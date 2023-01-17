Навреди себе сам: 8 популярных выражений, которые портят вам жизнь — спорим, вы так часто говорите?

Милая привычка говорить что-то вроде «да это ерунда», когда вас хвалят за успешный проект, родом из нашего детства. Там мальчишкам и девчонкам объясняли, что человек должен быть скромным, даже если объективно заслуживает награды. От того талантливые специалисты, хорошие жены и верные друзья часто могут принижать свои достоинства и вредить себе собственными словами. Наши коллеги из Wday.ru составили список фраз, которые лучше никогда больше не говорить.
«Ничего себе!»
Если вы вдумаетесь в смысл этих слов, то поймете, что так программируете себя на отказ от денег и других благ. Лучше заменить эту фразу более безобидными формулировками, например, «надо же!».
«Я поражен»
Произнося это, вы признаете свое поражение, свой проигрыш по жизни, мысленно лишаете себя побед и достижений. Вместо этой фразы говорите лучше что-то более позитивное, вроде «я не ожидал» или «я удивлен».
«Мне просто повезло»
— Речь о том, как мы воспринимаем одобрение в свой адрес. Вспомните свою реакцию на комплимент или похвалу по работе или хобби — как вы реагируете на теплые слова собеседника. Если ваш ответ больше похож на оправдание, значит, вы подрываете уверенность в своих достижениях и обесцениваете их. Даже если вы сомневаетесь в том, за что вас хвалят, обязательно благодарите и не пытайтесь снизить градус собственной значимости. Вскоре увидите, как ваша самооценка изменится к лучшему, — советовала бизнес-психолог Светлана Бондаренко. Лучше просто ответить: «Спасибо».
«Я валюсь с ног»
Здесь тоже смысл на поверхности, нужно только присмотреться. Желаете ли вы себе валиться с ног на самом деле? Аналогичный эффект вызывает фраза «без задних ног». Эти категоричные выражения лучше заменить более нейтральным «я устал».
«Мне уже поздно / еще рано»
Эксперт говорит, что в современном мире нет места эйджизму. Дискриминация по возрасту осталась в прошлом, а потому не должно быть предрассудков из разряда «я слишком юн и неопытен для своего бизнеса» или «мне слишком много лет для новых отношений». Вы имеете полное право учиться новому и менять образ жизни на любом ее отрезке. Говорите себе: «Пока я живу, ничего не поздно / рано».
«С ума сойти»
Психологические проблемы слишком распространены в наше время, чтобы желать их себе. Они нас с вами найдут и без посторонней помощи. Надеемся, это останется шуткой. А если всерьез, заменить лучше на безобидную фразу «меня это удивило».
«А что они подумают и скажут?»
Люди, в чьем лексиконе есть такая фраза, — заложники чужого мнения. Их неуверенность в себе проявляется в боязни публично отстаивать собственные взгляды или оказаться втянутым в острую дискуссию. Эта неверная установка обычно тянется с самого детства и приводит к обесцениванию собственной значимости, своих желаний.
На того, кто говорит: «Я делаю то, что полезно и ценно для меня», — вряд ли посмотрят как на неудачника. Это позиция уверенного человека, который обуздал страх осуждения. Как надо: «Свою жизнь строю я, а не другие люди».
«Кому я нужен?», «Плохонький, да свой»
Яркий признак неуверенности в себе — обесценивающие фразы. Нельзя сомневаться в своей востребованности, пренебрежительно говорить о себе, то и дело перечисляя недостатки, которые якобы могут помешать потенциальному партнеру обратить на вас внимание. Здоровые отношения на заниженной самооценке не построить.
— Когда в очередной раз с болью и отчаянием захочется произнести подобные фразы, вспомните, как много женщин после развода вышли замуж снова даже с 4 детьми, нашли прекрасную работу после длительного декрета и стали жить хорошо. Так, показательна история мамы Илона Маска, Мэй Маск, описанная в книге «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни». Прочитайте ее обязательно, — считает Светлана Бондаренко.
Лучше заменить эти фразы на такие: «Каждый человек кому-то нужен», «Лучше в одиночестве, чем с кем попало».
Эти фразы «убивают» гормоны счастья
Привычка мыслить несчастливо нарушает синтез гормонов в нашем организме, считает психолог Петр Галигабаров.
Петр Галигабаров — практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.
— Если мы посмотрим на счастье через призму нейрофизиологии, то человеку, который давно забыл, что такое получать кайф от жизни, просто не хватает серотонина, — говорит психолог. — Гормон этот заставляет нас сравнивать себя с другими, добиваться статуса, быть круче. Но если, например, с детства человек приучен, что, как ни старайся, ты будешь хуже окружающих, синтез серотонина будет редким праздником. При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он не может радоваться мелочам: солнечному дню, вкусной еде, прогулке на природе.
У человека, который не может почувствовать себя счастливым, скорее всего, есть сложности и с другими гормонами счастья, отмечает эксперт.
Так, окситоцин вырабатывается при взаимодействии с социумом. Проблемы с его синтезом и недостаток счастья будут, если человек верит в идеи:
- я не нравлюсь окружающим;
- люди плохо думают обо мне;
- лучше не общаться с окружающими, чтобы не огорчаться.
Дофамин толкает нас искать что-то новое, пробовать, открывать, предвкушать, двигаться вперед. Нехватку его будут ощущать те, у кого часто появляются такие мысли:
- ничего хорошего не будет;
- я неудачник и даже пробовать завести новые отношения нет смысла;
- меня впереди не ждет ничего интересного;
- мир очень скучный.
— Человек застревает в зоне комфорта как минимум, — говорит Петр Галигабаров. — Оставаясь в привычном, человек начинает испытывать скуку, тревога его нарастает. Поэтому лучше понемногу и постоянно осваивать новые фокусы внимания, действия, навыки.
Я недостоин…
Психолог отмечает, что нередко могут мешать обрести счастье людям и неверные психологические установки — часто они появляются в детстве «благодаря» взрослым. Так, теряют способность радоваться мелочам в жизни и собственным достижениям, в частности, те, кто уверен, что достоин уважения, только если делает всё лучше других, добивается лучших результатов. И в итоге бежит как белка в колесе, не замечая самой жизни. Вряд ли назовет себя счастливым человек и с такой установкой — любить меня можно только, если я страдаю, всё время работаю, не сижу без дела, угождаю другим и так далее.
— Важно прислушаться к своим мыслям, они влияют на эмоции и на поведение, сформировавшее несчастливые привычки, — говорит Петр Галигабаров.
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