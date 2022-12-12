У 66% заболевших гриппом в Новосибирской области обнаружили «свиной» штамм

В Новосибирской области среди разных типов гриппа преобладает свиной —
В ведомстве пояснили, что в настоящее время отмечается ежегодный сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом:
— Еженедельный прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом на
В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцины, которые использовались для иммунизации в этом году, содержат штаммы циркулирующих вирусов и вырабатывают достаточный уровень иммунитета, чтобы предупредить тяжелые и летальные случаи заболевания.
Ранее мы рассказывали, какие симптомы характерны для свиного гриппа и как отличить его от ковида.