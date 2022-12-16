«Увидим пики смертности»: какой будет вспышка заболеваемости свиным гриппом в России

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова .



По информации Минздрава, на сегодняшний день больше половины пациентов с симптомами ОРВИ заражены гриппом. Врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов считает, что гриппозная вспышка продлится не меньше месяца.



— Думаю, будет достаточно жестко, но грипп очень скоротечен — буквально три-пять дней вот этого ужаса, ада и кошмара, и потом человек выздоравливает, если, конечно, всё это не превратилось в гриппозную пневмонию, — говорит Иван Скороходов. — А дальше пойдут уже обычные сезонные вирусы, дальше пойдут бактериальные инфекции. То место, которое в последнее время занимал ковид, он освободил — и сейчас выступил грипп. Я думаю, что еще около месяца у нас всё это продлится, а потом пойдет на спад благополучно, когда люди переболеют и создастся естественный популяционный иммунитет.

