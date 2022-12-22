«Это может быть единственным симптомом». Откровенный рассказ медиков, которые спасают людей от гриппа

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ работы у медицинских сотрудников стало гораздо больше. Фильтры в поликлиниках теперь принимают пациентов до 22 вечера, в частных клиниках небывалое количество обращений, а скорую ждут по несколько часов. Журналисты 72.RU спросили у медработников, с какими симптомами приходят больные, как выявить грипп и у кого болезнь протекает сложнее.
«Температура у пациентов так сильно не поднималась»
Врач-терапевт частной клиники «Клин Клиник» Никита Плотников говорит, что обращений с простудными заболеваниями стало больше. По его словам, часто приходят с одинаковыми симптомами,
— В частной клинике нехарактерно было такое высокое количество вызовов — их число сильно увеличилось. За прошедшую неделю обращались люди абсолютно разных возрастов: пожилые люди, дети, средний возраст. Кем бы они ни работали, чем бы ни занимались. Болеют абсолютно все, — говорит терапевт.
Врач выделил несколько характерных признаков гриппа.
— У пациентов я сходу спрашиваю: «Температура до 38–40? Сухой кашель и болит в груди? Горло болит и насморк?» Они в ответ: «Откуда вы знаете?» Это типично для гриппа. Его характеризует высокая температура, от которой все уже отвыкли. Все предыдущие годы, когда был ковид, температура у пациентов так сильно не поднималась. Кашель выраженно сухой и боль в трахее. Когда человек кашляет, то у него болит в груди, — говорит врач.
Он отметил, что высокая температура может держаться неделю, и ее нельзя сбить парацетамолом или ибупрофеном.
— Это грипп начинается с высокой температуры. У некоторых это может быть единственным симптомом. Это характерная черта текущей инфекции. Удивительно, Парацетамол, ибупрофен не помогают сбить температуру. Помогают только комплексные меры. Это всё начиналось в начале декабря. Тогда поняли, что арбидол не так эффективен. Мы снова возвращаемся к противогриппозным препаратам. Температура может длиться
Усугубить течение болезни могут сопутствующие заболевания.
— В первую очередь играет роль иммунитет, защита от вируса. Во-вторых, сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ожирение, онкология, аутоиммунные заболевания. Курение тоже как фактор риска, — отметил специалист.
«Дети сильно болеют»
Медик скорой помощи отметила, что сейчас чаще вызывают врачей на дом. Она сказала, что сильно болеют дети.
— Все в основном скорую ждут, из-за этого в фильтрах нет никого. А так всё стандартно в сезон высокой заболеваемости. Не сказать, что вызовов огромное количество. Дети только сильно болеют, у всех жалобы на температуру свыше 39. Она держится около 4 дней и ничем не сбивается. Уже после к ней присоединяются кашель, насморк. Таких прям сумасшедших вызовов, как было в ковид, по гриппу нет. Но и мы точно диагноза поставить не можем же, анализы мы не берем. Также особенно внимательно нужно относиться к тем, у кого есть сопутствующие заболевания, — рассказала медсестра скорой помощи.