«Нашли черную плесень в голове»: дочери пытаются доказать, что их отца, заболевшего ковидом, загубили врачи

В сентябре 2021 года Владимир Васильевич с их матерью и бабушкой заболели коронавирусом. У всех поднялась высокая температура. Но папа летом поставил прививку «Спутник V». Поэтому поначалу дочери не беспокоились.



— К ним тогда приехал врач из местной больницы, осмотрел, назначил лечение и взял мазки.



Пациентам посоветовали сделать КТ.



— По результатам обследования, у отца были поражены 25% легких. Мы тогда очень испугались этих цифр: в интернете и по телевизору постоянно говорили, сколько человек заражается ковидом и умирает от него. К тому же тогда и моего мужа отправили в больницу с 5% поражения. Его лечащий врач тогда сказала: «Сынок, тебе бы выжить», — и вызвала для него скорую, — рассказывает Людмила.

