Пора к врачу? 3 простых способа проверить щитовидку дома — узнайте за 2 минуты, стоит ли вам беспокоиться

Большинство слышали о щитовидной железе, но многие не знают или не понимают ее функций. Щитовидная железа — это железа внутренней секреции, вырабатывающая йодосодержащие гормоны. Вырабатываемые гормоны участвуют в регулировании обмена веществ. Железа имеет форму бабочки и расположена на передней поверхности шеи. Проблемы с этим органом могут стать причиной развития ряда заболеваний, в том числе гипертонии, аритмии, неврозов и депрессии. Нехватка или избыток гормонов провоцируют дерматиты, ожирение и выпадение волос. Наши коллеги из Wday.ru разбирались, как проверить щитовидку в домашних условиях, а редакция Городских порталов собрала вредные продукты и привычки, которые нарушают работы этого маленького, но важного органа.
Как понять, что с щитовидной железой что-то не так
Походы к эндокринологу — не рутинное обследование, всем подряд необязательно раз в год посещать врача этой специализации.
— С избыточной массой тела человек может и сам обратиться к эндокринологу, минуя терапевта. Если с лишним весом всё понятно, это видно, то со щитовидной железой жалобы не очень специфические. При нарушении функций щитовидной железы может быть слабость, сонливость, нарушение памяти, внимания, сухость кожи, отёчность, нарушение сна, сердцебиение, потливость, — рассказывала для 76.RU эндокринолог Наталья Михайлова.
Врач отмечает, что такие жалобы могут быть и при других проблемах в организме, поэтому стоит обращаться к терапевту, тот уже посылает к эндокринологу, если сочтет нужным. Если в стандартное ежегодное обследование входит анализ на сахар, холестерин, общий анализ крови, то исследование на гормоны щитовидной железы делается по показаниям. Хотя после 40 лет проверить гормоны щитовидной железы, а именно: тиреотропный гормон, надо.
Важно проверить кровь на гормон щитовидной железы при планировании беременности, чтобы знать, что всё в порядке, и правильно готовиться, принимая йод в достаточной дозировке. Проверить гормоны надо при нарушении менструального цикла, при невозможности забеременеть. Таких пациентов к эндокринологу обычно направляет гинеколог.
Как по внешним признакам проверить щитовидку?
При нарушении функций орган увеличивается и меняется форма шеи. Симптомы видны невооруженным глазом.
При патологиях щитовидки форма шеи асимметричная, появляются поперечные кожные складки, а кожа отечная. Заметны контуры щитовидной железы.
Прощупать щитовидку правильно может только врач. В домашних условиях положите пальцы на поверхность шеи в область кадыка и сглотните. В норме прощупывание безболезненное, без твердых образований или затвердевших участков.
Как можно проверить щитовидку в домашних условиях?
При болезни органа часто появляются внешние признаки, но по ним сложно выявить проблемы. На дому есть другие способы распознать заболевания органа.
Проведите тест на дефицит йода. При недостатке этого вещества щитовидка увеличивается. На запястье нарисуйте йодом сетку
Другие методы:
- Определяют увеличение органа при помощи карандаша. При гипотиреозе выпадают и прекращают расти волосы. Приложите карандаш параллельно носу и вертикально к внешнему уголку глаза. В норме край брови должен выступать за карандаш.
- Наберите полный рот воды. Глотайте жидкость небольшими глотками и смотрите в этот момент в зеркало. При гипертиреозе вы увидите припухлость на шее.
Напоминаем, что при любом исходе самонаблюдений заниматься самолечением не стоит, точный диагноз вы получите после обследования у эндокринолога.
Эти продукты вредят щитовидной железе
Щитовидную железу называют «дирижером организма». Для ее полноценного функционирования необходимы йод, селен и аминокислота тирозин — без этих веществ нарушается синтез гормонов, вырабатываемых в железе: Т3 (трийодтиронин), Т4 (тироксин), ТТГ (тиреотропный гормон).
