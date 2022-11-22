Нападает в темноте: новый «ночной» симптом омикрона, которые многие пропускают, — проверьте себя

Еще симптомы омикрона

Симптомы ковида с приходом новых вариантов омикрона почти не изменились. Если говорить о легкой степени тяжести течения болезни, то это температура, недомогание, головные и мышечные боли, боли в животе, потеря обоняния, хотя этот симптом проявляется реже, чем во время доминирования дельта-линии.

— Четкого отличия нет, — рассказывал вирусолог Анатолий Альтштейн. — Это всё варианты Sars-COV-2, но омикрон дает более мягкую картину, больше поражает верхние дыхательные пути, меньше дает воспаления легких, меньше поражений во внутренних органах. По клинике (симптомам. — Прим. ред.) эти варианты нельзя отличить друг от друга, нужно проводить специальные тесты.