Не просто вежливость: что проверяют стюардессы, когда здороваются с вами в самолете, — вы даже не задумывались об этом

Еще персонал воздушного судна визуально оценивает размер вашей ручной клади, если вы проскочили в самолет с огромной сумкой, которая не соответствует разрешенным габаритам, они также могут вас задержать.

Стюарды и стюардессы обращают внимание на людей, которые сильно нервничают, в полете они будут особенно внимательны к таким пассажиром. Это делается не только из благих намерений, а чтобы в будущем перепуганный человек не спровоцировал панику на борту.

Самолет — это (не) страшно

Многочисленные авиакатастрофы, о которых с печальной периодичностью сообщают выпуски новостей, наводят на серьезные размышления о безопасности, а точнее, небезопасности воздушного транспорта. Подсчитано, что около 20% людей, время от времени летающих самолетом, испытывают панические приступы самолетобоязни.

