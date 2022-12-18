Из-за чего у мужчины пропадают силы и желание заниматься сексом? Всё дело в одном гормоне

— В первую очередь это гормон половой активности: от него зависит выработка спермы, способность к оплодотворению и половой функции, дифференцировка половых органов (их формирование у будущего плода. — Прим. ред.). Это его классическая роль, но не единственная, так как тестостерон является еще и очень важным анаболическим гормоном. То есть под его действием происходит развитие мышц, костей, укрепление тела, развитие выносливости и силы.



Важна и метаболическая функция: регуляция взаимодействия клеток с другими гормонами и другими факторами биохимии нашего организма. Здесь мы говорим про нормальный углеводный обмен, который не допускает ожирения. Классический пример нарушения метаболической функции — кастрированный кот. При кастрации утрачивается половая функция, чтобы у кота не было мотивации бегать за кошкой, при этом животное становится вялым и малоподвижным, развивается ожирение. То есть убрали тестостерон, и в организме пошли метаболические нарушения.