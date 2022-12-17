«Ноги же раздвигать было не больно»: жуткие истории сибирячек о хамстве в кабинетах гинекологов

«Ну кошмар, ужас, жесть». История Кати

— История довольно мерзкая и неприятная, но она демонстрирует нашу бюджетную гинекологию. Когда я училась на первом курсе, была очень молодой и неопытной в вопросе сексуального просвещения — у нас не было сексуального образования в школе, со мной никто не говорил и я сама не парилась на этот счет. Так получилось, что у меня произошел секс с парнем без презерватива. И после этого у меня появились неприятные симптомы, которые могли бы указывать на какое-то венерическое заболевание. Пришлось идти к гинекологу, хотя это было стремно и неприятно. Я пошла в бесплатную поликлинику, так как стеснялась сказать маме, чтобы попросить денег. Потому что как такое скажешь маме.

Пошла, записалась в поликлинику на консультацию. Там была женщина, которая сначала показалась мне даже милой и адекватной, но, когда она узнала, что был секс без защиты, она немного сжалась и одновременно взъерошилась. Стала не такой милой со мной.