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Закашлял? Мазок. Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех с признаками ОРВИ

Соответствующий документ уже подготовлен

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Практику тестирования на особо опасное заболевание в России опробовали во время пандемии ковида

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Всех пациентов с симптомами ОРВИ будут тестировать на грипп с помощью ПЦР-тестов, так же как прежде тестировали на ковид. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания Владимира Путина с правительством. Решение было принято оперштабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, поскольку заболеваемость ОРВИ и гриппом существенно растет - по данным Роспотребнадзора за прошлую неделю она выросла на треть.

— Мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день и она обусловлена двумя эпидпроцессами. Это рост заболеваемости ковидом: он не большой, мы наблюдаем его четвертую неделю - он на уровне 10-11 процентов каждую неделю, но он есть и он будет продолжаться. И выраженный рост группы респираторных инфекций и гриппа - в самом деле неделя к неделе это плюс 30-35%, — сообщила Анна Попова.

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Видео: smotri_media / t.me

По словам главы Роспотребнадзора документ, утверждающий новые правила, уже подготовлен ведомством и направлен на регистрацию в Минюст.

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ОРВИ и грипп
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