По мнению нутрициолога Наты Гончар, чтобы скорректировать расстройства щитовидной железы, необходимо наладить питание и исключить продукты, которые могут провоцировать гормональные нарушения в организме. Речь идет о жирных, наваристых бульонах, жирных сортах мяса и птицы (свинина, баранина, мясо утки). Также под запрет попали колбасы, сосиски и сардельки. Провоцировать проблемы с щитовидкой могут молочные продукты и глютеносодержащие продукты, субпродукты и животные жиры, а еще любимые многими копчености.
С осторожностью тем, у кого проблема с этим органом, стоит относиться к макаронам, манной и рисовой крупе, ограничить соусы, фастфуд и полуфабрикаты.
Неблагоприятно влиять на работу щитовидной железы могут овощи и зелень с высоким содержанием щавелевой кислоты: свекла, сельдерей, щавель, шпинат, ревень, петрушка. А еще — соя в любом виде, в том числе продукты с соевым белком, так как соя содержит фитоэстрогены, нарушающие работу железы.
Чай или кофе с пирожными тоже с такими проблемами не попьешь — эти наименования также попали в антисписок. Не забываем про алкоголь и магазинные соки: они, конечно, никому не полезны, но людям с проблемами с щитовидкой — особенно.
— Заменяйте покупные напитки, чай и кофе полезной альтернативой: домашними компотами, морсами, свежевыжатыми овощными и фруктовыми соками. Нужно также ограничить употребление подсолнечного, соевого и кукурузного масла, заменив их оливковым или льняным. Крахмалистые овощи — картофель, кукурузу, свеклу, патиссоны и кабачки, бобовые и грибы — тоже лучше есть реже, — считает нутрициолог.
При гипертиреозе, когда щитовидка вырабатывает слишком много гормонов, йод противопоказан. Поэтому продукты, богатые йодом, нужно исключить (например, морская рыба и морепродукты, морские водоросли и йодированная соль). Включите в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и достаточное количество воды, это позволит выводить из организма продукты обмена и приглушить аппетит. Питаться при гипертиреозе лучше часто и дробно. А готовить предпочтительно на пару или в духовом шкафу.
При гипотиреозе (пониженная функция щитовидной железы) важно питаться продуктами, богатыми йодом: например, морепродуктами (морская капуста, креветки, мидии, крабы), морской рыбой (лосось, семга, горбуша, тунец). Увеличьте в своем меню количество кисломолочных и цельнозерновых каш, фруктов и ягод, овощей, зелени и грецких орехов.
— Щитовидная железа — важный орган в эндокринной системе человека, который отвечает за обмен веществ и синтезирование гормонов в организме. Поддержать здоровье железы помогут полноценное питание, физическая активность и здоровый сон. Правильный рацион без вредных продуктов улучшит функциональное состояние органа, поможет наладить синтез гормонов и защитит от развития заболеваний эндокринной системы, — считает Ната Гончар.
Привычки, которые разрушают вашу щитовидку
Наша щитовидная железа действительно не любит некоторые вещи, говорит врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. Многие из них могут показаться вам весьма безобидными. Но это только на первый взгляд. Разбираемся, какие привычки могут разрушать щитовидную железу.
Подавлять эмоции
Когда вы закрываетесь, терпите неудобства, принимаете всё, что хотели бы отвергнуть, то это и есть подавление эмоций. Несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, несоответствие желаний и возможностей — вредит всё, за что вы вините себя. Негатив плохо сказывается на нервной системе, работе органов, в том числе страдает и щитовидная железа.
Голодать во имя красивой фигуры
Дефицит калорий и длительное голодание разрушают наш организм.
— Голод продолжительностью до 36 часов не оказывает вредного воздействия на этот орган, если больше — щитовидка может начать жить своей отдельной жизнью, — поясняет Михаил Кутушов.
Казалось бы, если полностью отказаться на пару-тройку дней от еды, можно легко и просто сбросить вес. Но специалисты категорически против такого радикального подхода, который, к слову, в похудении — плохой помощник. Какие опасные последствия настигнут вас через некоторое время, можно прочитать здесь.
Еще привычки, за которые этот маленький, но важный орган не скажет вам спасибо, вы найдете в этом обзоре.
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