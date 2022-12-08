«Опасен из-за его высокой заразности»: врачи — о том, чем свиной грипп отличается от ковида и как его лечат

На мембране вируса находятся два основных белка (антигена) — нейраминидаза (N) и гемагглютинин (H). К сожалению для человека, особенность вируса гриппа — постоянная изменчивость этих антигенов.



— Непрекращающиеся точечные мутации в антигенах N и Н (называемые «антигенный дрейф»), вероятнее всего, необходимы вирусу для того, чтобы избегать защитного ответа иммунной системы человека, уже ранее сталкивающейся с вирусом, т. е. обеспечивать повторные заражения. Поскольку вирус становится немного «другим по составу», иммунная система быстро не распознает его и не может защитить организм, — говорит инфекционист.

