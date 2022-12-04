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Нет, это не отравление: как отличить камни в желчном пузыре от обычной боли в животе

Желчнокаменная болезнь может долго себя не проявлять или быть похожей на другие болячки ЖКТ

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Состояние может резко ухудшиться после тряски в транспорте, из-за нарушения рациона, приема алкоголя или переутомления

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Камни в желчном пузыре — достаточно распространенное явление, которое встречается у каждой пятой женщины и каждого десятого мужчины после сорока лет. Влиять на развитие желчнокаменной болезни могут не только пол и возраст, но и наследственность, пищевые привычки и многое другое.

Откуда берутся камни

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понять, что такое желчь. Она нужна для переваривания пищи и образуется в печени, а в желчном пузыре только накапливается, чтобы потом отправиться в двенадцатиперстную кишку. Основные компоненты — кислоты, холестерин, пигменты, лецитин, кальций и муцин-гликопротеиновый гель. Когда желчь застаивается, на дно пузыря выпадают кристаллы и образуются камни. Они бывают разных размеров (от нескольких миллиметров до куриного яйца), единичные и множественные. К основным причинам появления камней можно отнести:

  • наследственное нарушение обмена холестерина;
  • переедание;
  • употребление пищи, богатой холестерином;
  • голодание или нерегулярное питание;
  • лишний вес;
  • многочисленные беременности;
  • длительный прием контрацептивов;
  • хронический панкреатит;
  • холецистит.

У большинства пациентов наличие камней не вызывает никаких симптомов — их случайно находят при обследовании по другому поводу. Однако они могут доставлять и существенные неудобства.

— Могут беспокоить боли в животе, чаще в области правого подреберья, — говорит врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы» Наталья Игнатова. — Боли могут отдавать в спину или в правую лопатку, правое плечо, межлопаточную область. Связаны они будут с едой, могут быть распирающими, давящими, кратковременными. При остром состоянии — желчной колике — боль может быть очень интенсивной, режущей, нетерпимой. Также желчнокаменная болезнь может проявляться тошнотой, рвотой, нарушениями стула — послаблением, изменением цвета, чередованием запоров и послабленного стула.

Как лечат желчнокаменную болезнь

Чаще всего удалением камней вместе с желчным пузырем. Операция не считается сложной, обычно пациентов выписывают из стационара через 3–5 дней. Самостоятельно пытаться растворить камни нельзя — они отличаются друг от друга по составу. А определить его можно только на операционном столе после извлечения.

Есть несколько вариантов лечения камней:

  • медикаментозный (растворение камней препаратами желчных кислот, эффект до 60%);
  • ударноволновая холелитотерапия (имеет ограниченный диапазон применения);
  • лапароскопическая холецистэктомия (операция).

— Больным назначают препараты урсодезоксихолевой кислоты («Урсосан», «Урсофальк», «Эксхол», «Урдокса» и т.д.). Принимая терапию курсами, возможно восстановить нормальную текучесть желчи, избавиться от застойных явлений, а значит не останется причин для формирования камней в будущем, — говорит Наталья Игнатова. — При наличии редких эпизодов болевого синдрома допустимо ситуационное применение спазмолитиков («Дротаверин», «Дицетел», «Бускопан» и т.д.) для снятия симптомов.

Помимо основной тактики лечения, больным требуется особое питание. Подход в организации питания для людей, страдающих ЖКБ, — это диета № 5 по Певзнеру.

При желчнокаменной болезни положено придерживаться диеты <nobr class="_">№ 5</nobr>

При желчнокаменной болезни положено придерживаться диеты № 5

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— Рекомендуется употреблять пищу небольшими порциями 5–6 раз в день, исключить очень горячую или холодную. Ограничить продукты, богатые холестерином, — говорит Екатерина Скворцова, врач общей практики, терапевт в клинике «Медси». — Употребление продуктов, богатых витаминами А, В, С, магнием снижает процесс кристаллизации. Еженедельно необходимо проводить разгрузочные дни на огурцах, кефире. Ограничить чай, кофе, черный шоколад.

Как не допустить появления камней

Основная профилактика — это общие принципы рационального питания. Также важны нормализация массы тела, режима труда и отдыха.

— Нужно исключить длительные перерывы между приемами пищи и переедания, пить достаточное количество воды в день (не менее 2 литров в сутки), ограничить употребление жирных, копченых продуктов, фастфуда, газированных лимонадов, алкоголя, — говорит Скворцова. — Употребляемые продукты должны быть богаты растительной клетчаткой, кальцием, витаминами, растительными маслами, белком — нежирные сорта мяса, рыбы. Необходимо дробное 4-разовое питание умеренными порциями. Также нужно своевременно выявлять и лечить другие заболевания органов и систем.

Эксперт отмечает, что фитотерапия для профилактики желчнокаменной болезни эффективна, однако подбор необходимых компонентов, кратность и длительность курсов должен определить врач. Самостоятельные попытки «чистки печени» часто приводят к обострению, гастритам, воспалению кишечника.

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