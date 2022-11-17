Как «волшебный доктор» с темным прошлым «лечит» людей с помощью прикосновений и фотографий рептилоидов — репортаж

Если человек называет себя «волшебным доктором», а потом рассказывает, как лечит людей от смертельных заболеваний с помощью работы с подсознанием за пять встреч, то можно и нужно насторожиться. «Онкопсихолог» Дмитрий Раевский недавно открыл сеть клиник, но уже вылечил огромное количество людей, по его словам. Дмитрий утверждает, что инвалидности после его работы снимают за пару месяцев. Журналист НГС побывала на встрече с Дмитрием в Новосибирске, немного изучила его биографию и поговорила с настоящим онкопсихологом. Как зарабатывают деньги, обманывая смертельно больных людей, почему Дмитрий Раевский сменил имя и что за община, похожая на секту, есть в его прошлом — в нашем материале.
«Да хрен его знает, работает же»
В отеле River Park вечером 2 ноября в маленькой комнатке собралось около 50 человек. В основном женщины, но есть и несколько мужчин. Многие посетители с интересом подходят к книгам, разнообразие которых удивляет. На одной полке стоят книги про путешествие, отношения, «Суть учений Христа» и «История Наврунга» (это что-то про Атлантиду, фантастику, но и не совсем фантастику). Автор у этих книг один — Дмитрий Раевский. И у него регалий еще больше, чем тем у его произведений: врач-новатор, политолог, патриот (это из соцсетей). Он также блогер, путешественник, основатель «Сети клиник Раевского», «Школы Свободы» и просто «волшебный врач». И вот это чудо природы приезжает в Новосибирск для консультаций и публичной встречи. В нашем городе есть отделение клиники Раевского, так что еще и по бизнес-делам.
На стульях в зале лежат брошюрки с вполне адекватным описанием. Про поддержку близких в трудные моменты, групповые сессии. Я даже на секунду начинаю думать, что всё будет мило и адекватно. Дмитрий Раевский на свою встречу немного опаздывает. Объясняет, что пробки. От стула на сцене, который три раза меняли работники отеля и сотрудники Раевского, доктор отказывается. Встает перед зрителями. Большой седовласый мужчина с бородой начинает с рассказа о путешествиях.
— Мне было очень интересно посмотреть мир, понять людей. Получилось так, что я пожил в Америке, в Африке, в Шри-Ланке. Разные стороны света. И везде постоянно всему учился. Если человек перестает учиться, то он начинает умирать. Наша психика постоянно меняется. Ведь вдумайтесь сами. Бывает такое, что человек получает какой-то стресс и меняется, — начинает «волшебный доктор».
Дмитрий Раевский рассказывает про Будду, называя его «жестоким», «мудрым», и делится притчей о душе. Потом переключается на Иисуса Христа. Врач говорит, что старается ни с кем не спорить.
— Христа спросили, какой формы Земля. Он говорил, что она круглая. Он пошел со своими учителями и его спросили: «А Земля круглая?» Иисус понял, что перед ним спорщик, и сказал: «Для вас она плоская», — рассказал Дмитрий.
Дальше доктор всё дальше стал уходить от онкологии. В какой-то момент он начал рассказывать про то, как разговаривал с двумя лесбиянками в горах Непала. По словам писателя, он практически переубедил немецких девушек после многочасового спора. Говорит про то, что Европа вымрет из-за благ и лесбиянок и геев. Утверждает, что в Португалии 50% жителей — ЛГБТ-персоны. Европейские страны у Дмитрия Раевского становятся полицейскими, а мне всё труднее не закатывать глаза. Многие факты, которые перечисляет Дмитрий, Интернет позже отказывается мне подтверждать.
После того как закончился блок про вымирание Европы (который, кстати, завершился мыслью о том, как хорошо живут пенсионеры в Америке), наконец-то началась мистика. «Волшебный доктор» рассказывал про свое путешествие в Тибет.
— Там я познакомился с учителем, с которым мы общались жестами и палками. В итоге он просто клал мне руку на голову и я начинал всё знать. Руку убирал, и я переставал помнить, — поделился Дмитрий.
Вход в медицинскую тему начался аккуратно перед этим, когда доктор упомянул, что он патриот, любит Россию и поддерживает Донбасс гуманитарной помощью.
— Некоторое время я жил в Вене. В центре города стоит здание интегративной медицины. То есть помимо основного лечения люди занимаются медитацией, читают стихи. Обязательно есть человек, который следит за питанием, какие-то травы. То есть не просто лекарства выдают, — вспоминает доктор. Как это связано с тем, что делает сам Дмитрий, не очень понятно, но примем как интересный факт.
Доктор, по его словам, такой медицине очень удивился и спросил себя: «А что, так можно было?» И приступил к рассказам о своей «медицинской» деятельности.
— Представьте себе болезнь БАС (боковой амиотрофический склероз). Как рассеянный склероз, только круче. Она быстрее убивает. И убивает 100%. И всех. Два-три года — это максимум. У нас есть пациенты, которым после пары месяцев нашей работы сняли диагнозы *Драматичная пауза* Это невозможно, — поделился Дмитрий.
