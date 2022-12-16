Когда онкоцентр начнут строить в Новосибирске: о проекте говорят уже 14 лет, а сроки не называют

— По срокам пока нет информации. Строительство онкоцентра с повестки не снимается. В наш адрес направлена частная инициатива на концессию по строительству онкоцентра. Мы ее рассматриваем с точки зрения финансовой модели, в том числе и с учетом всех ограничений, рекомендованных депутатами Заксобрания по инвестфонду. И только когда поймем, что нам по силам этот проект или есть возможность привлечь допфинансирование федеральное, то мы объявим о старте реализации этого проекта. Вчера частный партнер рассказал, что фактически реализует уже этот проект, разрабатывая ПСД, не подписав соглашение, уже вкладывает свои деньги для того, чтобы быть максимально готовым к старту. Вот текущий статус, — объяснил Андрей Травников.