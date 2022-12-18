Это не ангина: пять неочевидных причин боли в горле

1
Инфекции
Главная причина неприятных ощущений в горле — инфекции. Фарингит (воспаление горла) или тонзиллит (воспаление миндалин) дают боль. У этих болезней чаще всего бывает бактериальная природа. Но нельзя упускать и то, что фарингиты и тонзиллиты могут быть вирусными, встречается также и грибковое воспаление. Поэтому при боли в горле не нужно сразу же пить антибиотики.
— Инфекции бывают разными, антибиотики эффективны только при бактериальных инфекциях, при этом бактерии бывают разные, и разные антибиотики на разные бактерии действуют тоже по-разному, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
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2
Проблемы с ЖКТ
Частой причиной боли в горле могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если точнее — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда содержимое желудка забрасывается наверх по пищеводу. По словам Ивана Скороходова, если это замешано с кислотой, чувствуется изжога; если с желчью — горечь во рту. В любом случае подобные «забросы» (даже если ничем не наполнены) всегда химически активны и наполнены ферментами ЖКТ — это и повреждает горло.
— Пациент приходит с жалобами на боль в горле, его смотрит врач и отправляет к гастроэнтерологу, потому что такому пациенту мы можем помочь только симптоматически — полоскание для горла, леденцы, — объясняет оториноларинголог Ксения Карташова. — Надо лечить первопричину, то есть вот этот заброс и хронический ожог задней стенки глотки.
Ксения Карташова — оториноларинголог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической стоматологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии УГМУ.
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3
Остеохондроз
Еще одна причина боли в горле — патологии шейного отдела позвоночника, то, что в народе называют остеохондрозом. Пациенты обращаются к лору, подозревая воспаление, а при осмотре выясняется, что никакого воспаления там нет.
— Первоначально боль в горле — это показания для обращения к врачу общей практики или терапевту. Терапевт сам увидит, что нет воспаления в горле, нет красноты, и заподозрит, что симптом не связан с лор-органами, — говорит Карташова.
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4
Заболевания щитовидной железы
Также причиной боли в горле может быть патология щитовидной железы. Она прилегает к передней поверхности хрящей гортани, граничит с образованиями гортаноглотки.
— Это могут быть и острые тиреоидиты (воспаление щитовидки), и другие изменения, даже образования щитовидной железы, — уточняет Ксения Карташова.
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5
Травмы
Боль в горле может быть следствием травмы, причем любой — как от удара, так и от проглоченной пищи.
— Неважно, какая травма: механическая — косточку проглотили, термическая — от горячей пищи, химическая — от острой пищи. Это всё тоже может вызвать воспаление и боль в горле, — объясняет Иван Скороходов.
В более редких случаях причинами боли в горле могут оказаться даже заболевания сердца или рак. В любом случае при появлении тревожных симптомов нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
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6
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