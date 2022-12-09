Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом — он написал музыку к легендарным советским фильмам

Уроженец Новосибирска, композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц, у него развилась двусторонняя пневмония.
Как сообщают РИА Новости, композитор находится в медицинском учреждении уже четыре дня. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.
Эдуард Артемьев — народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Недавно он отметил свой
Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Напомним, в конце октября в новосибирской филармонии прошел фестиваль, посвященный творчеству композитора Эдуарда Артемьева.