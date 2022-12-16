«Увидим пики смертности»: какой будет вспышка заболеваемости свиным гриппом в России

В последние недели в России существенно увеличилось число зараженных ОРВИ и гриппом — согласно данным Роспотребнадзора, только за предыдущую неделю заболеваемость выросла более чем на 30%. До этого темпы роста заболеваемости были медленнее, так что не похоже, что она собирается снижаться. Мы поговорили с врачами, чтобы понять, как долго продлится сезон гриппа.
— Обычно происходит так: конец ноября — декабрь идет прирост, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Потом идет некоторая стабилизация заболеваемости — отчасти реальная, а отчасти связанная с проблемами статистического учета во время новогодних каникул. Далее какое-то время идет рост заболеваемости, но не настолько быстрый, а дальше, к февралю, начинается стремительный рост. Думаю, в феврале-марте будут более высокие цифры, чем мы видим сейчас. В апреле произойдет стабилизация ситуации, а в мае всё закончится. Это грипп, но то же самое произойдет с ОРВИ.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
По информации Минздрава, на сегодняшний день больше половины пациентов с симптомами ОРВИ заражены гриппом. Врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов считает, что гриппозная вспышка продлится не меньше месяца.
— Думаю, будет достаточно жестко, но грипп очень скоротечен — буквально три-пять дней вот этого ужаса, ада и кошмара, и потом человек выздоравливает, если, конечно, всё это не превратилось в гриппозную пневмонию, — говорит Иван Скороходов. — А дальше пойдут уже обычные сезонные вирусы, дальше пойдут бактериальные инфекции. То место, которое в последнее время занимал ковид, он освободил — и сейчас выступил грипп. Я думаю, что еще около месяца у нас всё это продлится, а потом пойдет на спад благополучно, когда люди переболеют и создастся естественный популяционный иммунитет.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Что касается ковида, то с ним, по словам Николая Крючкова, ситуация более затяжная и она хуже. А тем временем ковид продолжает представлять основную опасность даже на фоне вспышки свиного гриппа.
— Этот сезон по гриппу будет с высокой вероятностью эпидемическим, с моей точки зрения. Это значит, что мы увидим пики по смертности от гриппа, — говорит Николай Крючков. — Официально в такие высокие сезоны в России от гриппа умирают до тысячи человек за сезон. Но даже если мы сравним с цифрами по ковиду, которые, на мой взгляд, еще занижены, и суммируем количество дней в сезоне, мы увидим, что ковид унесет значительно большее количество жизней, как и раньше.
По официальным данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в течение последнего месяца от ковида умирают от 50 до 60 человек в сутки. Как правило, эти данные позже корректируются Росстатом в сторону увеличения с учетом результатов посмертных исследований. При этом заболеваемость коронавирусной инфекцией в последние недели тоже начала расти. Опыт, накопленный врачами с начала пандемии, показывает, что смертность увеличивается вслед за заболеваемостью с разницей в несколько недель.