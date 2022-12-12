Дойдет до операции: врачи объяснили, когда капли от насморка становятся опасными

Насморк, или как его называют врачи ринит, явление всесезонное — он может быть следствием и аллергии, и инфекции, причем как бактериальной, так и вирусной. А последних сейчас как раз гуляет масса: Роспотребнадзор сообщает о выявленных риновирусах, РС-вирусах, метапневмовирусах, аденовирусах, вирусах гриппа и коронавирусе, который тоже пока от нас никуда не делся. И проблема с насморком не только в том, что он мешает во время болезни, но и в том, что если лечить его неправильно — можно только усугубить ситуацию.
Правильное лечение назначит врач, потому что прежде чем лечить насморк, нужно определить, что его вызвало. До обращения к врачу облегчить состояние промыванием носа солевым раствором, но важно, чтобы он был с правильно подобранной концентрацией соли.
— Если раствор будет недостаточно солевой относительно нашего организма (он называется гипотонический) — вода перетечет в наш организм, потому что там соли больше. От этого возникнет отек. Если в растворе соли будет больше, чем в нашем организме (это гипертонический раствор) — он высушит слизистую, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — А есть такой раствор, который не влияет на перетекание жидкостей туда или обратно, — это изотонический раствор, или физраствор. Если мы берем обычную поваренную соль — это 0,9%. По идее, им можно промывать нос.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Но доктор советует все-таки выбирать не обычный физраствор, а специальные, которые в аптеке можно найти по названию «морская вода» — они содержат не просто NaCl, а смесь нескольких солей, поэтому более физиологичны. И как правило, продаются в спреях — это просто удобней.
А вот с сосудосуживающими каплями и спреями в нос врачи рекомендуют быть аккуратней. Эти препараты часто используют при насморке, они хорошо помогают снять отек, однако при длительном использовании могут сделать только хуже. Причем «длительным» использование становится очень быстро.
— Даже при применении в течение недели эти препараты могут приводить к атрофическим изменениям, — предупреждает иммунолог Николай Крючков. — И если у вас были предшествующие изменения — они их только усиливают и фактически на себя подсаживают, с каждым разом ухудшая состояние слизистой.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Иван Скороходов советует использовать сосудосуживающие препараты не чаще трех раз в день и не дольше одной недели.
— Использование деконгестантов (сосудосуживающие капли), к сожалению, может приводить к так называемым вазомоторным ринитам, — говорит Скороходов. — Дело в том, что сосудосуживающие препараты приучают сосуды носа к тому, что их будут суживать снаружи. Не они сами будут сокращаться и нос будет дышать, нет, мы брызгаем, сосуды суживаются, потом действие препарата заканчивается, и они опять расширяются, опять нос закладывает.
По словам врачей, некоторые пациенты используют сосудосуживающие препараты десятилетиями и в итоге избавить их от постоянного насморка удается только с помощью операции. В то время как обычно ринит длится не дольше семи — десяти дней. Более долгий насморк — это уже повод обратиться к профильному специалисту — отоларингологу.