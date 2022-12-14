Глава Минздрава перечислил тех, кто тяжелее всего переносит свиной грипп

Глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече Владимира Путина с членами правительства РФ перечислил тех, кто тяжелее всего переносит свиной грипп.
— Наиболее тяжело свиной грипп H1N1 протекает у беременных, людей с диабетом, — рассказал Михаил мурашко.
Также он отметил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, среди заболевших много школьников.
— Хочу отметить, что из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста: от 7 до 14 лет — это 23% и дети дошкольного возраста, это чуть более 18%, — рассказал министр.
Кроме того, Михаил Мурашко добавил, как обстоит в России ситуация с коронавирусом. По его оценкам, она стабильная, хотя «рост имеется».
— Сейчас почти 20 тысяч коек. Каждая шестая койка практически имеет возможность реанимационного обеспечения. Но количество пациентов на искусственной вентиляции легких с учетом вакцинации и лечения составляет значительно ниже, чем в предыдущие периоды. Это в пределах 230–240 человек в неделю, — отметил глава Минздрава.