«Новогодний квест "Найди лекарства"»: новосибирцы не могут купить антибиотики и препараты с низкой дозой для детей

Под Новый год многие новосибирцы столкнулись с проблемами при покупке лекарств для детей. Полки аптек завалены и парацетамолом, и ибупрофеном, и антибиотиками, и другими препаратами, которые назначают при ОРВИ и гриппе, но дозировка в них высокая, что не подходит для детей. Да и дать болеющему малышу не сироп — та еще задача.
«Лекарства ищем по знакомым»
Самые большие проблемы сейчас у родителей детей младшего возраста, примерно до 7–8 лет.
— Мы это называем «Новогодний квест "Найди лекарства для ребенка"», — возмущается читательница НГС Елена. — Врач выписал амоксициллин в дозировке 250 мг, обзвонили с десяток аптек, чтобы его найти! Про «Нурофен детский» (ибупрофен) я вообще молчу. Его уже давно не купишь, просто зайдя в аптеку. Врач говорит, что резать таблетки — плохая идея. Нужно искать именно детскую дозировку.
Суспензию «Панадол» новосибирские родители сейчас также не могут купить. Действующее вещество лекарства — парацетамол.
— Лекарства ищем по знакомым. И антибиотики, и сиропы. Нам врач объяснил, что если дробить таблетку, то может так получиться, что неравномерная доза получится, — отметила жительница Новосибирска Арина.
Не занимайтесь самолечением. Обязательно обратитесь к врачу.
«Быстро раскупают»
Самые часто назначаемые антибиотики сейчас — с действующими веществами амоксициллин и азитромицин.
По данным сервиса Lekvapteke, первый в дозировке 250 мг можно купить (на момент публикации) лишь в восьми аптеках Новосибирска или в Краснообске в местной сети аптек. Препарата в более высокой дозировке — 500 мг, которую чаще всего назначают взрослым, в аптеках много.
С азитромицином в небольших дозировках такая же проблема. Чаще всего детям назначают таблетки по 125 мг и 250 мг. Первые, по словам фармацевтов, заканчиваются очень быстро. И даже если сервис показывает наличие, то нужно звонить уточнять.
— Уже нет таблеток по 125 мг, быстро раскупают, — ответили в «ФармДисконт Аптеке» на Танковой. В сервисе было указано, что здесь можно купить таблетки.
Дозировку в 250 мг на данный момент можно купить только в двух муниципальных аптеках.
ОРВИ и грипп не отступают
Роспотребнадзор Новосибирской области отмечает, что заболеваемость ОРВИ и гриппом остается высокой в регионе, хоть за последнюю неделю и немного снизилась. Эпидпорог превышен.
С 19 по 25 декабря в Новосибирской области зарегистрировано
— Большая часть заболевших приходится на взрослых, а также детей в возрасте от 7 до 14 лет, — отметили в ведомстве. — На территории Новосибирской области преимущественно циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
Проблемы с лекарствами в регионе начались еще примерно три недели назад.
— В конце недели (15–16 декабря) появились сообщения в СМИ о нехватке антибиотиков в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Что по медучреждениям? Какой запас? — задал вопрос губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 19 декабря министру здравоохранения.
Константин Хальзов, министр здравоохранения НСО, сообщил, что в больницах трехмесячный запас лекарств.
— В основном ОРВИ, случаев перехода на внебольничную пневмонию не так много. Поэтому основное — противовирусные и жаропонижающие средства. По антибактериальной терапии — достаточные запасы во всех медицинских организациях. Трехмесячный объем, — заверил министр.
— То есть повышенный спрос — это самолечение? — уточнил губернатор.
Министр подтвердил его утверждение.
«Сдерживайте панические настроения»
В Минпромторге НСО призвали новосибирцев смотреть не на бренды, а на медицинские свойства препаратов. Чиновники уверяют, что держат ситуацию под контролем.
— Сегодня нашим министерством проводим мониторинг шести ключевых групп препаратов: жаропонижающие, противовирусные, антибиотики, гормональные, антикоагулянты и инсулины. В Минздрав направили полный перечень тех лекарственных препаратов, которые могут носить подобное действие по популярным брендам. И задача наших коллег из Минздрава — донести эту информацию до участковых врачей в поликлиниках, и уже видим обратную связь, что информация доносится и рецепты выписываются в другом формате, — цитируют замглавы регионального Минпромторга Максима Останина в правительстве НСО.
В ведомстве ожидают, что после новогодних праздников будет снижение и заболеваемости, и ажиотажного спроса.
— Призываем всех сдерживать панические настроения, внимательнее относиться к своим схемам лечения и ориентироваться не только на бренд, а на медицинские свойства лекарственных препаратов, — добавил Максим Останин.
В начале этой недели НГС рассказывал, что пациентки с раком молочной железы не могут купить жизненно важный препарат — «Тамоксифен». Женщины делятся друг с другом остатками запасов и не знают, как жить, когда они закончатся.