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Истории

В самолете занимает шесть кресел: как выглядит и живет самая высокая женщина в мире — смотрим фото

Ее рост — не подарок судьбы, а следствие редкого заболевания, с которым турчанка борется всю жизнь

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Так выглядит женщина рядом с другими людьми среднего роста

Так выглядит женщина рядом с другими людьми среднего роста

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История Румейсы Гелги далеко не про награды и титулы, с младенческого возраста самая высокая женщина в мире борется с серьезными заболеваниями, которые немало портят ей жизнь. Но она не привыкла унывать — Румейса любит смотреть сериалы, проводить время со своей племянницей, а на хейтеров смотрит снисходительно, как и подобает женщине с ее ростом — сверху вниз. Наши коллеги из Wday.ru узнали, как живется самой высокой женщине в мире.

25-летняя турчанка ростом 215 сантиметров была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая из ныне живущих женщин. В заявлении Книги рекордов Гиннесса говорится, что феноменальный рост Румейсы Гелги обусловлен состоянием, называемым синдромом Уивера, которое вызывает ускоренный рост и другие аномалии.

Синдром Уивера — редкое аутосомно-доминантное генетическое заболевание, связанное с быстрым ростом, начинающимся в пренатальном периоде и продолжающимся в детстве и юности. Он характеризуется развитым костным созреванием и характерными черепно-лицевыми, скелетными и неврологическими аномалиями.

Впервые Румейса поставила рекорд, когда ей было всего 18 лет (тогда она была ростом 213 сантиметров). А в 2014 году турчанку уже назвали самым высоким подростком в мире. В октябре 2021 года она стала самой высокой в мире ныне живущей женщиной и на данный момент всё еще удерживает это звание.

Неудивительно, что Гелги стала обладательницей самых длинных пальцев, самых больших кистей и самой длинной спины среди ныне живущих женщин, это тоже отмечено в Книге рекордов Гиннесса.

Передвигается турчанка с помощью специальных ходунков или инвалидной коляски

Передвигается турчанка с помощью специальных ходунков или инвалидной коляски

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К сожалению, рекорд Румейсы связан не с выдающимися достижениями, а с тяжелым заболеванием — с ним она борется с годовалого возраста. Именно тогда Гелги перенесла несколько операций, в том числе в связи с врожденными пороками сердца и сколиозом. Да и жить с аномальным ростом ей, конечно, непросто. В основном турчанка передвигается на инвалидной коляске.

Несмотря на сложности, Румейса — очень образованная девушка. Она, например, получила профессиональный сертификат Гарвардского университета. Высокая турчанка даже летала на самолете, правда для этого экипажу пришлось убрать 6 кресел в экономклассе.

Первый опыт полета вдохновил самую высокую женщину на новые путешествия

Первый опыт полета вдохновил самую высокую женщину на новые путешествия

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Румейса надеется, что ее титул рекордсмена поможет обществу обратить внимание на проблему редких заболеваний.

— Каждый недостаток можно обратить в преимущество, если принять себя, знать свой потенциал и делать всё, что в твоих силах, — считает Гелги.

Женщину нельзя назвать затворницей, судя по ее фото в социальных сетях, она старается жить полноценной жизнью, несмотря на болезнь. Например, Румейса обожает играть со своей племянницей, смотреть сериалы от Netflix, читать книги и плавать в бассейне — это не только весело, но и очень важно для ее здоровья. Девушку поддерживают и семья, и окружающие, даже прохожие. Зачастую они просят сфотографироваться с рекордсменкой, и Румейса никогда не отказывается.

Она говорит, что были в ее жизни и неприятные ситуации, когда люди показывали пальцем и пытались сделать фото тайком от рекордсменки

Она говорит, что были в ее жизни и неприятные ситуации, когда люди показывали пальцем и пытались сделать фото тайком от рекордсменки

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— Я понимаю, что такое поведение вполне нормально, я же интригую их, — заключает она.

Самая высокая модель в мире

Екатерина Лисина — известный блогер, модель и инфлюенсер с ростом 206 сантиметров. Россиянка попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире (132,8 сантиметра) и как самая высокая модель в мире.

В прошлом Екатерина — профессиональная баскетболистка, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в 2008 году. Но сейчас она нашла себя в модельной сфере. Кстати говоря, развивается в этом бизнесе длинноногая красотка довольно успешно — ее социальные сети насчитывают более миллиона подписчиков.

Зарубежные СМИ то и дело пишут о ней как о самой высокой модели в мире

Зарубежные СМИ то и дело пишут о ней как о самой высокой модели в мире

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Несмотря на успешную карьеру, жизнь россиянки далека от идеала. В подкасте Private Talks с ее участием модель призналась, что уже долгое время не может найти подходящего партнера. Главное «профессиональное качество» Екатерины — рост, превышающий целых два метра, — оказывается значительным препятствием в выстраивании романтических взаимоотношений с молодыми людьми.

Смотрим фото необычной модели и читаем ее историю в нашем материале.

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