«Это может быть единственным симптомом». Откровенный рассказ медиков, которые спасают людей от гриппа

«Температура у пациентов так сильно не поднималась»

Врач-терапевт частной клиники «Клин Клиник» Никита Плотников говорит, что обращений с простудными заболеваниями стало больше. По его словам, часто приходят с одинаковыми симптомами,

— В частной клинике нехарактерно было такое высокое количество вызовов — их число сильно увеличилось. За прошедшую неделю обращались люди абсолютно разных возрастов: пожилые люди, дети, средний возраст. Кем бы они ни работали, чем бы ни занимались. Болеют абсолютно все, — говорит терапевт.

Врач выделил несколько характерных признаков гриппа.