Из-за чего у мужчины пропадают силы и желание заниматься сексом? Всё дело в одном гормоне

Наш организм — сложная система, поэтому малейший сбой или нарушение баланса в ней может отразиться на работе всех органов. Для мужского здоровья крайне важна концентрация гормона тестостерона. При его недостатке у мужчины не будет сил, он не сможет полноценно отдохнуть, даже если будет высыпаться, а еще не будет хотеть секса. То есть недостаточно тестостерона — нет полноценной жизни.
Врач-андролог рассказал, как определить дефицит «мужской силы» и как ее заново обрести.
Роман Викторович Роживанов — андролог, уролог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник, профессор кафедры эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.
Андролог — это более узкая специализация уролога, требующая значительно более глубоких и комплексных знаний о репродуктивной мужской системе, ее заболеваниях и возможных методах лечения.
Зачем мужчине тестостерон
— В первую очередь это гормон половой активности: от него зависит выработка спермы, способность к оплодотворению и половой функции, дифференцировка половых органов (их формирование у будущего плода. — Прим. ред.). Это его классическая роль, но не единственная, так как тестостерон является еще и очень важным анаболическим гормоном. То есть под его действием происходит развитие мышц, костей, укрепление тела, развитие выносливости и силы.
Важна и метаболическая функция: регуляция взаимодействия клеток с другими гормонами и другими факторами биохимии нашего организма. Здесь мы говорим про нормальный углеводный обмен, который не допускает ожирения. Классический пример нарушения метаболической функции — кастрированный кот. При кастрации утрачивается половая функция, чтобы у кота не было мотивации бегать за кошкой, при этом животное становится вялым и малоподвижным, развивается ожирение. То есть убрали тестостерон, и в организме пошли метаболические нарушения.
От этого гормона зависит работа практически всех органов и систем, даже центральной нервной. Также установлено, что концентрация тестостерона влияет и на многие психологические факторы.
Чем больше тестостерона, тем лучше?
— Говоря о гормонах, нельзя рассуждать: чем больше, тем лучше. У человека в организме должен быть нормальный уровень любого гормона.
Низкий уровень тестостерона однозначно негативно влияет на здоровье: может развиться ожирение, появятся сексуальная дисфункция, депрессия, утомляемость и слабость, будет снижаться минеральная плотность костной ткани, ухудшаться углеводный обмен.
Высокий уровень тестостерона, хоть и несет в себе меньшие риски для здоровья мужчины, но также оказывает свое влияние. Увеличивается риск развития кожной акне (угревой болезни. — Прим. ред.), облысения, «сгущения» крови, то есть повышения уровня гемоглобина и гематокрита.
Как гормон связан с сексуальным желанием
— Напрямую, ведь это гормон половой активности. Есть центр в мозге, который отвечает за половое влечение (либидо). Если тестостерона мало, то в нейронах этого центра уменьшается выброс оксида азота — нейромедиатора, который вырабатывается в нейронах и за счет которого они взаимодействуют. А когда снижается синтез этого вещества, то импульсы передаются хуже. Как следствие, у пациента снижается половое влечение.
Симптомы недостатка тестостерона
— Никаких точных симптомов дефицита тестостерона не существует. О нём могут сигнализировать даже общая слабость или ухудшение настроения. Чаще всего встречается снижение половой активности и влечения, однако нельзя сказать точно, что всегда проблема именно в недостатке тестостерона. Любое неблагополучие в организме у мужчины может быть связано с дефицитом этого гормона.
Мужчина приходит на прием, мы проводим скрининг и определяем, связаны ли жалобы с низким уровнем тестостерона или причина в чем-то другом.
Почему тестостерон «падает»
— Дефицит может быть вызван врожденными заболеваниями, мальчик может родиться с недоразвитыми яичками или с их отсутствием. Если мы говорим про приобретенный дефицит, то к нему ведут заболевания яичек или гипофиза. Также уровень тестостерона может снижаться с возрастом, то есть после 30 лет его выработка у мужчин сокращается. Но это постепенный процесс, а его длительность зависит от многих факторов.
Допустим, если при дефиците тестостерона развивается ожирение, то выработка гормона будет сокращаться быстрее. Если у пациента есть хронические заболевания, например сахарный диабет, то это также является катализатором процесса снижения уровня гормона.
Плохие привычки влияют?
— Есть два главных фактора, которые приводят к приобретенному дефициту тестостерона, — ожирение и стресс. Также негативное влияние оказывают, хоть и в меньшей степени, гиподинамия (малоподвижность. — Прим. ред.), курение, прием некоторых лекарств.
В каком возрасте падает тестостерон
— Если мы говорим о здоровом мужчине, то в подавляющем числе случаев этот процесс становится заметным после 30 лет. Но если есть сопутствующие заболевания, например висцеральное ожирение, то дефицит тестостерона может быть диагностирован и в 20 лет.
