Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом — он написал музыку к легендарным советским фильмам

Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.



Напомним, в конце октября в новосибирской филармонии прошел фестиваль, посвященный творчеству композитора Эдуарда Артемьева.

