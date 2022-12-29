СЕЙЧАС -14°С
Пробки 3/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняКак новосибирцы украсили елки
Все новости
Все новости
Проблема

«Новогодний квест "Найди лекарства"»: новосибирцы не могут купить антибиотики и препараты с низкой дозой для детей

В Минздраве дефицит объясняют «самолечением»

10 502

В регионе бушует ОРВИ и грипп — лекарства стали крайне востребованы

Поделиться

Под Новый год многие новосибирцы столкнулись с проблемами при покупке лекарств для детей. Полки аптек завалены и парацетамолом, и ибупрофеном, и антибиотиками, и другими препаратами, которые назначают при ОРВИ и гриппе, но дозировка в них высокая, что не подходит для детей. Да и дать болеющему малышу не сироп — та еще задача.

«Лекарства ищем по знакомым»

Самые большие проблемы сейчас у родителей детей младшего возраста, примерно до 7–8 лет.

— Мы это называем «Новогодний квест "Найди лекарства для ребенка"», — возмущается читательница НГС Елена. — Врач выписал амоксициллин в дозировке 250 мг, обзвонили с десяток аптек, чтобы его найти! Про «Нурофен детский» (ибупрофен) я вообще молчу. Его уже давно не купишь, просто зайдя в аптеку. Врач говорит, что резать таблетки — плохая идея. Нужно искать именно детскую дозировку.

Суспензию «Панадол» новосибирские родители сейчас также не могут купить. Действующее вещество лекарства — парацетамол.

— Лекарства ищем по знакомым. И антибиотики, и сиропы. Нам врач объяснил, что если дробить таблетку, то может так получиться, что неравномерная доза получится, — отметила жительница Новосибирска Арина.

Не занимайтесь самолечением. Обязательно обратитесь к врачу.

«Быстро раскупают»

Купить таблетки с небольшой дозировкой сейчас очень непросто

Купить таблетки с небольшой дозировкой сейчас очень непросто

Поделиться

Самые часто назначаемые антибиотики сейчас — с действующими веществами амоксициллин и азитромицин.

По данным сервиса Lekvapteke, первый в дозировке 250 мг можно купить (на момент публикации) лишь в восьми аптеках Новосибирска или в Краснообске в местной сети аптек. Препарата в более высокой дозировке — 500 мг, которую чаще всего назначают взрослым, в аптеках много.

С азитромицином в небольших дозировках такая же проблема. Чаще всего детям назначают таблетки по 125 мг и 250 мг. Первые, по словам фармацевтов, заканчиваются очень быстро. И даже если сервис показывает наличие, то нужно звонить уточнять.

— Уже нет таблеток по 125 мг, быстро раскупают, — ответили в «ФармДисконт Аптеке» на Танковой. В сервисе было указано, что здесь можно купить таблетки.

Дозировку в 250 мг на данный момент можно купить только в двух муниципальных аптеках.

За лекарствами в Новосибирске нужно «поохотиться»

За лекарствами в Новосибирске нужно «поохотиться»

Поделиться

Сервис показывает, что «Панадол» можно заказать, но при переходе по ссылке всплывает сообщение, что «товар закончился»

Сервис показывает, что «Панадол» можно заказать, но при переходе по ссылке всплывает сообщение, что «товар закончился»

Поделиться

ОРВИ и грипп не отступают

Роспотребнадзор Новосибирской области отмечает, что заболеваемость ОРВИ и гриппом остается высокой в регионе, хоть за последнюю неделю и немного снизилась. Эпидпорог превышен.

С 19 по 25 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 44 434 случая заболевания ОРВИ. Это на 1359 случаев меньше, чем на прошлой неделе. На предыдущей неделе — 45 793 случая. Также зарегистрировано еще 205 случаев гриппа.

— Большая часть заболевших приходится на взрослых, а также детей в возрасте от 7 до 14 лет, — отметили в ведомстве. — На территории Новосибирской области преимущественно циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

Поделиться

Проблемы с лекарствами в регионе начались еще примерно три недели назад.

— В конце недели (15–16 декабря) появились сообщения в СМИ о нехватке антибиотиков в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Что по медучреждениям? Какой запас? — задал вопрос губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 19 декабря министру здравоохранения.

Константин Хальзов, министр здравоохранения НСО, сообщил, что в больницах трехмесячный запас лекарств.

— В основном ОРВИ, случаев перехода на внебольничную пневмонию не так много. Поэтому основное — противовирусные и жаропонижающие средства. По антибактериальной терапии — достаточные запасы во всех медицинских организациях. Трехмесячный объем, — заверил министр.

— То есть повышенный спрос — это самолечение? — уточнил губернатор.

Министр подтвердил его утверждение.

«Сдерживайте панические настроения»

В Минпромторге НСО призвали новосибирцев смотреть не на бренды, а на медицинские свойства препаратов. Чиновники уверяют, что держат ситуацию под контролем.

— Сегодня нашим министерством проводим мониторинг шести ключевых групп препаратов: жаропонижающие, противовирусные, антибиотики, гормональные, антикоагулянты и инсулины. В Минздрав направили полный перечень тех лекарственных препаратов, которые могут носить подобное действие по популярным брендам. И задача наших коллег из Минздрава — донести эту информацию до участковых врачей в поликлиниках, и уже видим обратную связь, что информация доносится и рецепты выписываются в другом формате, — цитируют замглавы регионального Минпромторга Максима Останина в правительстве НСО.

В ведомстве ожидают, что после новогодних праздников будет снижение и заболеваемости, и ажиотажного спроса.

— Призываем всех сдерживать панические настроения, внимательнее относиться к своим схемам лечения и ориентироваться не только на бренд, а на медицинские свойства лекарственных препаратов, — добавил Максим Останин.

В начале этой недели НГС рассказывал, что пациентки с раком молочной железы не могут купить жизненно важный препарат — «Тамоксифен». Женщины делятся друг с другом остатками запасов и не знают, как жить, когда они закончатся.

По теме

АптекаДефицитЛекарстваЛекарства для детей
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter