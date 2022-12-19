Будут ли в России возвращать QR-коды из-за гриппа и ОРВИ? Отвечает Роспотребнадзор

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю вырос на 35,4%. 14 декабря на совещании с Владимиром Путиным глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что, по данным на текущий момент, доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%. При этом ранее сообщалось, что больше всего в этом сезоне распространяется вариант А(H1N1)-2009, известный также как свиной грипп, из-за которого в 2009–2010 годах Всемирная организация здравоохранения даже объявляла пандемию. Мы подробно рассказывали о свином гриппе и о том, как отличить его от других вирусов.