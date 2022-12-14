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«Оба вируса агрессивно уничтожают дыхательную систему»: что будет с организмом, если одновременно заболеть гриппом и ковидом

Врачи рассказали, насколько высока вероятность подхватить оба вируса

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За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на треть

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По данным Роспотребнадзора на 13 декабря, за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей. Ведомство сообщает, что штамм А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, уже выявлен в 82 регионах. В то же время параллельно начала расти заболеваемость ковидом, которая довольно долго держалась на одном уровне. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю было зарегистрировано на 11% больше случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем неделей ранее. Аналогичная динамика видна и в статистике оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последнюю неделю заболеваемость ковидом выросла на 11%, по данным Роспотребнадзора

За последнюю неделю заболеваемость ковидом выросла на 11%, по данным Роспотребнадзора

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Врачи, впрочем, полагают, что в статистику могут попадать далеко не все случаи заражения — ведь люди могут не обращаться к врачам и делать ПЦР-тесты.

— Те цифры, которые по ковиду мы видим, — это всего лишь очень бледное отражение реальной ситуации, — считает иммунолог Николай Крючков. — В реальности случаев ковида значительно больше, несопоставимо. И волна уже идет, ситуация не та, которая нам сейчас кажется, — ковида много.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Крючков говорит, что в период, когда циркулирует сразу несколько вирусов, возможны так называемые микст-инфекции. Раньше врачи сталкивались с микст-инфекциями грипп-аденовирус, грипп-риновирус, сейчас параллельно можно заразиться и ковидом. Такие опасения появились у медиков еще в прошлый сезон ОРВИ.

— Эту тему поднимали весной этого года, когда омикрон распространился с такой же интенсивностью, как грипп. Об этом много говорили, но к общему выводу не пришли, — говорит терапевт, иммунолог Иван Скороходов. — Я таких случаев не встречал в практике, я думаю, что это правильно — у вирусов разные подходы. Грипп вызывает очень сильный интерфероновый ответ: защищаясь от гриппа, организм выделяет огромное количество интерферона. Это вещество, которое помогает нам в борьбе с вирусом, но именно из-за него мы и чувствуем все прелести гриппа — ломоту, боли в суставах, в мышцах, головные боли и прочие моменты. У ковида немного другой патогенез — он, наоборот, обманывает иммунную систему так, что подавляет, истощает интерфероновый ответ, это приводит к снижению интерферона и, соответственно, коронавирус делает то, что он хочет. Получается, если грипп заразил человека, а он всё-таки позаразней будет, из-за обилия интерферона у ковида нет шансов.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Когда ковид истощил интерфероновую систему, человек может заразиться вирусом гриппа. Однако к тому времени, объясняет Скороходов, уже бушуют другие системы, и у гриппа тоже нет особых шансов. Поэтому на бумаге такая вероятность, конечно, возможна, но в реальной практике ему не приходилось сталкиваться с такими случаями.

— Возможно, какие-то курьезные случаи описаны, но это не будет системной вещью, — говорит Скороходов. — Если допустить, что такое произошло, — конечно, это тяжело. Два вируса, которые достаточно агрессивно уничтожают дыхательную систему и вообще настроены на респираторный тракт — это чревато тяжелым вирусным поражением легких. Стоит уповать, что современный ковид поражает легкие в меньшей степени. Но пока всё это довольно неточно, врачебное сообщество определяется с этим всем, чтоб два таких заразных вируса циркулировали одновременно. Как они будут поступать, будут ли они потенциировать, влиять друг на друга — непонятно еще, на самом деле, и требует изучения.

— Для подавляющего большинства людей это не играет какой-то особой роли, в этой цепочке, если человек заразился чем-то и ковидом, течение определяет сам ковид, если чем-то и гриппом, то грипп. Но мы не можем исключить, что в отдельных случаях на фоне, например, выраженного иммунодефицита, вот эта «двойная», смешанная инфекция — она может повышать индивидуальные риски. Для большинства людей это не играет особой роли, — считает Крючков.

Впрочем, свиной грипп может быть вполне опасен и без участия коронавирусной инфекции. Подробнее о группах риска, которым стоит быть особенно внимательными при появлении симптомов ОРВИ, мы рассказывали в этом материале.

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