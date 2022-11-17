В самолете занимает шесть кресел: как выглядит и живет самая высокая женщина в мире — смотрим фото

История Румейсы Гелги далеко не про награды и титулы, с младенческого возраста самая высокая женщина в мире борется с серьезными заболеваниями, которые немало портят ей жизнь. Но она не привыкла унывать — Румейса любит смотреть сериалы, проводить время со своей племянницей, а на хейтеров смотрит снисходительно, как и подобает женщине с ее ростом — сверху вниз. Наши коллеги из Wday.ru узнали, как живется самой высокой женщине в мире.
25-летняя турчанка ростом 215 сантиметров была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая из ныне живущих женщин. В заявлении Книги рекордов Гиннесса говорится, что феноменальный рост Румейсы Гелги обусловлен состоянием, называемым синдромом Уивера, которое вызывает ускоренный рост и другие аномалии.
Синдром Уивера — редкое аутосомно-доминантное генетическое заболевание, связанное с быстрым ростом, начинающимся в пренатальном периоде и продолжающимся в детстве и юности. Он характеризуется развитым костным созреванием и характерными черепно-лицевыми, скелетными и неврологическими аномалиями.
Впервые Румейса поставила рекорд, когда ей было всего 18 лет (тогда она была ростом
Неудивительно, что Гелги стала обладательницей самых длинных пальцев, самых больших кистей и самой длинной спины среди ныне живущих женщин, это тоже отмечено в Книге рекордов Гиннесса.
К сожалению, рекорд Румейсы связан не с выдающимися достижениями, а с тяжелым заболеванием — с ним она борется с годовалого возраста. Именно тогда Гелги перенесла несколько операций, в том числе в связи с врожденными пороками сердца и сколиозом. Да и жить с аномальным ростом ей, конечно, непросто. В основном турчанка передвигается на инвалидной коляске.
Несмотря на сложности, Румейса — очень образованная девушка. Она, например, получила профессиональный сертификат Гарвардского университета. Высокая турчанка даже летала на самолете, правда для этого экипажу пришлось убрать 6 кресел в экономклассе.
Румейса надеется, что ее титул рекордсмена поможет обществу обратить внимание на проблему редких заболеваний.
— Каждый недостаток можно обратить в преимущество, если принять себя, знать свой потенциал и делать всё, что в твоих силах, — считает Гелги.
Женщину нельзя назвать затворницей, судя по ее фото в социальных сетях, она старается жить полноценной жизнью, несмотря на болезнь. Например, Румейса обожает играть со своей племянницей, смотреть сериалы от Netflix, читать книги и плавать в бассейне — это не только весело, но и очень важно для ее здоровья. Девушку поддерживают и семья, и окружающие, даже прохожие. Зачастую они просят сфотографироваться с рекордсменкой, и Румейса никогда не отказывается.
— Я понимаю, что такое поведение вполне нормально, я же интригую их, — заключает она.
Самая высокая модель в мире
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В прошлом Екатерина — профессиональная баскетболистка, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в 2008 году. Но сейчас она нашла себя в модельной сфере. Кстати говоря, развивается в этом бизнесе длинноногая красотка довольно успешно — ее социальные сети насчитывают более миллиона подписчиков.
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