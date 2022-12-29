«Новогодний квест "Найди лекарства"»: новосибирцы не могут купить антибиотики и препараты с низкой дозой для детей

— Мы это называем «Новогодний квест "Найди лекарства для ребенка"», — возмущается читательница НГС Елена. — Врач выписал амоксициллин в дозировке 250 мг, обзвонили с десяток аптек, чтобы его найти! Про «Нурофен детский» (ибупрофен) я вообще молчу. Его уже давно не купишь, просто зайдя в аптеку. Врач говорит, что резать таблетки — плохая идея. Нужно искать именно детскую дозировку.

Суспензию «Панадол» новосибирские родители сейчас также не могут купить. Действующее вещество лекарства — парацетамол.