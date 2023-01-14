Есть ли смысл дышать над картошкой и лечить геморрой огурцом? Что думают врачи о народных советах

Кто из вас дышал над картошкой и носил чесночные бусы? Скажите раз-два-три... 14 января в России отмечают День народного целителя. В честь этого мы собрали ваши советы о лечении самых разных болячек, от простуды до паразитов и геморроя, а потом спросили у профессиональных врачей, что из этого реально работает. Некоторые советы медики восприняли как шутку — например, использование огурца против... ну, вы поняли.
На вопросы отвечали терапевт Ольга Мамаева, педиатр Анастасия Кузьмичева, гастроэнтеролог Светлана Попкова и проктолог Эрик Валиев. Не будем вас томить, поехали!
Народные советы по лечению простуды
Чай с лимоном или малиной.
Чай с брусникой и измельченным имбирем.
Шиповник с боярышником (наш читатель поделился, что трижды доводит ягоды до кипения, а затем настаивает их в течение суток).
Светлана Попкова, врач-педиатр, гастроэнтеролог медицинского центра «Мира»:
— Любые витаминизированные настои и чаи оставляем. Обильное питье полезно для восстановления водного баланса, так как при простуде у нас повышенное потоотделение и потеря жидкости. По этим же причинам полезны и бульоны. Шиповник, лимон, клюквенные и брусничные морсы содержат витамин C, можно развести любое варенье в воде, это и будет витамин C. Лучше так, чем пить таблетированные витамины.
Ольга Мамаева, врач-терапевт клиники «УГМК-Здоровье»:
— Главное, чтобы напитки не были очень холодными и очень горячими. Клюква отлично помогает при воспалениях.
Дышать паром отварного картофеля под полотенцем (от насморка).
Анастасия Кузьмичева, врач-педиатр медицинского центра «Мира»:
— Для маленьких детей это небезопасно, можно получить ожог верхних дыхательных путей и гиперсекрецию слизи.
Ольга Мамаева:
— Это фактически физиопроцедура и локальное перегревание. Так делать не нужно — тем более при повышенной температуре.
Йодная сетка (при болях в горле).
Светлана Попкова:
— Ей можно сжечь кожу. Раньше пользовались таким методом, да и люголем лечат горло, там в составе как раз йод, но он просто сжигает всё: и добро, и зло.
Горячее молоко, мед, сливочное масло (от кашля).
Анастасия Кузьмичева:
— Можно использовать для детей старше трех лет, если нет аллергии и непереносимости этих продуктов, в качестве дополнительного источника жидкости. Но детям младшего возраста нельзя: мед может вызвать аллергию. Как лечебное средство он не помогает.
Ольга Мамаева:
— Не горячее, а теплое. Это народное средство, которое использовалось, когда не было лекарств в принципе. Использовать можно, хуже не будет, но есть средства гораздо эффективнее. Любые горячие напитки исключаем, чтобы не усилить воспалительную реакцию.
На стакан воды по 1/2 боржоми с молоком + чайная ложка меда, довести до кипения, но не кипятить (от кашля).
Анастасия Кузьмичева:
— Так же, как с молоком: можно пить в возрасте старше трех лет, если у ребенка нет аллергии. Это лишь дополнительный источник жидкости. Как лечебное средство не помогает.
Парение в бане.
Светлана Попкова:
— За счет усиленного сердцебиения ускоряется кровоток, а из-за этого вирусы и инфекции быстрее распространяются. Так, наоборот, будет тяжелее выздоравливать.
Ольга Мамаева:
— Греться в банях и саунах при простудных заболеваниях категорически запрещено.
Отвар ромашки (как противовоспалительное и от горла).
Светлана Попкова:
— Отвар ромашки — хороший антисептик. Рекомендую полоскать им горло, так как это щадящее средство при воспалении.
Народные советы по профилактике простуды
Чесночный кулон (измельченный чеснок в небольшом пластиковом контейнере с дырками) либо бусы из чеснока, носят на шее.
