«Ноги же раздвигать было не больно»: жуткие истории сибирячек о хамстве в кабинетах гинекологов

Поход к гинекологу нередко приносит стресс женщинам. Наиболее вероятно это, если предстоит визит к незнакомому специалисту. Бывают случаи, когда врачи-гинекологи высказывают свое личное мнение пациентам и не соблюдают при этом врачебную этику. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова поговорила с жительницами Новосибирска, которые сталкивались со странными и грубыми специалистами. Мы публикуем их монологи от первого лица, все имена в публикации изменены. Также мы обратились к психотерапевту, который рассказал о последствиях такого поведения врачей: оно может оставить след на эмоциональном состоянии пациенток.
«Приходится терпеть ее характер». История Лены
— Я как-то ходила в частную клинику к их лучшему врачу. Она была еще и УЗИ-специалистом, поэтому попадала частенько я только к ней. Так вот, она часто очень навязчиво и грубо спрашивала меня, почему я до сих пор без детей и когда я собираюсь уже рожать (хотя причин для таких вопросов я не видела), отвечала я всегда кратко и вежливо. В очередной раз она начала делать мне УЗИ-осмотр, засунула в меня прибор для УЗИ и сделала это довольно больно. Я вскрикнула, а она мне ответила: «Ну сексом заниматься просто так тебе же не больно, потерпишь». Я была в шоке, вышла к администратору узнать, почему такое хамское поведение у них позволяется, на что мне ответили: «Да, мы, к сожалению, в курсе, но она специалист с золотыми руками, поэтому приходится терпеть ее характер». После этого я долго боялась ходить к гинекологу и с трудом согласилась пойти, но попала на хорошего специалиста.
«Под моим именем нашли ВИЧ и гонорею». История Вики
— Это приключилось со мной, когда мне было 18–19 лет. Я тогда не любила платные клиники, так как они были дорогими, и пошла в женскую бесплатную консультацию. У меня была какая-то фигня типа молочницы. Я переболела, пила антибиотики и до этого с молочницей не сталкивалась. Я перепугалась и решила пойти к гинекологу. Я прихожу, записываюсь в регистратуре, мне дают талончик и отправляют в порядке живой очереди. Я подумала: «Круто, не пришлось две недели ждать записи». Причем у меня ничего критичного не было. Просто повезло.
Я прихожу к гинекологу, на вид очень милая женщина, достаточно молодая. Ей не больше 40. Я с ней здороваюсь, и тут начинается цирк. У нее заканчивается рабочий день — а это час дня. Но, по всей видимости, она работала в утреннюю смену. Она весь прием сидела с закатывающимися глазами. Она спросила: «На что жалуетесь». Я рассказала, что у меня белые выделения и зуд. Она спрашивала, какой цикл, сколько дней, больно или нет, есть ли половой партнер. Я ответила, что да и что он постоянный. Она меня десять раз переспрашивает, постоянный ли он. Это поставило меня в ступор. Она спросила, чем мы предохраняемся. Я сказала, что презервативами и таблетками. Она меня отправила на кресло.
Гинеколог не предложила мне пеленку или салфетку. Я села на голое кресло. Я не знала тогда правил приема. Она говорит: «Раздвигай ноги». И тут начался другой цирк — она повернулась к полкам, где дезинфицируются инструменты, и достала металлическое зеркало. На платных приемах у меня всегда потом были небольшие пластиковые зеркала. И в частных поликлиниках всегда врач аккуратно всё делает, безболезненно. Врач спрашивает, готова ли я. Это был мой первый осмотр гинеколога с помощью зеркала на тот момент. Я сказала, что я не знаю, как правильно всё это должно быть, и попросила быть аккуратней. И она мне со всей дури загнала зеркало в вагину. Это было очень больно. Я подумала, что так и должно было быть. Я издала какой-то звук и сообщила, что мне больно. И она мне выдает коронную фразу: «А ноги перед мужиками было не больно раздвигать».
