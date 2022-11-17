Как «волшебный доктор» с темным прошлым «лечит» людей с помощью прикосновений и фотографий рептилоидов — репортаж

На стульях в зале лежат брошюрки с вполне адекватным описанием. Про поддержку близких в трудные моменты, групповые сессии. Я даже на секунду начинаю думать, что всё будет мило и адекватно. Дмитрий Раевский на свою встречу немного опаздывает. Объясняет, что пробки. От стула на сцене, который три раза меняли работники отеля и сотрудники Раевского, доктор отказывается. Встает перед зрителями. Большой седовласый мужчина с бородой начинает с рассказа о путешествиях.

— Мне было очень интересно посмотреть мир, понять людей. Получилось так, что я пожил в Америке, в Африке, в Шри-Ланке. Разные стороны света. И везде постоянно всему учился. Если человек перестает учиться, то он начинает умирать. Наша психика постоянно меняется. Ведь вдумайтесь сами. Бывает такое, что человек получает какой-то стресс и меняется, — начинает «волшебный доктор».