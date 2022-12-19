Будут ли в России возвращать QR-коды из-за гриппа и ОРВИ? Отвечает Роспотребнадзор

В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за высокой активности вирусов гриппа и ОРВИ. Об этом заявили в федеральном Роспотребнадзоре.
— Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне, — заявили в ведомстве.
С учетом высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом (фоном еще продолжает циркулировать ковид) в России начали вводить противоэпидемические меры. К примеру, в Ярославской области приняли решение вернуть масочный режим. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал школам отпускать классы на дистанционное обучение, если на занятия не пришли более 20% учащихся.
Ранее в Минздраве рассказали о том, какие признаки могут привести к ухудшению ОРВИ. По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимира Чуланова, настороженность должно вызвать, если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.
— Внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, а также боль и тяжесть в груди при ОРВИ могут быть признаками серьезных нарушений состояния здоровья или начала развития серьезных осложнений, — рассказал Чуланов.
По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю вырос на 35,4%. 14 декабря на совещании с Владимиром Путиным глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что, по данным на текущий момент, доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%. При этом ранее сообщалось, что больше всего в этом сезоне распространяется вариант А(H1N1)-2009, известный также как свиной грипп, из-за которого в 2009–2010 годах Всемирная организация здравоохранения даже объявляла пандемию. Мы подробно рассказывали о свином гриппе и о том, как отличить его от других вирусов.