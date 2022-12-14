«Оба вируса агрессивно уничтожают дыхательную систему»: что будет с организмом, если одновременно заболеть гриппом и ковидом

Врачи, впрочем, полагают, что в статистику могут попадать далеко не все случаи заражения — ведь люди могут не обращаться к врачам и делать ПЦР-тесты.



— Те цифры, которые по ковиду мы видим, — это всего лишь очень бледное отражение реальной ситуации, — считает иммунолог Николай Крючков. — В реальности случаев ковида значительно больше, несопоставимо. И волна уже идет, ситуация не та, которая нам сейчас кажется, — ковида много.