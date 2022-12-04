Нет, это не отравление: как отличить камни в желчном пузыре от обычной боли в животе

Камни в желчном пузыре — достаточно распространенное явление, которое встречается у каждой пятой женщины и каждого десятого мужчины после сорока лет. Влиять на развитие желчнокаменной болезни могут не только пол и возраст, но и наследственность, пищевые привычки и многое другое.
Откуда берутся камни
Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понять, что такое желчь. Она нужна для переваривания пищи и образуется в печени, а в желчном пузыре только накапливается, чтобы потом отправиться в двенадцатиперстную кишку. Основные компоненты — кислоты, холестерин, пигменты, лецитин, кальций и муцин-гликопротеиновый гель. Когда желчь застаивается, на дно пузыря выпадают кристаллы и образуются камни. Они бывают разных размеров (от нескольких миллиметров до куриного яйца), единичные и множественные. К основным причинам появления камней можно отнести:
- наследственное нарушение обмена холестерина;
- переедание;
- употребление пищи, богатой холестерином;
- голодание или нерегулярное питание;
- лишний вес;
- многочисленные беременности;
- длительный прием контрацептивов;
- хронический панкреатит;
- холецистит.
У большинства пациентов наличие камней не вызывает никаких симптомов — их случайно находят при обследовании по другому поводу. Однако они могут доставлять и существенные неудобства.
— Могут беспокоить боли в животе, чаще в области правого подреберья, — говорит врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы» Наталья Игнатова. — Боли могут отдавать в спину или в правую лопатку, правое плечо, межлопаточную область. Связаны они будут с едой, могут быть распирающими, давящими, кратковременными. При остром состоянии — желчной колике — боль может быть очень интенсивной, режущей, нетерпимой. Также желчнокаменная болезнь может проявляться тошнотой, рвотой, нарушениями стула — послаблением, изменением цвета, чередованием запоров и послабленного стула.
Как лечат желчнокаменную болезнь
Чаще всего удалением камней вместе с желчным пузырем. Операция не считается сложной, обычно пациентов выписывают из стационара через
Есть несколько вариантов лечения камней:
- медикаментозный (растворение камней препаратами желчных кислот, эффект до 60%);
- ударноволновая холелитотерапия (имеет ограниченный диапазон применения);
- лапароскопическая холецистэктомия (операция).
— Больным назначают препараты урсодезоксихолевой кислоты («Урсосан», «Урсофальк», «Эксхол», «Урдокса» и т.д.). Принимая терапию курсами, возможно восстановить нормальную текучесть желчи, избавиться от застойных явлений, а значит не останется причин для формирования камней в будущем, — говорит Наталья Игнатова. — При наличии редких эпизодов болевого синдрома допустимо ситуационное применение спазмолитиков («Дротаверин», «Дицетел», «Бускопан» и т.д.) для снятия симптомов.
Помимо основной тактики лечения, больным требуется особое питание. Подход в организации питания для людей, страдающих ЖКБ, — это диета
— Рекомендуется употреблять пищу небольшими порциями
Как не допустить появления камней
Основная профилактика — это общие принципы рационального питания. Также важны нормализация массы тела, режима труда и отдыха.
— Нужно исключить длительные перерывы между приемами пищи и переедания, пить достаточное количество воды в день (не менее 2 литров в сутки), ограничить употребление жирных, копченых продуктов, фастфуда, газированных лимонадов, алкоголя, — говорит Скворцова. — Употребляемые продукты должны быть богаты растительной клетчаткой, кальцием, витаминами, растительными маслами, белком — нежирные сорта мяса, рыбы. Необходимо дробное
Эксперт отмечает, что фитотерапия для профилактики желчнокаменной болезни эффективна, однако подбор необходимых компонентов, кратность и длительность курсов должен определить врач. Самостоятельные попытки «чистки печени» часто приводят к обострению, гастритам, воспалению кишечника.
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