«Грудь была почти квадратная»: 4 истории невероятной пластики, которая стоит миллионы — фото до и после

Зачем же Егор решил сделать из себя копию друга куклы Барби? Ответ довольно неожиданный. Когда-то американская компания по выпуску игрушек Mattel создала бренд: сначала появилась Барби, а потом обзавелись мужчиной — Кеном, и он стал эталоном мужской красоты. А около пяти лет назад уже упомянутая компания предложила Егору заключить контракт на право называться первым признанным в России Кеном.

— После того как мы начали эту работу — по перевоплощению в бойфренда Барби, живую куклу, — было запланировано 64 пластических операции. К концу всех операций ты должен выглядеть не так, как сейчас (на момент подписания договора. — Прим. ред.), с весом 165 килограммов, а стать идеалом и законодателем мужской красоты в России. У нас же нет законодателей: есть модели плюс-сайз, тут же — анорексики, трансгендеры… И все являются моделями. Нет того, кто диктует эти правила. А они хотели, чтобы в России появился мужчина, который будет диктовать именно мужскую красоту, — рассказывал Егор Холявин в интервью корреспонденту НГС.