Звучит это и правда как невозможное. Люди, конечно, живут с БАС не всегда по 2–3 года, а могут при правильном лечении жить десятки лет. Но возвращаемся в комнатку с желтыми стульями.
— Мы нашли стресс, его проработали, — рассказывает Дмитрий про лечение неизлечимой болезни, — Но нервы так быстро не восстанавливаются. Да, получше стало. Потом мы вкололи вирус, который колет ученый из Санкт-Петербурга. Этот вирус нормализует, сбрасывает до заводских настроек. Если у человека аутоиммунное, то можно организм обновить и «аутоиммунку» убрать. Что такое БАС — аутоиммунное? Попробуем? Через три дня спазм спал, она начала ходить. Спрашивают: «А почему вирус?» Да хрен его знает, работает же.
Если коротко про методы лечения, то Дмитрий Раевский утверждает, что человек заболевает раком или любыми другими болезнями из-за психологических ситуаций: стресса, психотравм, токсичных отношений в коллективе и семье и даже проклятий. Так, одного своего друга он вылечил от панических атак, которые появились из-за проклятия.
Лечит «волшебный доктор» и отставание в развитии у детей. Как утверждает сам Раевский, они даже получили президентский грант. В итоге через новую программу для детей у них прошло 3000 пациентов и у 500 из них сняли диагнозы. Ну а у остальных, естественно, улучшения.
В середине своей лекции Дмитрий рассказал, как он открыл в себе этот «дар». Мужчина родился в Смоленске, к ним в город приехали китайцы, которые обучали детей традиционным искусствам, ушу. Но Дмитрий оказался непростым ребенком.
— У меня открылась энергия чи. Было ощущение, как будто я орел и я лечу. Это было озарение. Потом продолжалось занятие и я толкнул своего друга, так что он заболел, два дня болел. Я потом пришел в школу, и с кем поздоровался, те тоже заболели. То есть энергия была необузданная, — поделился «волшебный доктор».
Тогда тренер научил Дмитрия лечить. И он пошел в медицинскую академию. Там он «устраивал шоу для докторов».
— В 2005 году онкологией мозга заболела мама. Я не смог ее вылечить, и она просто ушла из жизни. После этого я стал тренироваться очень активно. И на сегодняшний день у меня практически все выздоравливают. Поэтому меня называют доктор последней надежды, или волшебный доктор, — пафосно и без скромности заканчивает Дмитрий.
В следующем году он собирается запускать франшизу своих клиник. Как рассказывает «волшебный доктор», человек будет обучаться у Дмитрия открывать свой кабинет и за пять-семь сеансов сможет улучшать здоровье человека. При этом он будет обсуждать с кураторами исход.
Дальше пошли удивительные истории. Например, как полковнику МВД сказали, что у него БАС и он скоро умрет. И из-за этого человек начал умирать, так как это его повергло в шок. Но Дмитрий Раевский провел с ним сеанс, ввел в трансовое состояние и подсказал представить, что вместо того врача — он — и говорит, что полковник скоро выздоровеет. И тут же пациент начал выздоравливать.
Разговор зашел и о паразитах в теле, которые вызывают болезнь. Тут уже выступление совсем стало похоже на трэш-выпуск на «Рен-ТВ». О паразитах якобы говорили еще в Древнем Египте, и лекари вытаскивали их из тел больных с помощью древних практик.
— Этих штук не знают, против них нет лекарств, но их научились выявлять. В Нью-Йорке живет профессор Софья Бланк. В ютьюбе она показывает, как получила фотографию этих паразитов. Она их называет рептилоиды, но это неважно. Засвидетельствовала, что они есть. Она их сфо-то-гра-фи-ро-ва-ла! — эмоционально высказывается Дмитрий.
Софья Бланк — это автор книг про ауру, молитвы и ангелов. Дмитрий утверждает, что связался с блогером и писательницей и купил у нее аппарат, который фотографирует этих паразитов.
А потом он продолжил рассказывать удивительные истории. К нему приехала
— Девушка была красивая, а бугры ужасные. У нее мама болела онкологией, и мама умирала, а она маму обнимала и говорила: «Лучше я, чем ты». Мама выздоровела, а у нее началось. Я положил руку ей на шею, и эта штука на меня перепрыгнула, — поделился доктор.
Девушка, естественно, выздоровела за пару дней. Дмитрий заболел, но тоже смог справиться с болезнью. Эмоциональный накал в зале повышался. Теперь Дмитрий, который начал говорить спокойным и медленным тоном, иногда повышал голос и грозно смотрел в глаза сидящим людям.
Как «волшебный доктор» руководил похожей на секту группой и сменил имя
«Сеть клиник Раевского» зарегистрирована как ООО «Здравница». По данным «Контур.Фокус», компания существует с 30 июля 2021 года. Основной владелец клиники — Глеб Александров. Ему принадлежит 76% компании, остальным владеет Юлия Мамыркина, она же гендиректор «Здравницы». Данных о финансовых показателях компании в «Контур.Фокусе» пока нет. Недавно была зарегистрирована еще одна компания — ООО «Здравница-с», которая также работает в области медицины.
