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Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом — он написал музыку к легендарным советским фильмам

Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое

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В медицинском учреждении Артемьев находится уже четыре дня

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Уроженец Новосибирска, композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц, у него развилась двусторонняя пневмония.

Как сообщают РИА Новости, композитор находится в медицинском учреждении уже четыре дня. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Эдуард Артемьев — народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Недавно он отметил свой 85-летний юбилей. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другими. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда № 17» и другим.

Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Напомним, в конце октября в новосибирской филармонии прошел фестиваль, посвященный творчеству композитора Эдуарда Артемьева.

НовосибирскКомпозиторЭдуард Артемьев
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