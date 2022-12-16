Когда онкоцентр начнут строить в Новосибирске: о проекте говорят уже 14 лет, а сроки не называют

В Новосибирске новый онкоцентр начнут строить после того, как станут известны источники финансирования. Точные даты реализации до сих пор неизвестны. Об этом сообщил во время пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 декабря.
— По срокам пока нет информации. Строительство онкоцентра с повестки не снимается. В наш адрес направлена частная инициатива на концессию по строительству онкоцентра. Мы ее рассматриваем с точки зрения финансовой модели, в том числе и с учетом всех ограничений, рекомендованных депутатами Заксобрания по инвестфонду. И только когда поймем, что нам по силам этот проект или есть возможность привлечь допфинансирование федеральное, то мы объявим о старте реализации этого проекта. Вчера частный партнер рассказал, что фактически реализует уже этот проект, разрабатывая ПСД, не подписав соглашение, уже вкладывает свои деньги для того, чтобы быть максимально готовым к старту. Вот текущий статус, — объяснил Андрей Травников.
Он добавил, что подходы к онкопомощи сейчас поменялись.
— Мы принципиально поменяли подходы к развитию онкопомощи. В 2019 году меня специалисты настойчиво убеждали в таком традиционном, я бы сказал, советском формате: «А давайте построим свечку семиэтажную на 700 коек на территории онкодиспансера». И мы долго спорили, а нужна ли нам такая клиническая база. Всё-таки перешли к более современному формату и более быстрым решениям, — сообщил глава региона.
На территории онкодиспансера было построено три новых здания.
— Они разгрузили площади старых зданий. Серьезно вложились в лучевую терапию. Сегодня на территории НСО и онкодиспансера, городских больниц № 1 и 25 сконцентрированы самые современные мощности ускорителей для лучевой терапии. Мы вложились в диагностику не только за счет своих ресурсов. Мы ставили КТ и МРТ. За счет частных инвестиций — вчера открылся второй ПЭТ- и КТ-центр, который работает по программе ОМС. Четвертый шаг — самый эффективный — развитие сети центров амбулаторных центров онкопомощи, — отметил губернатор.
Вчера, 15 декабря, депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали строительство онкоцентра с использованием механизма концессионного соглашения в 2023 году.
Строительство онкоцентра идет в Новосибирске с большими затруднениями. Анонсы и уверения, что он нужен и будет построен, ведутся с 2008 года. Спустя 10 лет, в 2018 году, проект заморозил Андрей Травников. Тогда он усомнился в его целесообразности. Причем он говорил перед выборами о жесткой необходимости онкоцентра, как и работавший при нем министр здравоохранения Олег Иванинский в беседах с федеральным ведомством.
В итоге всё-таки в 2020 году появилась новая дата, когда онкоцентр должны сдать. Его планировали открыть в 2024 году. Выбрано и место — у городской больницы № 25.
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