К сожалению, на этом всё не закончилось. Она взяла у меня мазки. Через два дня я пришла в больницу за результатами анализов. И гинеколог мне объясняет, что мои анализы отправили на анализ в венерологию. Я спросила зачем, ведь у меня, похоже, просто молочница. Она меня спросила: «А ты, что, самая умная?» Я ответила, что нет, просто предполагаю. Я поехала в венерологию, и там оказалось, что мои анализы перепутали. И с анализами под моим именем нашли гонорею. У меня еще раз анализы взяли. Лишь потом я узнала, что это была ошибка.
«Ну кошмар, ужас, жесть». История Кати
— История довольно мерзкая и неприятная, но она демонстрирует нашу бюджетную гинекологию. Когда я училась на первом курсе, была очень молодой и неопытной в вопросе сексуального просвещения — у нас не было сексуального образования в школе, со мной никто не говорил и я сама не парилась на этот счет. Так получилось, что у меня произошел секс с парнем без презерватива. И после этого у меня появились неприятные симптомы, которые могли бы указывать на какое-то венерическое заболевание. Пришлось идти к гинекологу, хотя это было стремно и неприятно. Я пошла в бесплатную поликлинику, так как стеснялась сказать маме, чтобы попросить денег. Потому что как такое скажешь маме.
Пошла, записалась в поликлинику на консультацию. Там была женщина, которая сначала показалась мне даже милой и адекватной, но, когда она узнала, что был секс без защиты, она немного сжалась и одновременно взъерошилась. Стала не такой милой со мной.
Такое ощущение, что она у меня там увидела что-то нереальное. Я спрашиваю: «Что, господи, ну что там, скажите». Она сказала: «Ну всё, там всё сразу — и вообще сейчас знаешь, что эпидемия СПИД, там вообще у тебя пипец». И она начала подводить к тому, что у меня ВИЧ. К счастью, у меня тогда хоть и было мало мозгов, но хватало понять, что ВИЧ не видно при осмотре. Она дала мне направление на анализ и прописала какую-то мазь. Анализ был почему-то на ВПЧ.
Вышла я оттуда ни с чем. С каким-то направлением на ВПЧ, и мне свечи прописали. Естественно, мне стало очень страшно из-за того, что мне наговорили и «навздыхали», что у меня там всё отсохнет. Я испугалась, рассказала всё маме, которая дала мне денег и я сходила к платному врачу. Оказалось, что у меня самая обычная молочница. Ничего страшного не было и эта генигологиня погнала какую-то фигню. Может, у нее было плохое настроение или она решила меня так проучить. Но я сильно переволновалась. Я, конечно, понимаю, что бывают истории и хуже, но мне, молодой девушке, было очень неприятно. Она мне еще и некорректное лечение прописала.
«Родишь — все болячки пройдут». История Светы
— У меня долгое время были проблемы с менструацией, связанные с гормональными сбоями, и я долго пыталась эту проблему решить. Часто сталкивалась с тем, что всё нормально и кучей историй из серии: «А моя тетя из третьего колена вообще сознание теряла при месячных и ничего — выжила». Поэтому в больнице я оказалась только лет в 16 с этой проблемой, когда начало менструации испортило мне день рождения. В подростковом возрасте я ходила к гинекологу в сельской больнице.
Гинеколог оказалась вполне милой женщиной, которая с самого начала рассказала про то, что это может быть заболевание, приводящие к бесплодию. В том нежном возрасте этому испугалась не столько я, сколько моя мама. Потом мне, правда, сделали УЗИ и всё оказалось совсем не так. Почему сначала не сделать УЗИ, а потом уже начать угрожать, я не поняла, но потрясение закалило меня при будущих походах в бюджетные больницы.
Тот поход к гинекологу, по-моему, прошел хорошо, потому что главный мой триггер тогда никто не произносил.
