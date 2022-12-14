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Грипп и ОРВИПодробности

Глава Минздрава перечислил тех, кто тяжелее всего переносит свиной грипп

Доля гриппа среди ОРВИ превысила 50%

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Есть как минимум две категории людей, кто тяжелее всего переносит H1N1

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Глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече Владимира Путина с членами правительства РФ перечислил тех, кто тяжелее всего переносит свиной грипп.

— Наиболее тяжело свиной грипп H1N1 протекает у беременных, людей с диабетом, — рассказал Михаил мурашко.

Также он отметил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, среди заболевших много школьников.

— Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста: от 7 до 14 лет — это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%, — рассказал министр.

Кроме того, Михаил Мурашко добавил, как обстоит в России ситуация с коронавирусом. По его оценкам, она стабильная, хотя «рост имеется».

— Сейчас почти 20 тысяч коек. Каждая шестая койка практически имеет возможность реанимационного обеспечения. Но количество пациентов на искусственной вентиляции легких с учетом вакцинации и лечения составляет значительно ниже, чем в предыдущие периоды. Это в пределах 230–240 человек в неделю, — отметил глава Минздрава.

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Видео: Смотри / T.me

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Владимир ПутинМихаил МурашкоГриппОРВИH1N1
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