссию. Каждый год записывается на осмотры у врачей — просто для себя.

Надежда Ворошилова говорит, что моржевание — ее жизнь

Надежда Ворошилова говорит, что моржевание — ее жизнь

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Надежда рассказывает, что моржевание — это не только способ поддерживать себя в тонусе, но и общение:

— У нас тут в клубе как будто семья: мы сюда приходим, отмечаем вместе дни рождения. Здесь очень интересные люди.

С Анной Карельской Надежда познакомилась здесь, в клубе. Причем Анна стояла у истоков этого движения.

Анна Карельская занимается моржеванием уже почти 35 лет

Анна Карельская занимается моржеванием уже почти 35 лет

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Северянка занималась в клубе любителей бега «Гандвик», из которого потом и появился клуб архангельских моржей.

— Нашему клубу моржей пошел 35-й год. Я здесь с самого первого дня. Я тогда занималась бегом, и вот одна девушка показала нам, что можно, оказывается, еще и купаться в проруби. Ну мы после пробежки и решили искупаться. Когда 10 километров пробежишь, от тебя пар идет — так и хочется искупаться. Но прорубь тогда была маленькая-маленькая, еще не было лестницы: мы окунались, а нас держали за руки, — вспоминает она.

Раньше Анна работала техником в «Ростелекоме». Сейчас на пенсии, но ведет активный образ жизни.

В проруби — Анна Карельская

В проруби — Анна Карельская

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Кроме купания в проруби ходит на лыжах, плавает в бассейне и на открытой воде, сплавляется по северным рекам на плоту, занимается велотуризмом.

Около 15 лет назад она с единомышленниками целый месяц путешествовала по Скандинавии с палатками. Проехала 1200 километров на велосипеде!

Анна в целом ведет активный образ жизни

Анна в целом ведет активный образ жизни

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— В мои годы многие уже с палочкой ходят. А я еще ничего, — смеется Анна.

Свой возраст она не любит афишировать. Ей за 70. Когда люди об этом узнают — обычно удивляются.

Анне больше нравится слово «моржиня», чем «моржиха».

Северянка плавает в ледяной воде с удовольствием

Северянка плавает в ледяной воде с удовольствием

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И Анна, и Надежда сходятся в том, что погружение в прорубь заряжает положительными эмоциями и прогоняет тревоги. А еще такое необычное увлечение нравится их внукам.

— Внук говорит, что тоже хочет купаться, но я ему говорю: «Ты подожди немножко!» Ему всего семь лет, — говорит Анна.

— Мои внуки говорят: «Бабушка, какая ты у нас крутая! Мы гордимся тобой!» Я им тоже показываю пример, говорю: «Берегите здоровье смолоду!» — напутствует Анна.

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