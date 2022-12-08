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«Опасен из-за его высокой заразности»: врачи — о том, чем свиной грипп отличается от ковида и как его лечат

Какие тесты можно использовать и поможет ли анализ крови

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Несколько лет большого роста заболевших гриппом не было, в том числе потому, что люди носили маски и соблюдали другие профилактические меры

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По всей стране сейчас распространяется свиной грипп, но, кроме него, есть и другие виды ОРВИ, в частности ковид. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, чем отличается этот тип гриппа от других, какие у него симптомы, как отличить его от коронавируса и как лечить.

Какие типы гриппа бывают

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что вирус гриппа делится на типы, обозначаемые латинскими буквами А, В, С. Грипп типа А — самый распространенный: он вызывает масштабные вспышки и эпидемии.

На мембране вируса находятся два основных белка (антигена) — нейраминидаза (N) и гемагглютинин (H). К сожалению для человека, особенность вируса гриппа — постоянная изменчивость этих антигенов.

— Непрекращающиеся точечные мутации в антигенах N и Н (называемые «антигенный дрейф»), вероятнее всего, необходимы вирусу для того, чтобы избегать защитного ответа иммунной системы человека, уже ранее сталкивающейся с вирусом, т. е. обеспечивать повторные заражения. Поскольку вирус становится немного «другим по составу», иммунная система быстро не распознает его и не может защитить организм, — говорит инфекционист.

Именно антигенный дрейф обеспечивает постоянные сезонные вспышки и локальные эпидемии. Возможно явление, когда полностью меняется состав антигенов N и Н — чаще всего вирус гриппа «обменивается» ими со штаммами, циркулирующими у животных, отсюда и возникающие названия «свиной», «птичий» грипп.

Получившийся в результате такого обмена штамм вируса оказывается абсолютно новым для человеческой иммунной системы и коллективного иммунитета — возникает пандемия.

Важно начать лечение в первые 48 часов

Важно начать лечение в первые 48 часов

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Чем опасен свиной грипп

Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказывает, что свиной грипп — респираторный вирус, который передается воздушно-капельным и контактным путями в случае соприкосновения с загрязненными поверхностями, на которых после чихания и кашля больного остались мелкодисперсные частицы.

— Свиной грипп опасен из-за его высокой заразности и нестойкости иммунитета человека к вирусам гриппа в целом. Дело в том, что иммунитет к ним сохраняется на протяжении короткого периода времени и риск повторного заражения существует даже в пределах одного сезона. Особенно высок этот риск у людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых граждан, — уверен Максим Маскин.

Свиной грипп А(Н1N1) pdm09 (полное название серотипа вируса) вызвал пандемию, начавшуюся в 2009 году. Кардинальные отличия от предыдущих штаммов, по словам Андрея Позднякова, — изменение структуры гемагглютинина и менее значимых белков. Сейчас этот штамм также распространяется на территории РФ.

Эксперты объясняют это снижением коллективной иммунной защиты, малым охватом вакцинации, хотя в вакцинах 2022 года компонент против А(Н1N1) pdm09 присутствует.

С гриппом, как и с ковидом, пациенты попадают в стационары

С гриппом, как и с ковидом, пациенты попадают в стационары

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Как отличить его от ковида


Симптомы разных ОРВИ, гриппа и ковида схожи, поэтому наиболее распространенный вопрос — как их различать.

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова напоминает, что люди подвержены на сегодняшний день более чем 200 вирусам и ОРВИ, поэтому очень важно в первые дни болезни провести лабораторное тестирование и четко понимать, какая инфекция привела к той или иной симптоматике со стороны верхних дыхательных путей.

— Очень рискованно заниматься самолечением, потому что могут выявиться совершенно другие заболевания, требующие другой терапии, — предупреждает она.

Максим Маскин отмечает, что к симптомам свиного гриппа относятся заложенность носа, кашель, лихорадка и ломота в теле, боль в горле и мышцах.

— В некоторых случаях возникает диарея, особенно у детей, а также головная боль и слабость. Без должной диагностики дифференцировать вирус свиного гриппа от гриппа других типов невозможно. В частности, крайне затруднительно отличить свиной грипп от коронавирусной инфекции — схожесть их симптоматики очевидна. Для постановки точного диагноза необходимо выполнить экспресс-тесты на грипп и на COVID-19.

При необходимости врачи могут назначить рентген или КТ органов грудной клетки

При необходимости врачи могут назначить рентген или КТ органов грудной клетки

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Андрей Поздняков говорит, что в типичных случаях грипп и ковид всё же разграничить можно.

