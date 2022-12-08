«Опасен из-за его высокой заразности»: врачи — о том, чем свиной грипп отличается от ковида и как его лечат

По всей стране сейчас распространяется свиной грипп, но, кроме него, есть и другие виды ОРВИ, в частности ковид. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, чем отличается этот тип гриппа от других, какие у него симптомы, как отличить его от коронавируса и как лечить.
Какие типы гриппа бывают
Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что вирус гриппа делится на типы, обозначаемые латинскими буквами А, В, С. Грипп типа А — самый распространенный: он вызывает масштабные вспышки и эпидемии.
На мембране вируса находятся два основных белка (антигена) — нейраминидаза (N) и гемагглютинин (H). К сожалению для человека, особенность вируса гриппа — постоянная изменчивость этих антигенов.
— Непрекращающиеся точечные мутации в антигенах N и Н (называемые «антигенный дрейф»), вероятнее всего, необходимы вирусу для того, чтобы избегать защитного ответа иммунной системы человека, уже ранее сталкивающейся с вирусом,
Именно антигенный дрейф обеспечивает постоянные сезонные вспышки и локальные эпидемии. Возможно явление, когда полностью меняется состав антигенов N и Н — чаще всего вирус гриппа «обменивается» ими со штаммами, циркулирующими у животных, отсюда и возникающие названия «свиной», «птичий» грипп.
Получившийся в результате такого обмена штамм вируса оказывается абсолютно новым для человеческой иммунной системы и коллективного иммунитета — возникает пандемия.
Чем опасен свиной грипп
Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказывает, что свиной грипп — респираторный вирус, который передается воздушно-капельным и контактным путями в случае соприкосновения с загрязненными поверхностями, на которых после чихания и кашля больного остались мелкодисперсные частицы.
— Свиной грипп опасен из-за его высокой заразности и нестойкости иммунитета человека к вирусам гриппа в целом. Дело в том, что иммунитет к ним сохраняется на протяжении короткого периода времени и риск повторного заражения существует даже в пределах одного сезона. Особенно высок этот риск у людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых граждан, — уверен Максим Маскин.
Свиной грипп А(Н1N1) pdm09 (полное название серотипа вируса) вызвал пандемию, начавшуюся в 2009 году. Кардинальные отличия от предыдущих штаммов, по словам Андрея Позднякова, — изменение структуры гемагглютинина и менее значимых белков. Сейчас этот штамм также распространяется на территории РФ.
Эксперты объясняют это снижением коллективной иммунной защиты, малым охватом вакцинации, хотя в вакцинах 2022 года компонент против А(Н1N1) pdm09 присутствует.
Как отличить его от ковида
Симптомы разных ОРВИ, гриппа и ковида схожи, поэтому наиболее распространенный вопрос — как их различать.
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова напоминает, что люди подвержены на сегодняшний день более чем 200 вирусам и ОРВИ, поэтому очень важно в первые дни болезни провести лабораторное тестирование и четко понимать, какая инфекция привела к той или иной симптоматике со стороны верхних дыхательных путей.
— Очень рискованно заниматься самолечением, потому что могут выявиться совершенно другие заболевания, требующие другой терапии, — предупреждает она.
Максим Маскин отмечает, что к симптомам свиного гриппа относятся заложенность носа, кашель, лихорадка и ломота в теле, боль в горле и мышцах.
— В некоторых случаях возникает диарея, особенно у детей, а также головная боль и слабость. Без должной диагностики дифференцировать вирус свиного гриппа от гриппа других типов невозможно. В частности, крайне затруднительно отличить свиной грипп от коронавирусной инфекции — схожесть их симптоматики очевидна. Для постановки точного диагноза необходимо выполнить экспресс-тесты на грипп и на COVID-19.
Андрей Поздняков говорит, что в типичных случаях грипп и ковид всё же разграничить можно.
