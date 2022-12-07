Не просто вежливость: что проверяют стюардессы, когда здороваются с вами в самолете, — вы даже не задумывались об этом

Те, кто боятся летать на самолете, всегда внимательно всматриваются в лица стюардес — не озабочены ли они, не испуганы ли чем-то экстраординарным. А задача команды — вселить уверенность и, в свою очередь, проверить пассажиров по нескольким показателям. Наши коллеги из Wday.ru узнали, что выясняют бортпроводники при посадке.
В первую очередь бортпроводники обращают внимание на физическую форму пассажира: например, если вы мужчина и атлетично сложены, стюардесса обязательно запомнит, где вы сидите. Сделает она это на случай чрезвычайной ситуации, когда требуется помощь кого-то, способного, например, усмирить дебошира или быстро организовать эвакуацию пассажиров.
Также при встрече команда самолета отмечает пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Если вы не совсем трезвы — вас запомнят, а если совсем пьяны — могут даже отказать в посадке.
Персонал воздушного судна обращает внимание на состояние вашего здоровья. Поэтому, если вы выглядите изможденным, кашляете, чихаете и еле стоите на ногах от температуры, вам могут отказать в посадке.
Бортпроводники обязаны выявлять среди пассажиров людей с физическими особенностями. Во-первых, им нельзя сидеть у аварийных выходов: при чрезвычайной ситуации есть вероятность, что они не смогут открыть тяжелую дверь. Во-вторых, людям с ограниченными возможностями может потребоваться дополнительная помощь. В-третьих, стюардессы отслеживают, чтобы о них не забыли в экстренной ситуации.
Еще персонал воздушного судна визуально оценивает размер вашей ручной клади, если вы проскочили в самолет с огромной сумкой, которая не соответствует разрешенным габаритам, они также могут вас задержать.
Стюарды и стюардессы обращают внимание на людей, которые сильно нервничают, в полете они будут особенно внимательны к таким пассажиром. Это делается не только из благих намерений, а чтобы в будущем перепуганный человек не спровоцировал панику на борту.
Самолет — это (не) страшно
Многочисленные авиакатастрофы, о которых с печальной периодичностью сообщают выпуски новостей, наводят на серьезные размышления о безопасности, а точнее, небезопасности воздушного транспорта. Подсчитано, что около 20% людей, время от времени летающих самолетом, испытывают панические приступы самолетобоязни.
Это вполне обосновано: психологически и биологически человек не создан для перемещения по воздуху, и страх, связанный с воздушными путешествиями, — это просто реакция нервной системы на неестественные условия, это нормальный страх.
Но иначе обстоят дела, когда страх перестает подчиняться нам и становится причиной настоящей паники, способной заставить человека отказаться от перелетов даже ценой огромных неудобств, а то и отказа от хорошей работы или поездки к любимому месту отдыха. Тогда можно говорить о перерастании естественной человеческой реакции в настоящую медицинскую проблему: аэро- или авиафобию. Распространен этот диагноз весьма широко.
Аэрофобия может проявляться в элементарной боязни высоты, в осознании своей невозможности управлять сложнейшим механизмом лайнера и, соответственно, зависимости от пилота, а также в ожидании непредвиденной ситуации с обязательным трагическим финалом. Именно это состояние тревожного ожидания, по мнению специалистов, переживают большинство аэрофобов. Сигнал тревоги передается нашим подсознанием, на уровне которого слово «самолет» напрямую ассоциируется с катастрофой и трагедией.
В большинстве случаев аэрофобию можно рассматривать как проявление глобальной психологической проблемы — склонности к паническим реакциям. Она обостряется на фоне депрессии, усталости, в стрессовых ситуациях, никак себя не проявляя в спокойные периоды жизни. Значительно реже аэрофобия носит изолированный характер, когда предметом панического страха является только то, что связано с воздушными путешествиями, а в остальных ситуациях человек не испытывает ничего похожего.
Кроме того, при аэрофобии различается и само содержание страха: для одних людей это страх катастрофы из-за технических неисправностей или природных катаклизмов. Другие боятся, что в момент перелета что-нибудь случится с их физическим состоянием: сердечный приступ или инсульт от перемены давления. А выхода из замкнутого пространства нет, и оказание срочной медицинской помощи невозможно. Это уже разновидность клаустрофобии. Есть, наконец, случаи, когда человек боится самого факта впадения в панику и потери контроля над собой.
Причины страха у мужчин и женщин разные
Если представительницы прекрасного пола боятся падения самолета и потери контроля над своими эмоциями, то мужчины чаще испытывают страх высоты и беспокойство оттого, что не могут контролировать ситуацию.
Этот общий перечень причин и форм страха далеко не полон, но в любом случае каждый из них сводится к двум основным: это страх смерти и страх потери контроля над своими действиями.
Лекарств от аэрофобии как таковых нет. Можно, конечно, выпить успокоительное, валерьянку или снотворное, однако избавиться от тревожного ожидания это поможет лишь на время полета. Самолетобоязнь — заболевание психического характера, во многом провоцируемое нашим болезненным подсознанием. В связи с этим перестать бояться перелетов можно, лишь докопавшись до причины своих страхов.
