Есть ли смысл дышать над картошкой и лечить геморрой огурцом? Что думают врачи о народных советах

На вопросы отвечали терапевт Ольга Мамаева, педиатр Анастасия Кузьмичева, гастроэнтеролог Светлана Попкова и проктолог Эрик Валиев. Не будем вас томить, поехали!

Народные советы по лечению простуды

Чай с лимоном или малиной.

Чай с брусникой и измельченным имбирем.

Шиповник с боярышником (наш читатель поделился, что трижды доводит ягоды до кипения, а затем настаивает их в течение суток).

Светлана Попкова, врач-педиатр, гастроэнтеролог медицинского центра «Мира»:

— Любые витаминизированные настои и чаи оставляем. Обильное питье полезно для восстановления водного баланса, так как при простуде у нас повышенное потоотделение и потеря жидкости. По этим же причинам полезны и бульоны. Шиповник, лимон, клюквенные и брусничные морсы содержат витамин C, можно развести любое варенье в воде, это и будет витамин C. Лучше так, чем пить таблетированные витамины.