Глеб Александров несколько раз оформлял ИП в разных городах: в Смоленске, Краснодаре, Ростове. Как ИП он занимался всем: строительством зданий, образовательными услугами для детей, деятельностью в области медицины. Интересовала Глеба Александрова и политика. У него была зарегистрирована «Партия Родителей Будущего» в Ростовской области.
Много лет назад онкопсихолог Дмитрий Раевский называл себя Глеб Александров. Дмитрий — это псевдоним для онкопсихолога и владельца клиник. На сайте, который называется «Анти-Раевский», собрано много материалов про Глеба Александрова. Их авторы сайта собирали не один год. Меня особенно заинтересовало нотариально заверенное заявление Евгения Волкова, который составил экспертное мнение о деятельности общины «Ашрам» и «Академии Агни Йоги», которой ранее руководил Глеб Александров. Евгений Волков занимается изучением сект в России, он судебный эксперт по делам о психологическом насилии, психолог и кандидат наук, автор многих публикаций и лекций.
В своем экспертном мнении от 2013 года он рассказывает о том, что к нему обратилась женщина из-за вовлеченности ее сына в общину «Ашрам» и «Академию Агни Йоги». Документ состоит из нескольких страниц, в которых Евгений Волков расписывает, почему созданная Глебом Александровым группа подходит под действия деструктивного культа.
— Тексты и устные выступления
Про Дмитрия Раевского рассказывали 15 октября 2021 года в программе «Человек и закон» на Первом канале. В программе приглашенный спикер Дмитрий Рябой рассказал, что раньше Дмитрий Раевский, тогда еще Глеб Александров, обучал людей вести бизнес. Брат Дмитрия Рябого попал в похожую на секту группу Глеба Александрова, его удалось вытащить, но Дмитрий Рябой начал собирать информацию на Глеба Александрова.
— Ко мне пришли люди, которые с 2007 по 2013 год сложили огромные суммы в «Ашрам». Они продавали квартиры, брали кредиты, около 10–12 миллионов было потрачено, — рассказал Дмитрий Рябой.
Андрей Пылев, врач-онколог, также прокомментировал Первому каналу работу сети клиник Раевского.
— Это торговля надеждой в чистом виде. И у меня масса не совсем приятных примеров, когда люди шли по нетрадиционному пути, но поверьте за свой богатый опыт я не видел ни одного успешного случая такого лечения, — поделился Андрей Пылев.
Сколько стоит вылечиться в сети клиник Дмитрия Раевского, по сайту узнать невозможно. Там написано, что цену озвучат только после первой бесплатной консультации. При этом личная консультация с самим Раевским в Новосибирске стоит больше 1000 рублей, но сколько денег придется потратить после — «волшебный врач» не озвучил.
Кто такие онкопсихологи
Изначально «волшебный доктор» представился онкопсихологом. Про психологическую поддержку, а не про лечение рака с помощью рук, у него написано в брошюрах. Онкопсихология — довольно новое направление в науке. Мы поговорили с психологом из Новосибирска Натальей Гришиной, которая работает с больными раком в «Системе Стрункина», консультационном онкологическом центре.
— Психоонкология, или онкопсихология, возникла на стыке направлений. Сама болезнь влияет на психологию пациента. Подход здесь в плане изучения пациента и его жизни имеет много особенностей, связанных именно с коммуникацией с родственниками. Связанных со страхами самого заболевания, со сложностью лечения и постановки диагноза. Очень большое переплетение различных направлений. Сложное направление в плане изучения и работы. Много факторов влияет на состояние пациента в период появления онкологического заболевания, — рассказала Наталья.
Пациенту нужен психолог во время болезни, как объясняет онкопсихолог, чтобы справиться со страхами. Тем более раковых больных сейчас много и люди чаще всего знают, что болезнь может привести к смерти.
— Страх появляется от самого осознания того, что это может быть онкологией. Если ставится диагноз онкологический, то пациент чувствует страх. Онкология страшна рецидивом. Человек вылечился, но он продолжает жить страхом ожидания, что этот кошмар вернется. И опять придется лечиться. И когда происходит рецидив, то у человека падает вера и тяга к лечению. И тут очень нужен психолог, — поделилась Наталья.
По ее словам, ментальное состояние влияет на прохождение лечения. При этом человек, болеющий раком, часто обращается к нетрадиционной медицине.
— Это опять же из-за страха. Особенно, если это те регионы, где лечение идет сложно и тяжелая ситуация с медициной, долго не могут поставить диагноз, нет каких-нибудь результатов обследования. Этот страх нарастает, и человек готов бежать куда угодно. Кто-то бежит к знахарям, кто-то за поддержкой в церковь, кто-то начинает пить настой мухоморов. Все эти методы в моноварианте мало помогают, — рассуждает онкопсихолог.
Как добавляет Наталья Гришина, подход должен был комплексным: медикаментозным, поддерживать иммунитет, ментальное состояние.
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