Девушки 70+: как пенсионерки сохраняют красоту и здоровье благодаря зимним купаниям

Северянки купаются в проруби по 2–3 раза в неделю. Их не пугают никакие морозы. Наоборот, чем ниже температура, тем лучше.



— И в -36 купалась. Прорубь замерзала прямо при нас. В любую погоду купаюсь. Чем сильнее мороз — тем лучше для нас. Больше кайфа получаешь. Это вообще непередаваемо, надо это ощутить, понимаете, из проруби выходишь, тепло тебе, как из парилки, — говорит Надежда.