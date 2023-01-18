«Грудь была почти квадратная»: 4 истории невероятной пластики, которая стоит миллионы — фото до и после

История о близняшках-японках Чие и Чика Йошикава, которые «увеличили» себе глаза, разошлась по Сети и всё еще продолжает собирать просмотры. Девушки потратили 19 миллионов рублей на пластические операции для того, чтобы максимально приблизиться к личным стандартам красоты и стать непохожими друг на друга. Если вы пропустили эту удивительную историю, прочитать ее можно, перейдя по ссылке. Заметим, что с развитием современной пластической хирургии стремление переделать себя часто становится навязчивой идеей, люди, вопреки врачебным рекомендациям, упрямо идут до конца, пока не увидят в зеркале желаемый результат. НГС решил вспомнить другие истории масштабного преображения — смотрим фото до и после.
«Часто от детей я слышала обидные реплики»
Сибирячку Алену Токареву многие знают как телеведущую на канале НСК-49, в соцсетях она более известна как блогер-вайнер с ником novaya luna. В прошлом году Алена поделилась с аудиторией результатами ринопластики, шокировав своих подписчиков: блогер показывала все этапы заживления лица. Итог поразил — настолько сильно переменилась сибирячка. Кроме изменения носа Алена Токарева увеличила губы, сделала подтяжку груди и нарастила волосы. Чтобы усилить эффект, женщина пошла в спортзал, села на диету и смогла избавиться от живота, который ненавидела.
— С детства я была недовольна своей внешностью. Сотни фотографий были удалены именно из-за того, что я казалась себе страшной. Больше всего в себе я не любила кривой нос и большой живот. С развитием странички в Instagram* всё только усугубилось — подписчики часто намекали на мой нос и «обвисшие сиськи» (у меня большой размер груди — четвертый). С детства у меня неправильная осанка, из-за которой я выпячиваю живот. Часто от детей я слышала обидные реплики, что я беременна, поэтому я ненавидела свой живот и мечтала от него избавиться, — делилась Алена с НГС.
Перемены телеведущая начала с ринопластики. О ней она мечтала около 20 лет, но никак не могла решиться: как минимум из-за того, что не могла найти достойного врача, как максимум — из-за страха и отсутствия денег (операция не из дешевых).
— Я неделю была в гипсе и с отечностью лица. Честно говоря, нос вообще никак не болел, но был отрицательный момент: для перегородки мне взяли кусочек хряща из бедра, и вот это бедро потом меня беспокоило минимум семь-восемь месяцев. В первые дни даже чихнуть было очень больно, а на бедре остался шрам. С момента операции прошел уже год, и в целом, если забыть про бедро, от операции одни плюсы — теперь я себе нравлюсь. Я больше не удаляю фотографии, у меня нет никаких «рабочих» сторон, теперь я могу сниматься прямо в лоб камерой и быть круглосуточно красивой, — рассказывала Алена.
Дневник Кена
Летом 2021 года в Новосибирск приезжал первый признанный в России Кен. Скандальный участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин к моменту интервью с НГС сделал уже 29 пластических операций и преобразился до неузнаваемости — и ему предстояло пережить еще около 40 хирургических вмешательств. Узнать в нем паренька из параллельного класса невозможно, даже если сильно присмотреться.
Зачем же Егор решил сделать из себя копию друга куклы Барби? Ответ довольно неожиданный. Когда-то американская компания по выпуску игрушек Mattel создала бренд: сначала появилась Барби, а потом обзавелись мужчиной — Кеном, и он стал эталоном мужской красоты. А около пяти лет назад уже упомянутая компания предложила Егору заключить контракт на право называться первым признанным в России Кеном.
— После того как мы начали эту работу — по перевоплощению в бойфренда Барби, живую куклу, — было запланировано 64 пластических операции. К концу всех операций ты должен выглядеть не так, как сейчас (на момент подписания договора. — Прим. ред.), с весом 165 килограммов, а стать идеалом и законодателем мужской красоты в России. У нас же нет законодателей: есть модели плюс-сайз, тут же — анорексики, трансгендеры… И все являются моделями. Нет того, кто диктует эти правила. А они хотели, чтобы в России появился мужчина, который будет диктовать именно мужскую красоту, — рассказывал Егор Холявин в интервью корреспонденту НГС.
Операции по преображению для Егора были бесплатными, в рамках весьма жесткого контракта: круглосуточное наблюдение и ни шагу в сторону. Шоу называлось «Дневник Кена».