Как определить уровень гормона
— Глобально существуют два современных способа диагностики. Наиболее распространенным и доступным является иммуноферментный анализ (ИФА), он обладает высокой точностью (порядка 90%). Также существует метод масс-спектрометрического анализа, при котором сначала проводится хроматография: происходит разделение стероидных гормонов. Это дороже, но если у врача есть сомнения или наблюдаются пограничные значения уровня тестостерона, то стоит прибегнуть именно к этому варианту.
Можно проверить по ОМС?
— Да, в большинстве регионов мужчина может проверить уровень тестостерона по ОМС по назначению врача. Глобально на этот анализ может направить любой врач, но в основном проблемой дефицита тестостерона занимаются именно урологи-андрологи и эндокринологи.
Как поднять тестостерон без лекарств
— Мужчине от природы дано всё, чтобы поддерживать нормальный уровень тестостерона. Поэтому основная задача — в поддержании. Для этого нужно стараться не подвергаться хроническому стрессу, соблюдать режим сна, следить за питанием и заниматься спортом. Иными словами, все эти рекомендации связаны со здоровым образом жизни.
Какие продукты поднимут тестостерон
— Таких продуктов не существует, это миф. Важно следить за своим питанием в целом, оно должно быть сбалансированным. Люди часто обращаются к недостоверным источникам и начинают заниматься самолечением. Поэтому рекомендации в интернете нужно рассматривать только с точки зрения получения информации.
Мне в этом отношении нравится социальный проект «Дикая мужская природа», там привлекают внимание к проблеме дефицита тестостерона с помощью нестандартного сравнения симптомов этого состояния с особенностями диких животных. При этом мужчина может пройти тест и получить рекомендацию обратиться к урологу-андрологу или эндокринологу. Но прием врача ничего вам не заменит.
Тестостерон можно поднять в любом возрасте?
— Да, но методы различаются, в зависимости от ситуации. Необратимость связана именно с осложнениями. Например, если пациент долго не лечил дефицит тестостерона и у него уже произошла атрофия определенных тканей полового члена, возникло нарушение эрекции, то врач может поднять уровень гормона, но последствия необходимо устранять отдельно.
Какие заболевания сопровождают дефицит тестостерона
— Ожирение, сахарный диабет, эректильная дисфункция (неспособность мужчины поддерживать достаточный уровень эрекции для осуществления полноценного полового акта. — Прим. ред.), низкое половое влечение и хронические заболевания мочеполовой системы (простатит, гиперплазия предстательной железы).
Ожирение ухудшает ситуацию?
— Если говорить про сахарный диабет, то в медицине есть такое понятие, как патологический порочный круг. Это происходит, когда один показатель ухудшает другой, а тот, в свою очередь, влияет негативно на первый. Звенья системы по циклу начинают негативно влиять друг на друга, всё больше ухудшая проблему. Поэтому дефицит тестостерона и нарушения углеводного обмена образуют патологический порочный круг.
Если у мужчины дефицит тестостерона, то это будет приводить к ухудшению чувствительности тканей к инсулину. Организм будет пытаться выработать больше инсулина, что, в свою очередь, повлечет увеличение клеток жировой ткани, в которых есть фермент, перерабатывающий тестостерон в другие гормоны, которые подавляют деятельность гипофиза (например, женские гормоны). Гипофиз уменьшает количество выработки стимуляторов тестостерона, далее уменьшается чувствительно организма к инсулину — и так по кругу.
Обратная ситуация происходит, когда у мужчины нормальный уровень тестостерона, но у него развилось висцеральное ожирение или сахарный диабет. Тут основной момент — инсулинорезистентность, то есть чувствительность тканей к инсулину, при которой происходит нарушение выработки гормонов, отвечающих за стимулирование выработки тестостерона. Низкий тестостерон влечет за собой снижение чувствительности к инсулину. Круг замкнулся.
Как контролировать тестостерон при сахарном диабете
— Это решение требует дополнительного обследования, которое может назначить только врач. Если он решит, что дефицит потенциально обратимый, то в ход идет изменение факторов, влияющих на жизнь пациента. Человек должен похудеть, мы должны компенсировать его углеводный обмен. После этого у некоторых пациентов нормализуется уровень тестостерона.
Если ситуация необратимая, то назначают препараты, способствующие собственной выработке тестостерона, либо, если это невозможно — заместительную терапию.
У мужчин массово падает тестостерон?
— Статистических исследований на эту тему нет, поэтому заявлять о том, что увеличился дефицит тестостерона среди мужчин за последние годы, я бы не стал.
Однако мы можем сказать, что за последние несколько лет проблема сексуальной дисфункции у мужчин усугубилась, что логично: ухудшается экология, появляется всё больше стрессовых факторов. Всё это не способствует нормальной мужской половой функции.
Также увеличилась в принципе распространенность ожирения. Ожирение — это один из риск-факторов сексуальной дисфункции и дефицита тестостерона. В этом ключе можно говорить о какой-то взаимосвязи.
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