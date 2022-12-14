Закашлял? Мазок. Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех с признаками ОРВИ

Всех пациентов с симптомами ОРВИ будут тестировать на грипп с помощью ПЦР-тестов, так же как прежде тестировали на ковид. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания Владимира Путина с правительством. Решение было принято оперштабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, поскольку заболеваемость ОРВИ и гриппом существенно растет - по данным Роспотребнадзора за прошлую неделю она выросла на треть.
— Мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день и она обусловлена двумя эпидпроцессами. Это рост заболеваемости ковидом: он не большой, мы наблюдаем его четвертую неделю - он на уровне 10-11 процентов каждую неделю, но он есть и он будет продолжаться. И выраженный рост группы респираторных инфекций и гриппа - в самом деле неделя к неделе это плюс 30-35%, — сообщила Анна Попова.
По словам главы Роспотребнадзора документ, утверждающий новые правила, уже подготовлен ведомством и направлен на регистрацию в Минюст.
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