«Оба вируса агрессивно уничтожают дыхательную систему»: что будет с организмом, если одновременно заболеть гриппом и ковидом

По данным Роспотребнадзора на 13 декабря, за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей. Ведомство сообщает, что штамм
Врачи, впрочем, полагают, что в статистику могут попадать далеко не все случаи заражения — ведь люди могут не обращаться к врачам и делать ПЦР-тесты.
— Те цифры, которые по ковиду мы видим, — это всего лишь очень бледное отражение реальной ситуации, — считает иммунолог Николай Крючков. — В реальности случаев ковида значительно больше, несопоставимо. И волна уже идет, ситуация не та, которая нам сейчас кажется, — ковида много.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Крючков говорит, что в период, когда циркулирует сразу несколько вирусов, возможны так называемые микст-инфекции. Раньше врачи сталкивались с микст-инфекциями грипп-аденовирус, грипп-риновирус, сейчас параллельно можно заразиться и ковидом. Такие опасения появились у медиков еще в прошлый сезон ОРВИ.
— Эту тему поднимали весной этого года, когда омикрон распространился с такой же интенсивностью, как грипп. Об этом много говорили, но к общему выводу не пришли, — говорит терапевт, иммунолог Иван Скороходов. — Я таких случаев не встречал в практике, я думаю, что это правильно — у вирусов разные подходы. Грипп вызывает очень сильный интерфероновый ответ: защищаясь от гриппа, организм выделяет огромное количество интерферона. Это вещество, которое помогает нам в борьбе с вирусом, но именно из-за него мы и чувствуем все прелести гриппа — ломоту, боли в суставах, в мышцах, головные боли и прочие моменты. У ковида немного другой патогенез — он, наоборот, обманывает иммунную систему так, что подавляет, истощает интерфероновый ответ, это приводит к снижению интерферона и, соответственно, коронавирус делает то, что он хочет. Получается, если грипп заразил человека, а он всё-таки позаразней будет, из-за обилия интерферона у ковида нет шансов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Когда ковид истощил интерфероновую систему, человек может заразиться вирусом гриппа. Однако к тому времени, объясняет Скороходов, уже бушуют другие системы, и у гриппа тоже нет особых шансов. Поэтому на бумаге такая вероятность, конечно, возможна, но в реальной практике ему не приходилось сталкиваться с такими случаями.
— Возможно, какие-то курьезные случаи описаны, но это не будет системной вещью, — говорит Скороходов. — Если допустить, что такое произошло, — конечно, это тяжело. Два вируса, которые достаточно агрессивно уничтожают дыхательную систему и вообще настроены на респираторный тракт — это чревато тяжелым вирусным поражением легких. Стоит уповать, что современный ковид поражает легкие в меньшей степени. Но пока всё это довольно неточно, врачебное сообщество определяется с этим всем, чтоб два таких заразных вируса циркулировали одновременно. Как они будут поступать, будут ли они потенциировать, влиять друг на друга — непонятно еще, на самом деле, и требует изучения.
— Для подавляющего большинства людей это не играет какой-то особой роли, в этой цепочке, если человек заразился чем-то и ковидом, течение определяет сам ковид, если чем-то и гриппом, то грипп. Но мы не можем исключить, что в отдельных случаях на фоне, например, выраженного иммунодефицита, вот эта «двойная», смешанная инфекция — она может повышать индивидуальные риски. Для большинства людей это не играет особой роли, — считает Крючков.
Впрочем, свиной грипп может быть вполне опасен и без участия коронавирусной инфекции. Подробнее о группах риска, которым стоит быть особенно внимательными при появлении симптомов ОРВИ, мы рассказывали в этом материале.