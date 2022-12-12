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Свиной грипп в НСОПодробности

У 66% заболевших гриппом в Новосибирской области обнаружили «свиной» штамм

Самым распространенным стал свиной грипп

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Для свиного гриппа характерны резкое появление высокой температуры, кашель, ломота и другие симптомы

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В Новосибирской области среди разных типов гриппа преобладает свиной — 66,7%. Об этом журналисту НГС рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время отмечается ежегодный сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом:

— Еженедельный прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 46-й неделе составил 6,9%, на 47-й14,5%, на 48-й — 7%. По состоянию на 5 декабря 2022 года зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случая гриппа. В структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа А (H1N1) 09, так называемый свиной грипп, — 66,7% случаев, а также регистрируются единичные случаи гриппа В и гриппа А (H3N2).

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцины, которые использовались для иммунизации в этом году, содержат штаммы циркулирующих вирусов и вырабатывают достаточный уровень иммунитета, чтобы предупредить тяжелые и летальные случаи заболевания.

Ранее мы рассказывали, какие симптомы характерны для свиного гриппа и как отличить его от ковида.

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