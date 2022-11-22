Каждый второй не знает о болезни: как выявить сахарный диабет на ранней стадии и можно ли его вылечить

По большому счету пристрастие к сладостям связано с сахарным диабетом так же, как стресс, который мы заедаем. Если будете компенсировать длительный хронический стресс едой, это обязательно приведет к лишнему весу, изменению пищевого поведения и проблемам со здоровьем.



— У кого-то очень нервная работа. Это частая модель. Люди приходят вечером домой и наедаются — это такой способ борьбы со стрессом, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Конечно, таким образом — неправильным отношением к еде, перееданием — люди могут компенсировать какую-то неудовлетворенность, стресс. Если это принимает длительные формы, это опасно, это является проблемой. Бывает, что затягивается на несколько лет. В этом случае человек не сможет самостоятельно выйти из этого состояния, у него сформируется изменение пищевого поведения, и тут уже нужны консультации не только диетологов, но еще и психотерапевтов.

