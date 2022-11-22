Нападает в темноте: новый «ночной» симптом омикрона, которые многие пропускают, — проверьте себя

Когда коронавирус только появился и напугал весь мир до оцепенения, все передавали друг другу, что зараженные вирусом теряют обоняние и не могут есть привычную еду. Кажется, что приболел: понюхал кофе, почувствовал запах — значит, обычное ОРВИ (конечно, точность диагностики здесь явно хромала). Но вирус мутировал, стал хитрее и теперь прячется под разными масками, и врачам (а тем более больным) всё труднее поставить правильный диагноз. Наши коллеги из Marie Claire записали, по какому ночному симптому можно определить у себя коронавирус сегодня, а редакция Городских порталов выяснила, на что еще жалуются пациенты с ковидом это осенью.
Терапевт Унбен Пиллэй назвал один симптом, о котором часто упоминают пациенты с омикроном. Этот яркий признак нового штамма проявляется ночью, и его легко пропустить. Обратите внимание на ночную потливость, пациенты жаловались, что даже если в спальне комфортная температура, они всё равно сильно потели и утром обнаруживали мокрые простыни и пижамы. Кстати, врачи советуют вести дневник наблюдений и записывать все свои состояния и ощущения, это поможет не упустить ничего из виду и сделать диагностику более точной, а возможно, и сократить количество походов к врачу, которые вам потребуются во время болезни.
Еще симптомы омикрона
Симптомы ковида с приходом новых вариантов омикрона почти не изменились. Если говорить о легкой степени тяжести течения болезни, то это температура, недомогание, головные и мышечные боли, боли в животе, потеря обоняния, хотя этот симптом проявляется реже, чем во время доминирования дельта-линии.
— Четкого отличия нет, — рассказывал вирусолог Анатолий Альтштейн. — Это всё варианты Sars-COV-2, но омикрон дает более мягкую картину, больше поражает верхние дыхательные пути, меньше дает воспаления легких, меньше поражений во внутренних органах. По клинике (симптомам. — Прим. ред.) эти варианты нельзя отличить друг от друга, нужно проводить специальные тесты.
Например, «цербера» (один из штаммов омикрона) отличается усиленной заразностью и большей адаптацией к иммунитету. Из-за этого эффективность вакцины снижается. При этом является ли он более патогенным, пока неизвестно. Все симптомы «цербера» мы собрали в этом материале.
Один новый симптом, по которому можно определить у себя коронавирус в шестую волну
Теперь кашель и потеря обоняния не гарантируют, что у вас ковид. Уже есть множество зафиксированных случаев, которые доказывают, что перенести вирус можно и без этих симптомов. Похоже, пока шестая волна проходит под флагом эволюционировавших омикрон-штаммов B.A.4 и B.A.5. — именно эта мутация, как предполагается, будет массово поражать население.
Эксперты предупреждают, что первые симптомы болезни, с которыми многие из нас могут столкнуться этой зимой, будут отличаться от того, что мы знаем о коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито в эфире «Пятого канала». Теперь насторожить должны неприятная ломота в мышцах и боль в пояснице.
— Особенно характерны головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день не бывает, — рассказал Алексей Жито.
Эксперт считает, что симптомы изменились из-за того, что большинство людей уже имеет достаточно антител после вакцинации или перенесенного заболевания. Есть и хорошие новости: по его прогнозам, состояние больного может улучшиться за 2–3 дня без специального лечения.
— Коронавирус действительно постепенно меняет свои симптомы. Каждый новый штамм, каждый новый вид, по сути, обладает новыми свойствами и постепенно приспосабливается к организму человека. Происходит адаптация вируса, течение болезни идет более легко, более благоприятно, — считает Алексей Жито.
Ковидом можно болеть годами?
Оказывается, у некоторых людей эта инфекция перетекает в хроническую форму. Например, В Лондоне вылечили мужчину, который болел коронавирусом более 411 дней. Врачи рассказали, что у 59-летнего британца была сильно ослаблена иммунная система, потому что он перенес трансплантацию почки и получал терапию иммунодепрессантом. Впервые мужчина узнал, что заразился ковидом, в декабре 2020 года.
Сначала британец болел типично, потом симптомы становились всё легче, а иногда почти совсем ослабевали. Пациент снова прошел тестирование — все тесты, которые он сделал в период с февраля 2021 по январь 2022 года, снова показали положительный результат.
Врачи решили генетически проанализировать вирус на каждой стадии заболевания. И выяснили, что это не множественные инфекции, которыми мужчина мог заражаться снова и снова. Это оказался один штамм с небольшими вариациями, поэтому в этом случае можно говорить о хроническом ковиде.
— Сегодня все заражены омикроном, но когда мы посмотрели на его вирус, то увидели, что он существовал давным-давно — задолго до омикрона, задолго до дельты и даже до альфы. Это один из ранних вариантов, которые циркулируют с начала пандемии, — рассказал Люк Блэгдон Снелл, научный сотрудник Лондонского института медицинских наук.
По опыту врачей, у затяжного ковида обычно стойкие симптомы, которые проходят в течение примерно 3 недель. Если иммунитет ослаблен, болезнь может длиться до 6 недель. Как же определить хронический коронавирус? По словам медиков, его отличают легкие симптомы, которые могут исчезать и проявляться снова.
Из-за запутанной клинической картины британцу было не показано лечение, которое применяют при тяжелом ковиде. У мужчины выявили вариант коронавируса B.1.177.18, который был распространен в Великобритании в конце 2020 года. В итоге медики подобрали ему терапию антителами — такое лечение показало эффективность против данного штамма, но оказалось практически бесполезно в борьбе с поздними вариантами. История 411-дневной болезни стала одной из самых длительных из известных.
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