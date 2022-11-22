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Каждый второй не знает о болезни: как выявить сахарный диабет на ранней стадии и можно ли его вылечить

Некоторые симптомы характерны для других болезней, так что главное — не перепутать

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Помните, что самый верный способ выявить сахарный диабет — сдать кровь

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По данным Института диабета НМИЦ эндокринологии, в России зарегистрировано около пяти миллионов пациентов с сахарным диабетом. Но реальное количество людей с этим заболеванием вдвое больше зарегистрированного. Всероссийское исследование NATION показало, что 54% людей даже не подозревают, что у них есть сахарный диабет. Эта болезнь может долго себя не проявлять, но это не значит, что ваш организм в это время не страдает. Рассказываем, по каким симптомам определить, есть ли у вас сахарный диабет и на что придется пойти, чтобы его вылечить.

Что представляет собой сахарный диабет?

Чтобы понять, откуда появляются симптомы диабета, необходимо разобраться, что эта болезнь собой представляет.

— Это целая группа неоднородных расстройств организма, общим свойством которых является гипергликемия, то есть увеличение количества сахара в крови, — говорит врач-эндокринолог Елена Хилько. — В результате развивается острый дефицит инсулина или снижается эффективность его действия. Или и то, и другое одновременно. Эти взаимосвязанные процессы и порождают все клинические и лабораторные симптомы сахарного диабета.

Правда ли, что сладкоежки — в группе риска?

Напрямую любовь к сладкому и сахарный диабет не связаны. Взять тот же сахарный диабет первого типа. Это аутоиммунное заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. И это никак не зависит от того, любите вы сладкое или нет. А вот в случае с диабетом второго типа сладкое действительно может внести свою лепту. Здесь ключевым фактором является избыточный вес, а к набору веса часто склонны люди, которые злоупотребляют сладостями.

— Сладкое вызывает гиперинсулинизм — избыток инсулина, а когда в организме избыток инсулина, то хочется есть, — объясняет заведующая отделением эндокринологии екатеринбургской ГКБ № 40, кандидат медицинских наук Марина Кочергина. — Человек снова начинает есть, получается такой порочный круг. Хотя очень много людей с избыточным весом сладким как раз не злоупотребляют: они больше любят мясо, молочные продукты, то есть лишний вес набирается за счет калорийности питания. А вслед за набором веса уже на каком-то этапе развиваются нарушения углеводного обмена и диабет.

По большому счету пристрастие к сладостям связано с сахарным диабетом так же, как стресс, который мы заедаем. Если будете компенсировать длительный хронический стресс едой, это обязательно приведет к лишнему весу, изменению пищевого поведения и проблемам со здоровьем.

— У кого-то очень нервная работа. Это частая модель. Люди приходят вечером домой и наедаются — это такой способ борьбы со стрессом, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Конечно, таким образом — неправильным отношением к еде, перееданием — люди могут компенсировать какую-то неудовлетворенность, стресс. Если это принимает длительные формы, это опасно, это является проблемой. Бывает, что затягивается на несколько лет. В этом случае человек не сможет самостоятельно выйти из этого состояния, у него сформируется изменение пищевого поведения, и тут уже нужны консультации не только диетологов, но еще и психотерапевтов.

Кстати, исследователи даже подсчитали, что хронический стресс может увеличить риск возникновения сахарного диабета второго типа на 25%.

Кроме людей с лишним весом, в группе риска находятся те, у кого близкие родственники болеют диабетом. К этой же группе относятся женщины, рожавшие крупных детей, от четырех килограммов и более.

Как распознать сахарный диабет?

Если есть хотя бы два из вышеперечисленных факторов, нужно периодически сдавать анализ крови на глюкозу. Только с его помощью можно выявить сахарный диабет на ранней стадии. Остальные случаи больше относятся к осложнениям.

— Для каждого типа есть характерные симптомы, однако и общие признаки существуют, — говорит Елена Хилько. — Как правило, симптомы сахарного диабета первого типа нарастают у человека быстро, в течение нескольких дней. Часто больной внезапно впадает в диабетическую кому (теряет сознание), его экстренно отвозят в больницу и уже там диагностируют диабет. Диабет первого типа часто начинается через две-четыре недели после перенесенной вирусной инфекции (грипп, краснуха, корь и т. д.) или сильного стресса.

Сахарный диабет второго типа проявляется симптомами, характерными и для других болезней. Например, дискомфорт и усталость человек может списывать на хронический стресс и переутомление. Но всё же есть несколько признаков, которые могут четко указывать на то, что у вас развивается или уже развился сахарный диабет.

Какие симптомы говорят о том, что у вас может быть сахарный диабет

Какие симптомы говорят о том, что у вас может быть сахарный диабет

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Насколько эффективным будет лечение, зависит от того, насколько быстро вам поставят верный диагноз. Лишний раз напомним, что самый точный способ сделать это — сдать кровь.

Можно ли вылечить диабет?

Врачи уверяют, что сегодня вылечить сахарный диабет можно. Только для этого придется очень сильно постараться, проявить всю свою силу воли и неистребимое желание вылечиться. Только они помогут добиться стойкой ремиссии, которая включает в себя нормальный уровень глюкозы крови и нормальную чувствительность тканей организма к инсулину при его нормальном синтезе клетками поджелудочной железой. Работать над решением проблемы придется плотно и долго, так что первым делом найдите постоянного врача-эндокринолога, с которым у вас наладятся доверие и взаимопонимание.

Шаг второй — договоритесь с самим собой и близкими, что вы раз и навсегда меняете свою жизнь. Если вы решили расстаться с вредными привычками, которые довели вас до диабета, то и ваше ближайшее окружение должно поддержать вас и сделать то же самое. Или пусть хотя бы едят «запрещенку» не у вас на глазах. Иначе ничего не получится. По той же причине не помешает всей семьей заняться физкультурой. Чтобы не осталось ни шанса на срыв. И установите правильный режим сна: если договорились всей семьей ложиться спать в 22 часа, то чтобы никто не сидел до глубокой ночи за просмотром сериала.

— Самое важное для начала ремиссии диабета — сбросить лишний жир, — говорит Зухра Павлова. — Снижение объема жировой ткани всего на 5 кг снижает риски развития сахарного диабета на 50%. И даже если он уже развился, то снижение веса за счет жировой ткани однозначно уменьшит выраженность осложнений сахарного диабета.

К тому же сегодня есть достаточное количество препаратов для лечения сахарного диабета. Но здесь есть несколько условий. Во-первых, никакой самодеятельности: принимайте только то, что доктор прописал, и не берите ничего без назначения врача.

— В инструкциях далеко не исчерпывающая информация, есть множество нюансов, которые постигает врач на практике, — говорит Зухра Павлова. — Кроме того, необходимо обязательно выполнять весь комплекс рекомендаций. У меня часто бывало: назначишь человеку препараты с контролем через два месяца, а он приходит через четыре, но препараты принимал всего два, как и было сказано. Такие «лекарственные каникулы» устраивать нельзя.

Кроме того, в терапии сахарного диабета активно используются БАДы (некоторые из них в виде лекарственных средств), и их тоже надо принимать под контролем врача.

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