Анастасия Кузьмичева:
— У чеснока есть противомикробные свойства, но против вирусов он не действует. Да и нет никакой доказательной базы, что чеснок защищает или профилактирует проникновение вирусов. Кроме дистанции в 1,5 метра от неприятного запаха пользы от него никакой. Но дистанция может помочь снизить риск заболеть.
Ольга Мамаева:
— Можно не носить ни бусы из чеснока, ни лук в футляре, можно поставить на блюде рядом с собой. Фитонциды выделяются из чеснока и лука, вы ими дышите.
Фитонциды — это выделяемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий.
Рыбий жир (по ложке в день).
Анастасия Кузьмичева:
— Его рекомендую в качестве источника полиненасыщенных жирных кислот, но лучше получать через потребление жирной рыбы, так полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 лучше усваиваются, они укрепляют защитные силы организма, но не предотвращают заболевания вирусами и инфекциями.
Ольга Мамаева:
— Да, это полиненасыщенные жирные кислоты, его стоит пить. Идеальным иммунитет не станет, но будет лучше.
Народные советы при высокой температуре
Обтирание отваром мяты. Читатели советуют обтирать человека при высокой температуре полотенцем, смоченным в отваре (особенно подмышки и паховую область), или положить полотенце на лоб.
Ольга Мамаева:
— Это очень эффективный метод физического охлаждения. Можно обтирать просто водой.
Компресс из сырой картошки, порезанной кружками, на лоб.
Ольга Мамаева:
— Это бессмысленно.
Народные советы по укреплению иммунитета
Алоэ, замаринованное в меде.
Светлана Попкова:
— Алоэ — это природный противовоспалительный препарат, но с ним нужно быть аккуратным, так как он вызывает ожоги и может спровоцировать аллергию.
Ольга Мамаева:
— Нельзя, это может вызвать аллергический отек слизистой.
Народные советы по выведению паразитов
Отвар полыни от паразитов.
Светлана Попкова:
— Можно использовать как профилактическое средство. Есть паразиты, которые выходят сами. Например, цикл развития аскарид — 12 месяцев, она сама не может развиваться в организме, яйцам нужно полежать в земле, и только потом человек может ими заразиться. Если диагноз подтвержден и есть клинические проявления, например, сыпь, болит живот, я советую лечиться таблетками.
В качестве профилактики осенью можно использовать. Полынь — очень хорошее средство, она создает среду в кишечнике, которая препятствует заражению. Если есть паразиты, отвар создаст некомфортные условия для жизни, и они выйдут самостоятельно. Но если заражение подтверждено, то я советую лечиться таблетками с посещением врача.
Надо понимать, что все средства (в том числе растительные), применяемые для уничтожения паразитов, токсичны для человека. Их использование имеет побочные свойства, поэтому очень важно соблюдать дозы, длительность лечения, учитывать сопутствующие заболевания. Лечение нужно проводить под контролем врача, детям до 12 лет полынь строго запрещается. И всё же я советую лечиться лекарственными препаратами.
Ольга Мамаева:
— Отвар полыни можно использовать в качестве желчегонного средства.
Народные советы по лечению геморроя
Огурец ректально.
Алоэ с медом ректально.
Эрик Валиев, проктолог медицинского центра «Мира»:
— Геморрой — это заболевание, связанное с тромбозом, воспалением или патологическим расширением геморроидальных вен. По сути, это сосудистое заболевание, а огурец, а также алоэ с медом, не имеют таких свойств, как снятие воспаления или разжижение крови. Борьба с тромбозом — восстановление мышечного тонуса венозной стенки. Ни лечение огурцом, ни алоэ с медом при геморрое не помогут.
Еще один важный совет, он общий от всех врачей. Любой алкоголь снижает иммунную систему, а в сочетании с перцем и прочими добавками — еще и сожжет слизистую. Возможно, спиртное на время обезболит, и покажется, что стало легче, но на самом деле оно только ухудшает состояние.
Врачи рассказывали, что будет, если каждый день есть лимоны и чеснок. Также медики объясняли, уберегут ли от коронавируса такие средства, как чай с лимоном, имбирь в ударных дозах, витамины D и С.