— Для «цербера» и для предыдущих субштаммов коронавируса характерны обычные симптомы ОРВИ — насморк, кашель, лихорадка, чаще субфебрильная, интоксикация организма той или иной степени, без каких-либо специфических симптомов, которые были бы характерны только для COVID-19. Аносмия и изменение вкусов у пациентов встречаются всё реже и постепенно уходят в прошлое.
А клинические симптомы штамма гриппа А(H1N1), по словам врача, это фебрильная лихорадка — температура 39,5 и выше, выраженные симптомы интоксикации, ломота в теле. Насморк и кашель возникают позже и выражены умеренно.
Кашель обычно возникает на вторые или третьи сутки, но довольно быстро становится надсадным и болезненным, так как для гриппа характерно поражение трахеи — трахеит, который при определенных обстоятельствах может перейти в бронхит и пневмонию.
— Также для гриппа характерно поражение сосудистого русла, потому что гемагглютинин (антиген Н), по сути, является «сосудистым ядом». Осложнения могут быть ранние — гипертермические и гипертоксические реакции, повреждения центральной нервной системы (редко), разнообразные сосудистые реакции от связанных с нарушением давления до кровотечений; поражения легких, собственно, вирусом — вирусные пневмонии, — отмечает Андрей Поздняков.
Кроме того, отмечаются поздние осложнения, чаще всего — это бактериальные инфекции разного уровня поражения — синуситы, поражение носоглотки и нижних дыхательных путей той или иной степени выраженности — бронхит, пневмония.
— После перенесенного гриппа также достаточно часто отмечают длительный астеновегетативный синдром и длительное снижение работы иммунной системы: человек некоторое время цепляет на себя всевозможные инфекционные процессы, — акцентирует внимание Андрей Поздняков.
Терапевт Ирина Аманатова замечает, что в общем анализе крови можно увидеть определенные изменения при коронавирусной инфекции — это может быть лейкопения, тромбоцитопения, моноцитоз, а при свином гриппе такие изменения встречаются редко.
— Но всё же 100% специфических изменений в общем анализе крови, характерных для той или иной вирусной инфекции, нет, и диагноз ставится на основании анализа жалоб, осмотра, данных анамнеза и лабораторных.
Как лечить
При гриппе и при ковиде важно начать лечить вовремя и правильно, особенно пациентов из групп риска.
При обеих инфекциях есть этиотропные препараты,
При этом ОРВИ, вызванные другими вирусами, этиотропной терапии не требуют. Поэтому для быстрого выявления возбудителя при подозрении на грипп или ковид наиболее эффективно использование экспресс-тестов (антигенных тестов), которые могут применяться даже в домашних условиях.
— Можно воспользоваться и ПЦР-диагностикой — наиболее эффективный диагностический метод. Но с одним важным условием — чтобы результат был получен пациентом и врачом в ранние сроки — 48 часов — для наиболее эффективного назначения этиотропной терапии, — подчеркивает Андрей Поздняков.
Кроме того, в зависимости от тяжести заболевания и отношения пациента к тем или иным группам риска необходимо назначение патогенетической терапии (инфузионная терапия, антиоксиданты, противовоспалительные препараты, антибиотики при бактериальных осложнениях) и симптоматической терапии.
Что будет дальше
Овсянникова говорит, что еще в октябре предупреждали, что эпидемия гриппа, которую мы забыли за трехлетнюю пандемию коронавирусной инфекции, начнется с 40-й недели 2022 года.
— Предполагалось, что основная волна придется на январь — февраль месяц 2023 года. Но уже сейчас мы видим, что за последнюю неделю количество пациентов с гриппом увеличилось на 18,5%, в 55 регионах РФ выявлены больные вирусом гриппа.
Ирина Аманатова уверена, что актуальные сейчас меры профилактики выглядят так: избегать нахождения в местах скопления людей, носить маски, обрабатывать руки и вакцинироваться.
— Самое печальное, что больше всего болеют дети. Заболеваемость у детей увеличилась почти в два раза. При первых симптомах нужно обращаться к врачу, сразу делать тесты на все респираторно-вирусные инфекции и по назначению специалиста получать правильную терапию, — резюмирует Татьяна Овсянникова.
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