Дойдет до операции: врачи объяснили, когда капли от насморка становятся опасными

Правильное лечение назначит врач, потому что прежде чем лечить насморк, нужно определить, что его вызвало. До обращения к врачу облегчить состояние промыванием носа солевым раствором, но важно, чтобы он был с правильно подобранной концентрацией соли.

— Если раствор будет недостаточно солевой относительно нашего организма (он называется гипотонический) — вода перетечет в наш организм, потому что там соли больше. От этого возникнет отек. Если в растворе соли будет больше, чем в нашем организме (это гипертонический раствор) — он высушит слизистую, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — А есть такой раствор, который не влияет на перетекание жидкостей туда или обратно, — это изотонический раствор, или физраствор. Если мы берем обычную поваренную соль — это 0,9%. По идее, им можно промывать нос.