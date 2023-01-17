Навреди себе сам: 8 популярных выражений, которые портят вам жизнь — спорим, вы так часто говорите?

«Ничего себе!»

Если вы вдумаетесь в смысл этих слов, то поймете, что так программируете себя на отказ от денег и других благ. Лучше заменить эту фразу более безобидными формулировками, например, «надо же!».

«Я поражен»

Произнося это, вы признаете свое поражение, свой проигрыш по жизни, мысленно лишаете себя побед и достижений. Вместо этой фразы говорите лучше что-то более позитивное, вроде «я не ожидал» или «я удивлен».

«Мне просто повезло»

— Речь о том, как мы воспринимаем одобрение в свой адрес. Вспомните свою реакцию на комплимент или похвалу по работе или хобби — как вы реагируете на теплые слова собеседника. Если ваш ответ больше похож на оправдание, значит, вы подрываете уверенность в своих достижениях и обесцениваете их. Даже если вы сомневаетесь в том, за что вас хвалят, обязательно благодарите и не пытайтесь снизить градус собственной значимости. Вскоре увидите, как ваша самооценка изменится к лучшему, — советовала бизнес-психолог Светлана Бондаренко. Лучше просто ответить: «Спасибо».

