Это не ангина: пять неочевидных причин боли в горле

Главная причина неприятных ощущений в горле — инфекции. Фарингит (воспаление горла) или тонзиллит (воспаление миндалин) дают боль. У этих болезней чаще всего бывает бактериальная природа. Но нельзя упускать и то, что фарингиты и тонзиллиты могут быть вирусными, встречается также и грибковое воспаление. Поэтому при боли в горле не нужно сразу же пить антибиотики.

— Инфекции бывают разными, антибиотики эффективны только при бактериальных инфекциях, при этом бактерии бывают разные, и разные антибиотики на разные бактерии действуют тоже по-разному, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов.



Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.