Нет, это не отравление: как отличить камни в желчном пузыре от обычной боли в животе

наследственное нарушение обмена холестерина;



переедание;



употребление пищи, богатой холестерином;



голодание или нерегулярное питание;



лишний вес;



многочисленные беременности;



длительный прием контрацептивов;



хронический панкреатит;



холецистит.

У большинства пациентов наличие камней не вызывает никаких симптомов — их случайно находят при обследовании по другому поводу. Однако они могут доставлять и существенные неудобства.



— Могут беспокоить боли в животе, чаще в области правого подреберья, — говорит врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы» Наталья Игнатова. — Боли могут отдавать в спину или в правую лопатку, правое плечо, межлопаточную область. Связаны они будут с едой, могут быть распирающими, давящими, кратковременными. При остром состоянии — желчной колике — боль может быть очень интенсивной, режущей, нетерпимой. Также желчнокаменная болезнь может проявляться тошнотой, рвотой, нарушениями стула — послаблением, изменением цвета, чередованием запоров и послабленного стула.