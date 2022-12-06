Пора к врачу? 3 простых способа проверить щитовидку дома — узнайте за 2 минуты, стоит ли вам беспокоиться

Как понять, что с щитовидной железой что-то не так

Походы к эндокринологу — не рутинное обследование, всем подряд необязательно раз в год посещать врача этой специализации.

— С избыточной массой тела человек может и сам обратиться к эндокринологу, минуя терапевта. Если с лишним весом всё понятно, это видно, то со щитовидной железой жалобы не очень специфические. При нарушении функций щитовидной железы может быть слабость, сонливость, нарушение памяти, внимания, сухость кожи, отёчность, нарушение сна, сердцебиение, потливость, — рассказывала для 76.RU эндокринолог Наталья Михайлова.