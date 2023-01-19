Девушки 70+: как пенсионерки сохраняют красоту и здоровье благодаря зимним купаниям

Возраст — это всего лишь цифра. Это доказывают жительницы Архангельска Надежда Ворошилова и Анна Карельская. Северянкам уже за 70, но чувствуют они себя намного моложе. Всё потому, что занимаются моржеванием — без страха окунаются в ледяную воду. Они рассказали нашим коллегам из 29.RU, почему решили закаляться и что еще делают для того, чтобы сохранить здоровье и красоту.
Северянки купаются в проруби по 2–3 раза в неделю. Их не пугают никакие морозы. Наоборот, чем ниже температура, тем лучше.
— И в -36 купалась. Прорубь замерзала прямо при нас. В любую погоду купаюсь. Чем сильнее мороз — тем лучше для нас. Больше кайфа получаешь. Это вообще непередаваемо, надо это ощутить, понимаете, из проруби выходишь, тепло тебе, как из парилки, — говорит Надежда.
Сейчас нашей героине 70 лет, но она говорит, что чувствует себя на 50. Раньше работала мастером в салоне красоты. Моржеванием занимается уже 23 года.
На вопрос: «Как правильно назвать женщину, которая купается в проруби?» она ответила: «Красивая женщина, красивая моржиха».
О закаливании Надежда начала задумываться, когда стала замечать, что «где-то хрустит, а где-то тянет». К моржам присоединилась после того, как увидела их по телевизору.
— Я хотела найти людей, которые занимаются чем-то таким, экстремальным. Именно в проруби купаются. И позже я случайно увидела их по телевизору — сразу побежала! Потом и подружек привела сюда. Сейчас это мой образ жизни. Всегда прихожу с хорошим настроением, — говорит северянка.
Еще для здоровья женщина каждый день ходит пешком по 1–1,5 часа и каждую неделю парится в бане.
Регулярно она проходит и медкомиссию. Каждый год записывается на осмотры у врачей — просто для себя.
Надежда рассказывает, что моржевание — это не только способ поддерживать себя в тонусе, но и общение:
— У нас тут в клубе как будто семья: мы сюда приходим, отмечаем вместе дни рождения. Здесь очень интересные люди.
С Анной Карельской Надежда познакомилась здесь, в клубе. Причем Анна стояла у истоков этого движения.
Северянка занималась в клубе любителей бега «Гандвик», из которого потом и появился клуб архангельских моржей.
— Нашему клубу моржей пошел 35-й год. Я здесь с самого первого дня. Я тогда занималась бегом, и вот одна девушка показала нам, что можно, оказывается, еще и купаться в проруби. Ну мы после пробежки и решили искупаться. Когда 10 километров пробежишь, от тебя пар идет — так и хочется искупаться. Но прорубь тогда была маленькая-маленькая, еще не было лестницы: мы окунались, а нас держали за руки, — вспоминает она.
Раньше Анна работала техником в «Ростелекоме». Сейчас на пенсии, но ведет активный образ жизни.
Кроме купания в проруби ходит на лыжах, плавает в бассейне и на открытой воде, сплавляется по северным рекам на плоту, занимается велотуризмом.
Около 15 лет назад она с единомышленниками целый месяц путешествовала по Скандинавии с палатками. Проехала 1200 километров на велосипеде!
— В мои годы многие уже с палочкой ходят. А я еще ничего, — смеется Анна.
Свой возраст она не любит афишировать. Ей за 70. Когда люди об этом узнают — обычно удивляются.
Анне больше нравится слово «моржиня», чем «моржиха».
И Анна, и Надежда сходятся в том, что погружение в прорубь заряжает положительными эмоциями и прогоняет тревоги. А еще такое необычное увлечение нравится их внукам.
— Внук говорит, что тоже хочет купаться, но я ему говорю: «Ты подожди немножко!» Ему всего семь лет, — говорит Анна.
— Мои внуки говорят: «Бабушка, какая ты у нас крутая! Мы гордимся тобой!» Я им тоже показываю пример, говорю: «Берегите здоровье смолоду!» — напутствует Анна.