На третьем курсе университета я проходила из-за той же самой проблемы обследования, но уже серьезнее. Все обследования я проходила в платной клинике, потому что УЗИ в бесплатной мне предложили ждать месяц. А три встречи с гинекологом из бесплатной клиники, которые у меня были, заканчивались увлекательными комментариями на тему: «Всё из-за того, что вы не рожаете», «родишь — все болячки пройдут» и «твое призвание — родить». В какой-то момент я начала бояться, что мне вместо курса лекарств напишут в рецепте «зачать ребенка». Как бы весело я ни пересказывала эти комментарии друзьям и близким, такое отношение напрягает и расстраивает. По крайней, мере походы к гинекологу для меня сейчас огромный стресс и я стараюсь их избегать.
«Для врачей существует этические комиссии». Мнение психотерапевта
Психотерапевт Игорь Лях рассказал корреспонденту НГС, что есть особый термин — ятрогения, который обозначает то состояние, когда на человека влияют высказывания врачей и их диагнозы в физическом и эмоциональном плане.
— Если говорить о высказываниях врачей или о том, что часть людей воспринимает слова врачей каким-то особым способом или буквально, или сильно пугаются тому диагнозу, которые поставил врач. Такие факты действительно бывают, и часть врачей-гинекологов этим вредит. Те состояния, те тяжелые переживания, которые возникают на любое высказывание врача, называются ятрогения. Это тема известна уже сотню лет, — объяснил врач-психотерапевт.
Высказывание врачей и качество отношений с пациентами регламентируется нормативными документами. Это приказы и распоряжения Министерства здравоохранения или руководства клиники. Также есть целая наука, которая в этом помогает, — это деонтология, или медицинская этика.
— Это стоит очень четко отличать от врачебной ошибки. Ошибки, к сожалению, тоже бывают. Врачи тоже люди. По этой причине во всём мире есть практика обращаться за альтернативным мнением врача, — рассказал Игорь Лях.
Как отмечает психотерапевт, высказывания врача, особенно врача, который занимается такой интимной областью, как гинекология, имеют собое влияние на молодых людей.
— Часто врач воспринимается как родительская фигура. Поэтому, когда они высказываются в каком-то директивном стиле и это не касается лечения, а касается образа жизни пациента, иногда это имеет смысл и такое высказывание является логичным. По сути, врач пытается осуществить какого-то рода коммуникацию с молодым человеком для профилактики, — отметил Игорь Лях.
Тем не менее бывают и другие ситуации, которые психотерапевт называет «вторжением».
— Это вторжение прежде всего рассматривается с этической точки зрения, насколько врач и специалист вправе диктовать и рекомендовать что-то в области личной жизни пациента. К сожалению, невозможно дать универсальный ответ на все вопросы, — объясняет психотерапевт.
Как отмечает Игорь Лях, каждый случай стоит рассматривать отдельно. Для рассмотрения таких случаев существуют этические комиссии. Можно также обратиться к заведующему отделением или главврачу. Также не стоит забывать о возможности альтернативной постановки диагноза и мнений.
Как добавляет психотерапевт, с венерическими заболеваниями ситуация сложнее. Сейчас до сих пор существует ответственность за заражение венерическими заболеваниями при определенных ситуациях.
— Вполне возможно, что врач выполнял свою функцию — предупреждение и профилактика заражения и выяснение путей заражение. Он должен знать, какое количество половых партнеров было у зараженного человека и какие возможные варианты передачи этой инфекции есть. В некоторых ситуациях врач обязан интересоваться половой жизнью. Иногда он обязан приглашать полового партнера, — рассказал психотерапевт.
Как заключает Игорь Лях, иногда бывает не совсем верное толкование врачом своих обязанностей в плане профилактики, но каждый случай надо рассматривать отдельно.
Что еще почитать по теме?
Не просто удовольствие? Что будет с организмом, если год не заниматься сексом — объясняют врачи.
«Такие мрази, как ты, вообще не должны рожать»: сибирячка с ВИЧ заявила об издевательствах в роддоме.
«Детки рождаются, жены улыбаются». Как устроено многоженство в Сибири и почему женщины соглашаются быть вторыми.