В самолете занимает шесть кресел: как выглядит и живет самая высокая женщина в мире — смотрим фото

Впервые Румейса поставила рекорд, когда ей было всего 18 лет (тогда она была ростом 213 сантиметров ). А в 2014 году турчанку уже назвали самым высоким подростком в мире. В октябре 2021 года она стала самой высокой в мире ныне живущей женщиной и на данный момент всё еще удерживает это звание.

Неудивительно, что Гелги стала обладательницей самых длинных пальцев, самых больших кистей и самой длинной спины среди ныне живущих женщин, это тоже отмечено в Книге рекордов Гиннесса.