— Нужно было быть в тех местах, где тебе скажут, надевать то, что тебе скажут, оперироваться там, где скажут, и теми врачами, которых они выбрали, и в той стране. У тебя нет права ни на что. Гонорар, который мне изначально предложили, был неплохой, но он меня не устраивал. Я понимал, что для них это шоу. И я понимал, что на третьей операции могу скончаться на операционном столе. И это тоже для них будет шоу, это тоже для них будет заработок. А это — моя жизнь. Тогда я подумал и сказал: «Ребята, извините, но я не буду с вами работать». Первый контракт отказался подписывать. Мы отложили эту историю на некоторое время. С сентября до декабря. Потом я подписал контракт, и первая операция у меня была 16 января 2018 года, — рассказывал Егор, объясняя согласие тем, что в контакте изменилась сумма и условия: толстый человек, который переменится до неузнаваемости.
Операции проходили в России — на этом Егор настоял сам: хотел быть рядом с родными. Врачей он тоже выбирал самостоятельно. Без хирургического вмешательства у русского Кена остались только глаза и губы, все остальное перекроили, но и эти части тела в скором времени подвергнут изменению: губы планируется уменьшить, а цвет глаз поменять. Впереди множество операций на теле: кубики пресса, под вопросом — удлинение ног, этого хочет сам Егор. Мужчина говорит, что многочисленные операции сильно ухудшили его здоровье, что его сильно беспокоит, но остановиться он не может: контракт.
На пластику ушло порядка
2 миллионов рублей
Жительница Ярославля Екатерина Панфилова решила меняться после рождения ребенка. Женщина признается, что большую роль в желании стать красивее сыграл ее муж. Он говорил, что, кроме него, Екатерина никому не будет нужна, называя ее непривлекательной.
— Еще мне не очень нравились некоторые детали моей внешности. Например, моей первой операцией стало увеличение груди. Потом я делала нос, продолжаю колоть в верхнюю губу гиалуроновую кислоту для увеличения и вставляла нити для подтяжки лица. Точное количество процедур назвать не могу, так как постоянно приходится что-то обновлять. На пластику ушло порядка 2 миллионов рублей. После неудачной операции на груди я несколько раз переделывала ее, и на это ушло много денег. Я не жалею ни об одной операции. Жалею, что однажды ошиблась и выбрала некомпетентного хирурга. Это была моя первая операция, и я была неопытной. Он неправильно сделал мне грудь, она была почти квадратная. Потом несколько раз переделывал, но становилось только хуже, — призналась Екатерина в интервью. Сейчас размер ее груди — 4,5 и она полностью выправлена до желаемой формы.
На то, чтобы поддерживать кукольную внешность, уходит очень много денег. Плюсом к операциям — уходовые процедуры для поддержания красоты, которые тоже стоят немало.
— Я бы на многое пошла, чтобы сохранить свою молодость. Как говорится, и душу дьяволу продала бы. Так что буду делать всё, чтобы остаться молодой и красивой. Родные понимают, что я уже взрослая и сама решаю, что мне делать, а что нет. Молодой человек меня всячески поддерживает, а иногда даже сам говорит: «Может, ты это сделаешь? Или это?» То есть он разделяет мои интересы, — говорит Екатерина.
«Гналась за модой на большие пухлые губы»
Модель Елена Лазько признается, что всегда мечтала иметь большую упругую грудь, интуитивно она знала заранее, что рано или поздно решится на силикон. При этом своя грудь у девушки была от природы красивая, но вот размером Елена не была удовлетворена.
— Операция обошлась мне в
После ряда пластических манипуляций Елена старается поддерживать свою красоту — делает мезотерапию: вкалывает витамины в кожу лица или на другой участок тела — куда потребуется, по мнению косметолога. Такие процедуры Елена Лазько считает правилом гигиены.
— Скулы у меня от природы отчетливо видны, даже где-то грубоваты, поэтому их я себе не делала. Мне с внешностью повезло по генетике, но тело всё равно нужно держать в тонусе — я занимаюсь спортом, но также считаю, что иногда нужно приходить к косметологии для поддержания состояния кожи. Любая работа над собой, в том числе и косметологическая, делает внешность привлекательнее, ты становишься увереннее. Это ощущается при взглядах других, уверена, что это всегда радует глаз. Осуждения по поводу пластики груди не было, даже со стороны родных. Я не уродую себя, я становлюсь лучшей версией себя, без фанатизма, — считает модель.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
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