— Для «цербера» и для предыдущих субштаммов коронавируса характерны обычные симптомы ОРВИ — насморк, кашель, лихорадка, чаще субфебрильная, интоксикация организма той или иной степени, без каких-либо специфических симптомов, которые были бы характерны только для COVID-19. Аносмия и изменение вкусов у пациентов встречаются всё реже и постепенно уходят в прошлое.

А клинические симптомы штамма гриппа А(H1N1), по словам врача, это фебрильная лихорадка — температура 39,5 и выше, выраженные симптомы интоксикации, ломота в теле. Насморк и кашель возникают позже и выражены умеренно.

Кашель обычно возникает на вторые или третьи сутки, но довольно быстро становится надсадным и болезненным, так как для гриппа характерно поражение трахеи — трахеит, который при определенных обстоятельствах может перейти в бронхит и пневмонию.

— Также для гриппа характерно поражение сосудистого русла, потому что гемагглютинин (антиген Н), по сути, является «сосудистым ядом». Осложнения могут быть ранние — гипертермические и гипертоксические реакции, повреждения центральной нервной системы (редко), разнообразные сосудистые реакции от связанных с нарушением давления до кровотечений; поражения легких, собственно, вирусом — вирусные пневмонии, — отмечает Андрей Поздняков.

Сейчас в разных регионах ситуация по ОРВИ и гриппу обострилась: количество заболевших растет

Сейчас в разных регионах ситуация по ОРВИ и гриппу обострилась: количество заболевших растет

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Кроме того, отмечаются поздние осложнения, чаще всего — это бактериальные инфекции разного уровня поражения — синуситы, поражение носоглотки и нижних дыхательных путей той или иной степени выраженности — бронхит, пневмония.

— После перенесенного гриппа также достаточно часто отмечают длительный астеновегетативный синдром и длительное снижение работы иммунной системы: человек некоторое время цепляет на себя всевозможные инфекционные процессы, — акцентирует внимание Андрей Поздняков.

Терапевт Ирина Аманатова замечает, что в общем анализе крови можно увидеть определенные изменения при коронавирусной инфекции — это может быть лейкопения, тромбоцитопения, моноцитоз, а при свином гриппе такие изменения встречаются редко.

— Но всё же 100% специфических изменений в общем анализе крови, характерных для той или иной вирусной инфекции, нет, и диагноз ставится на основании анализа жалоб, осмотра, данных анамнеза и лабораторных.

По общему анализу крови врач тоже сможет определить наличие инфекции и проконтролировать важные показатели

По общему анализу крови врач тоже сможет определить наличие инфекции и проконтролировать важные показатели

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Как лечить


При гриппе и при ковиде важно начать лечить вовремя и правильно, особенно пациентов из групп риска.

При обеих инфекциях есть этиотропные препараты, т. е. действующие прицельно на конкретный вирус, но назначать их нужно, во-первых, только убедившись в том, что это именно грипп или ковид; во-вторых, в максимально короткие сроки от момента появления первых симптомов — до 48 часов.

При этом ОРВИ, вызванные другими вирусами, этиотропной терапии не требуют. Поэтому для быстрого выявления возбудителя при подозрении на грипп или ковид наиболее эффективно использование экспресс-тестов (антигенных тестов), которые могут применяться даже в домашних условиях.

— Можно воспользоваться и ПЦР-диагностикой — наиболее эффективный диагностический метод. Но с одним важным условием — чтобы результат был получен пациентом и врачом в ранние сроки — 48 часов — для наиболее эффективного назначения этиотропной терапии, — подчеркивает Андрей Поздняков.

Кроме того, в зависимости от тяжести заболевания и отношения пациента к тем или иным группам риска необходимо назначение патогенетической терапии (инфузионная терапия, антиоксиданты, противовоспалительные препараты, антибиотики при бактериальных осложнениях) и симптоматической терапии.

Врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа

Врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа

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Что будет дальше

Овсянникова говорит, что еще в октябре предупреждали, что эпидемия гриппа, которую мы забыли за трехлетнюю пандемию коронавирусной инфекции, начнется с 40-й недели 2022 года.

— Предполагалось, что основная волна придется на январь — февраль месяц 2023 года. Но уже сейчас мы видим, что за последнюю неделю количество пациентов с гриппом увеличилось на 18,5%, в 55 регионах РФ выявлены больные вирусом гриппа.

Ирина Аманатова уверена, что актуальные сейчас меры профилактики выглядят так: избегать нахождения в местах скопления людей, носить маски, обрабатывать руки и вакцинироваться.

— Самое печальное, что больше всего болеют дети. Заболеваемость у детей увеличилась почти в два раза. При первых симптомах нужно обращаться к врачу, сразу делать тесты на все респираторно-вирусные инфекции и по назначению специалиста получать правильную терапию, — резюмирует Татьяна Овсянникова.

Ранее мы рассказывали, чем «цербер» отличается от других видов коронавируса.

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