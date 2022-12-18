«Любите ли вы сплетничать?» Журналист попытался обмануть детектор лжи, и вот что обнаружил полиграф

В каких-то случаях проверка может занимать несколько часов, а выявленные подозрения могут проверяться с помощью дополнительных блоков вопросов, так что если уж надеетесь обмануть полиграф, настройтесь на марафонскую дистанцию. Говоря откровенно, после получасовой карусели вопросов у тебя уже начинается морская болезнь и накатывает сонливость.



Тест № 0 . Загадка левшей

Я всё же настоял на том, чтобы Лариса попыталась выявить ложь в ответах на вопросы из моего списка, заданные подряд, но результат действительно оказался нерелевантным. Например, я отвечал неправду на вопрос, катаюсь ли я на велосипеде и была ли у меня собака, но в этот момент измеряемые показатели оставались более-менее в норме. А наибольшее отклонение дал вопрос, являюсь ли я левшой, хотя на него я отвечал правдиво. Такие явления называются артефактами — здесь фиксировалась некая эмоциональная реакция на что-то, связанно с левшами, а не на сам факт лжи. Очень грубо разницу можно показать так: допустим, вам демонстрируют фотографию жертвы преступления и спрашивают, совершали ли вы убийство. Вы отвечаете: «Нет», — но ваши реакции выдают сильное волнение. И нужно разбираться, обусловлено ли волнение фактом лжи или отвращением к показанной картинке, ужасом, страхом, сопереживанием. В реальности, конечно, столь сильные эмоциональный стимулы не используются, но, например, подозреваемому могут показать предполагаемое место преступления в череде других, нейтральных мест.

