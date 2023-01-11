«Меньше чем за год человек сгорел»: дочь рассказала, как ее пожилую маму убил ВИЧ

Ковид

Первые тревожные звоночки появились осенью 2021 года. До этого мама Ольги, которой было уже за 60, подрабатывала, хоть и была на пенсии, иногда ездила отдыхать, встречалась с подругами, помогала с внуками — вела активную жизнь.



— В октябре она заболела ковидом. Ей стало тяжело дышать, кашель, слабость, температура, — вспоминает Ольга. — Ее забрали в больницу, потому что было поражение легких — 30 процентов. Дней 10 она полежала, полегчало, и ее выписали. Но через сутки ей стало еще хуже — она не могла дышать. Мы вызываем скорую, ее опять увозят в больницу, и у нее опять ковид.