Первое, что советуют специалисты аэрофобам, — вспомнить, что впервые вызвало «самолетную тревогу» — сильная тряска, незапланированная посадка, долгое кружение над посадочной полосой и
Во-вторых, лучше по возможности за несколько дней до полета отказаться от просмотра и чтения новостей, которые могут усилить страх перед перелетом.
Еще один совет: не опаздывайте на регистрацию рейса — стресс от опоздания может усилить страх перед полетом. Перед полетом отдохните и поешьте, а вот от кофе откажитесь — он может усилить ваше беспокойство. Примите таблетку успокоительного.
На борту самолета попытайтесь установить контроль над своим телом. Как правило, люди, испытывающие страх, не могут расслабиться: тело превращается в сплошную напряженную мышцу, ноги становятся ватными, на лице появляется растерянное или, наоборот, сосредоточенное выражение. Попробуйте глубоко вздохнуть, начните медленно дышать, при необходимости избавьтесь от предметов, сковывающих ваши движения (расстегните верхнюю пуговицу, ослабьте галстук, снимите часы).
Постарайтесь чем-то заняться и отвлечь себя — читайте книгу, слушайте кассету, решайте кроссворды. Или представляйте прекрасные турецкие пляжи, если вы выбрали отдых в Турции. Одним словом, не скучайте! Если всё-таки страх вас не покидает, начните глубоко и размеренно дышать — это поможет вам избавиться от избытка адреналина в крови и меньше концентрироваться на страхе. Если рядом ваши дети — помните, что ваш страх передается им. Вы ведь не хотите, чтобы они всю жизнь мучились от фобий во время перелетов?
Во время полета постарайтесь всё-таки не отказываться от предложенной еды — поешьте. Пища поддержит высокий уровень сахара в крови и снизит тревожность. Пожуйте жевательную резинку — она тоже поможет справиться с напряжением и поможет при заложенности ушей.
Не стоит отказываться и от помощи транквилизаторов. Перед полетом разрешается выпить в небольших количествах крепкого алкоголя (не более
Удивительно, но, по мнению экспертов, самый действенный способ навсегда избавиться от аэрофобии — чаще летать. С каждой удачной посадкой в вас будет крепнуть уверенность в том, что аварии и катастрофы, о которых сообщается в хрониках происшествий, — лишь исключение, а вовсе не правило. Настройтесь на позитивную волну, проявите силу воли, научитесь перебарывать себя — избавиться от навязчивых страхов вам не поможет никто, кроме вас самих.
Если вы задумываетесь о карьере в небе, вам будет интересно почитать откровения бывшей стюардессы — она рассказала, почему ей было страшно каждый рейс и боятся ли бортпроводники погибнуть в авиакатастрофе.
Почему в самолете нельзя пить томатный сок
Первое, что нужно знать, — часто у еды и напитков в самолете искажен вкус. Учитывая, что из-за сухого воздуха и перепадов давления многие люди и так отекают в полете, а томатный сок может сделать отеки как минимум вдвое больше. Дело, конечно, еще и в том, что в самолете приходится сидеть много часов подряд, что не свойственно большинству людей в повседневной жизни.
Бывшая стюардесса, а сейчас диетолог и нутрициолог Сара Андерсон считает, что томатный сок — это, наверное, худший выбор из всех напитков в самолете.
— В нем слишком много соли. Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться. Такую же опасность для организма несет в себе и алкоголь, поэтому коктейль «Кровавая Мэри» на борту тоже делать не стоит, — говорит эксперт.
Также, если вы любитель газировки, откажитесь от нее хотя бы в полете. Она может провоцировать тошноту из-за понижения кислотности в желудке, а содержащийся в ней сахар способствует размножению вредных бактерий в кишечнике, то есть снижает иммунитет. Всего стаканчик пузыристой сладкой жидкости может поставить вас в очень неловкую ситуацию — газы в организме решат выйти наружу в самое неподходящее время.
Кстати, психологи утверждают, что поднебесная кормежка — это самый простой способ успокоить пассажиров. Полет на высоте 10 тысяч метров над землей — это всё-таки стресс, а стресс легче переносить, если что-нибудь жуешь или пьешь. Или жевал и пил совсем недавно. Поэтому, несмотря на ночное время, когда по салону едет тележка с ужином, люди заметно оживляются. Но бывшая стюардесса всё-таки советует отдать предпочтение обычной воде без газа — минимум литр на каждые 3–4 часа полета. Она увлажняет организм и не дает образоваться отекам.
Что еще почитать
- «Что меня бесит»: стюардесса — о пассажирах в алкогольной коме, изменах в туалете и орущих детях;
- 5 вопросов стюардессе: чем она защищается от коронавируса и как изсенилась работа после пандемии;
- еще по одной: выбираем алкоголь по группе крови и выясняем, какая из них склонна к пьянству.